Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
КТК: Танкер подвергся атаке беспилотника во время погрузки нефти
Беспилотный летательный аппарат нанес удар по судну на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произошло возгорание, сообщили в КТК.
Инцидент произошел во время налива нефти на выносном причальном устройстве, указали в КТК, передает РИА «Новости».
«Танкер Niffos Sifnos под флагом Маршалловых островов, грузоотправитель ТОО «Тенгизшевройл» (компания «Шеврон»), находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся террористической атаке», – пояснили там.
Удар дрона пришелся в район манифольдов для приема сырья на грузовой палубе. Возникший пожар удалось оперативно ликвидировать силами экипажа при поддержке трех вспомогательных судов. Жертв и пострадавших среди сотрудников и подрядчиков нет, медицинская помощь морякам не потребовалась.
Разлива углеводородов в акваторию не произошло. Судно сохранило плавучесть, сейчас специалисты оценивают полученные повреждения. Процесс погрузки сырья временно приостановлен, однако остальные объекты нефтепровода продолжают работать в штатном режиме.
«В территориальных водах, в шести морских милях от морского терминала КТК, также был атакован танкер Marathi под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти на МТ КТК», – добавили в консорциуме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля беспилотник атаковал гражданский танкер NELSA у выносного причального устройства терминала.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков расценил удары по инфраструктуре консорциума как нападение на Россию, Казахстан и США.
Глава казахстанского МИД Ермек Кошербаев и госсекретарь США Марко Рубио обсуждали данные происшествия по телефону.