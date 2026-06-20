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    20 июня 2026, 17:09 • В мире

    Спектакль с метанием орденов помешает евроинтеграции Украины

    Спектакль с метанием орденов помешает евроинтеграции Украины
    @ Foto Olimpik/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию военных преступников. В ответ представители украинского руководства начали отказываться от польских наград. Почему Киев выбрал путь громкого публичного жеста, как поведет себя Варшава дальше и может ли конфликт перейти из плоскости «метания орденами» в реальное ухудшение отношений?

    Решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*, признана в России экстремистской и запрещена) спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград.

    Сначала глава МИД Украины Дмитрий Сибига вернул полякам Командорский крест. «Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков делать неоправданные, импульсивные и неуважительные шаги в отношении даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства», – заявил министр.

    Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. В своем обращении через соцсети он упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю.

    А посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста Ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».

    Зеленский получил орден Белого орла в апреле 2023 года из рук тогдашнего президента страны Анджея Дуды. Высшую государственную награду Польши ему вручили во время официального визита в Варшаву за особые заслуги в углублении отношений между двумя странами.

    Сам Зеленский пока публично не комментировал решение Навроцкого о лишении его ордена. Что касается изначальной причины конфликта – майского указа о присвоении элитному подразделению ВСУ – центру специальных операций «Север» – почетного наименования «Имени героев УПА», то ранее он заявлял, что решение преследовало исключительно цель «восстановления исторических традиций национальной армии».

    «Отказ от наград – это логика эскалации, из которой Киев уже не может выйти без потери лица.

    Начав процесс героизации спорных исторических фигур и присваивая их имена воинским подразделениям, украинское руководство загнало себя в ловушку. Отступать некуда: с одной стороны, на них давит собственная радикальная аудитория, с другой – они сами выстроили эту идеологическую рамку. Теперь они вынуждены идти по этому пути до конца, превращая любой выпад в свой адрес в публичное шоу для демонстрации собственного «патриотизма», – считает Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

    По его словам, демарш украинской стороны – это стратегия психологического давления и управления повесткой, «однако спектакль с метанием орденов вряд ли приведет к фундаментальным изменениям в прагматичных отношениях с Варшавой».

    Что касается ответных шагов Польши, то здесь не стоит ожидать резких движений в военной или экономической плоскостях, которые навредили бы самой Варшаве. «Поляки продолжат зарабатывать на текущей ситуации, как они это делали с самого начала – будь то компенсации за переданные Украине старые советские вооружения или дотации из бюджета Евросоюза на содержание украинских беженцев», – прогнозирует спикер.

    Впрочем, Дудчак не исключает, что Варшава может использовать этот конфликт для ужесточения исторических ультиматумов, например, по теме эксгумации жертв Волынской резни.

    «Процесс этот идет, невзирая на сопротивление украинской стороны.

    Теперь же у поляков появляется формальный и очень удобный предлог, чтобы законно тормозить стремление Украины к евроинтеграции.

    Раньше эту функцию отчасти выполнял венгерский премьер Виктор Орбан, теперь Варшава может взять эту роль на себя, апеллируя к тому, что Киев открыто ассоциирует себя с наследниками военных преступников. Мол, мы не против Украины, но вы сами посмотрите, с кем имеете дело», – предположил политолог.

    В итоге от этой публичной ссоры, скорее всего, в краткосрочной перспективе выиграет Польша, которая «получит козыри в торговле с Брюсселем: дополнительные дотации, отказ от участия в невыгодных программах по приему мигрантов из Африки и с Ближнего Востока под предлогом «переполненности украинцами».

    «Для сторонних наблюдателей это, безусловно, забавное зрелище – наблюдать, как ссорятся две русофобские элиты, но на глобальный расклад эта комедия серьезного влияния не окажет. Возможно, последует некоторое ужесточение риторики по отношению к украинским мигрантам, нарушающим закон, но тех, кто тихо работает и платит налоги, никто выгонять не станет», – добавил эксперт.

    «Лишение Зеленского Ордена Белого Орла – это демарш на уровне главы польского государства, затрагивающий высшую государственную награду, имеющую колоссальный исторический вес. Ответ же Киева – демонстративный отказ от Командорского креста чиновниками – нельзя рассматривать как равнозначный обмен. По сути, это не дипломатическая дуэль равных, а политическая акция присяги: глава Офиса, министр и посол синхронно демонстрируют стопроцентную лояльность своему лидеру, смыкая ряды перед внешним раздражителем. Они не столько отвечают Варшаве, сколько сигналят внутренней аудитории и лично Зеленскому о своей незаменимости», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    В этом контексте интересен вопрос: не запустит ли Варшава цепную реакцию пересмотра всего наградного «иконостаса» Зеленского, который за последние годы получал иностранные знаки отличия десятки раз.

    «Помимо государственного Ордена Белого Орла существовали и награды иного порядка – от европейских фондов, частные премии, которые также вручались польской стороной. Возникнет ли соблазн отозвать и их? Это стало бы эскалацией особого рода, превратив локальный скандал в полноценную ревизию символического признания всего киевского руководства», – полагает эксперт.

    Стремидловский пояснил также, почему Украина в очередной раз выбрала путь публичного жеста вместо кулуарных переговоров – Киев никогда и не демонстрировал способности к подлинно закрытой дипломатии.

    «Модель поведения украинской стороны десятилетиями строится на одном и том же сценарии: обещается конфиденциальность, но сразу после выхода из переговорной залы все становится достоянием публики, причем в максимально выгодной для Киева интерпретации. Кулуарность потому и ценна, что содержит нюансы, не предназначенные для широкой огласки, но Киев всегда превращает ее в элемент медийного шоу. Отсутствие какого-либо телефонного звонка Зеленского президенту Навроцкому – лучшее тому доказательство. Трубку можно было взять в любой момент, чтобы попытаться смягчить ситуацию. Раз этого не сделано, значит,

    решение сжигать мосты было принято осознанно: Киев предпочел плюнуть полякам в душу демонстративно.

    Что ж, теперь не только мы, но и польский истеблишмент в полной мере осознает, с кем имеет дело», – рассуждает политолог.

    Главная же интрига, по его мнению, кроется в том, как этот символический конфликт аукнется на реальном военно-политическом сотрудничестве. «Премьер-министр Польши Дональд Туск оказался в крайне сложном положении. Резкое ухудшение отношений с Украиной объективно оттесняет Варшаву на задворки европейской политики. Сегодня европейская повестка вращается вокруг двух осей – взаимодействия с США и выстраивания отношений с Россией, причем американское направление фактически монополизировано президентом Навроцким. У Туска оставалась скромная роль в «прицепном вагоне» поезда, который ведут Стармер, Макрон и Мерц. Теперь же и эти формальные основания тают на глазах», – подчеркивает полонист.

    Судя по всему, президент Навроцкий тянул время и намеренно обнародовал свое решение именно в пятницу. «Его расчет становится очевиден, если учесть, что 25-26 июня в Гданьске запланирована масштабная международная конференция по восстановлению Украины, куда ожидалась солидная немецкая делегация и высокопоставленные представители Киева. После нанесенного публичного оскорбления рассчитывать на приезд в Польшу украинских чиновников первого эшелона уже не приходится – скорее всего, Киев ограничится отправкой клерков второго-третьего ранга, если вообще не проигнорирует мероприятие», – прогнозирует собеседник.

    Для Туска, как премьера, это прямая репутационная потеря: конференция, призванная укрепить его позиции, рискует превратиться в демонстрацию кризиса польско-украинских отношений. «При этом у Туска еще сохраняется пространство для маневра: формально решение президента (о лишении Зеленского награды) требует подтверждения со стороны правительства, и до 25 июня у премьера есть четыре дня, чтобы определиться – поддержать линию главы государства или попытаться дистанцироваться», – добавил политолог.

    В свою очередь руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич назвал решение Навроцкого элементом сложной внутрипольской политической игры. «Его актуальный политический профиль пока находится в стадии формирования. Навроцкий пытается выстроить собственную политическую базу, отдельную от двух доминирующих сил правого фланга – партии «Право и Справедливость», которая его, собственно, и выдвинула, и наступающей ей на пятки «Конфедерации». Пока что в создании собственной политической силы он не преуспел, но, по оценкам большинства польских аналитиков, не оставляет этих надежд. Нынешняя ситуация с лишением Зеленского ордена объективно работает на эту задачу, позволяя ему пиариться на чувствительном для консервативного избирателя вопросе», – считает Хавич.

    По его словам, пока Туск тянет с одобрением решения президента лишить Зеленского награды, Навроцкий получает карт-бланш продолжать раскручивать тему в публичном поле. «При этом подавляющее большинство польского общества поддерживает лишение Зеленского награды. Туск, чье правительство на 100% зависимо от Брюсселя, оказывается в классической вилке: пойти против воли избирателей он не хочет, но получить санкцию Брюсселя на такой демарш ему вряд ли удастся», – добавил спикер.

    Что касается ответной реакции украинских чиновников, которые наперегонки отказываются от польских наград, то это – чисто киевская внутриполитическая разборка, но «при всем накале страстей никакого реального влияния на общий ход событий этот конфликт не окажет». «Ни Польша, ни Украина не являются самостоятельными игроками – им отведены соответствующие роли в общей войне Запада против России. Поставки западного вооружения через хаб в Жешуве будут только увеличиваться, независимо от того, будет ли там базироваться самолет Зеленского или он окончательно перебазируется в Кишинев», – подчеркивает политический аналитик.

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