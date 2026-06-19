Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.3 комментария
Глава МИД Украины отказался от польского ордена
Глава МИД Украины Сибига отказался от польского Командорского креста
Глава МИД Украины Дмитрий Сибига объявил, что отказывается от польского Командорского креста. Такое решение он принял в ответ на лишение Владимира Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла.
Сибига заявил в соцсетях, что решение Польши лишить Зеленского Ордена Белого Орла стало стратегической ошибкой, выгодной Москве. «Нам жаль, что эмоции взяли верх в Варшаве и заставили польских политиков делать неоправданные, импульсивные и неуважительные шаги в отношении даже не президента Зеленского, а прежде всего украинского государства», – заявил он.
Глава МИД Украины заявил, что на этом фоне не видит возможности сохранять Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей», полученный в октябре 2022 года. Он заявил, что вскоре вернет награду Польше.
Сибига также заявил, что ни один президент другой страны «не будет диктовать» Киеву его историю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* (признана в России экстремистской и запрещена).
Директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач ранее потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА
Канцлер ордена Белого Орла Михал Клейбер поддержал инициативу Навроцкого об отзыве высшей польской награды у украинского лидера.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ