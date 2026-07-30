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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    17 комментариев
    30 июля 2026, 09:33 • Новости дня

    КТК: Танкер подвергся атаке беспилотника во время погрузки нефти

    КТК: Танкер подвергся атаке беспилотника во время погрузки нефти
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотный летательный аппарат нанес удар по судну на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произошло возгорание, сообщили в КТК.

    Инцидент произошел во время налива нефти на выносном причальном устройстве, указали в КТК, передает РИА «Новости».

    «Танкер Niffos Sifnos под флагом Маршалловых островов, грузоотправитель ТОО «Тенгизшевройл» (компания «Шеврон»), находившийся под погрузкой нефти на выносном причальном устройстве КТК ВПУ-3, подвергся террористической атаке», – пояснили там.

    Удар дрона пришелся в район манифольдов для приема сырья на грузовой палубе. Возникший пожар удалось оперативно ликвидировать силами экипажа при поддержке трех вспомогательных судов. Жертв и пострадавших среди сотрудников и подрядчиков нет, медицинская помощь морякам не потребовалась.

    Разлива углеводородов в акваторию не произошло. Судно сохранило плавучесть, сейчас специалисты оценивают полученные повреждения. Процесс погрузки сырья временно приостановлен, однако остальные объекты нефтепровода продолжают работать в штатном режиме.

    «В территориальных водах, в шести морских милях от морского терминала КТК, также был атакован танкер Marathi под флагом Острова Мэн, следовавший для приема нефти на МТ КТК», – добавили в консорциуме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 июля беспилотник атаковал гражданский танкер NELSA у выносного причального устройства терминала.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков расценил удары по инфраструктуре консорциума как нападение на Россию, Казахстан и США.

    Глава казахстанского МИД Ермек Кошербаев и госсекретарь США Марко Рубио обсуждали данные происшествия по телефону.

    29 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки сообщается в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Ободов, Иволжанского, Сохан, Осоевки и Угроедов Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Василевкой, Бугаевкой, Широким, Новоалександровкой и Сосновыи Бором.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

    Подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодяного, Белозерского, Рубежного, Доброполья ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Грушевки, Боровского, Моначиновки Харьковской области, Рубцов и Святогорска ДНР.

    Потери противника составили до 210 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    Днем ранее они освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

    До этого Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино.

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    29 июля 2026, 22:05 • Новости дня
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    При попытке перехвата «Гераней» разбился F-16 ВВС Украины
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушные силы ВСУ заявили о потере истребителя F-16 во время попытки перехвата дронов, летчику удалось катапультироваться.

    Воздушные силы ВСУ заявили, что была потеряна связь с истребителем F-16 , когда пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что летчик катапультировался, и находится под наблюдением врачей. На месте падения истребителя работают профильные эксперты и сотрудники правоохранительных органов. Специалисты устанавливают точные причины произошедшей катастрофы.

    Ранее истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области.

    В июне прошлого года украинские войска потеряли истребитель F-16 вместе с летчиком.

    В мае того же года еще один летчик успешно катапультировался при крушении самолета.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    29 июля 2026, 11:39 • Новости дня
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    Лавров: Запад принял терроризм Зеленского за перелом в конфликте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны стали пиарить терроризм Владимира Зеленского как переломную фазу конфликта и надеются на развал России.

    По словам Лаврова, на Западе оценивают результаты ударов дальнобойных средств, находящихся в распоряжении Киева, как достижение поставленных задач, передает ТАСС.

    «Они видят, как достигают цели многие его дальнобойные средства, они стали пиарить фазу происходящего как перелом, как то, что можно украинским характером победить Россию, которая «агрессор» и вслед за Украиной хотела всю Европу завоевать. Поэтому опять появился лозунг о нанесении стратегического поражения России, появился лозунг о деколонизации России, под чем откровенно подразумевается расчленение нашей страны в очередной раз», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров объяснил отказ киевского режима от американских инициатив тем, что Зеленскому предоставлена широкая военная поддержка Запада, включая поставки дронов для атак по России.

    На одном из круглых столов глава МИД заявил о назначении Западом Владимира Зеленского на роль «фюрера» и о его использовании как главного орудия в противостоянии с Москвой.

    Ранее министр иностранных дел России заявил о сохраняющихся в НАТО идеях «деколонизации» и расчленения Российской Федерации.

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    29 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Доставленный в военкомат Киева мужчина зарезал хирурга

    Доставленный в военкомат Киева мужчина смертельно ранил ножом врача-хирурга

    Tекст: Вера Басилая

    Принудительно доставленный в военкомат на медкомиссию житель Киева убил врача-хирурга, сообщил Киевский городской военкомат.

    В Подольском районном военкомате Киева во время прохождения военно-врачебной комиссии в кабинете хирурга принудительно доставленный на медосмотр мужчина нанес ножевые удары врачу, от чего она скончалась на месте, передает ТАСС.

    Правоохранительные органы оперативно задержали нападавшего. Сейчас на месте преступления работает следственно-оперативная группа, выясняющая все обстоятельства случившегося.

    На прошлой неделе житель Харькова с тесаком в руках оказал сопротивление сотрудникам военкомата. В конце июня в этом же городе вооруженный ножом мужчина смертельно ранил военного патрульного.

    В апреле текущего года местный житель в Виннице нанес ножевые ранения двум военкомам.

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    29 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов

    Ежедневные убытки от простоя портов на Украине составили 70 млн долларов

    На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневная приостановка работы морских грузовых терминалов обходится компаниям в 70 млн долларов из-за полной остановки отгрузки товаров, сообщает украинское издание «Экономическая правда».

    По данным издания, каждый день нерабочего состояния терминалов приносит грузоотправителям убытки в размере 70 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Газета Financial Times ранее связывала трудности с экспортом зерна через Черное море с точными ударами Вооруженных сил России по военным целям в районах гаваней.

    «Каждый день простоя портов – это 70 млн долларов отгрузок, не выходящих в море», – отмечается в публикации.

    За первую половину 2026 года страна экспортировала более 50 млн тонн товаров, из которых две трети прошли через Одессу. Морские пункты пропуска обеспечивают порядка 60% всего товарооборота, что составляет 40 млн тонн из общих 68 млн.

    Альтернативные логистические маршруты пока не могут компенсировать потери. Железные дороги, автотранспорт и речные перевозки по Дунаю ни за один месяц текущего года не смогли превысить планку в три млн тонн.

    Иностранные сухогрузы из соображений безопасности перестали заходить в порты Большой Одессы.

    Ракетные удары Вооруженных сил России полностью заблокировали украинский зерновой коридор.

    Всеукраинский аграрный совет предупредил о риске массовых банкротств сельскохозяйственных предприятий из-за остановки морской логистики.

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    29 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Одессы и Южного, а также по морским судам, работающим на украинскую армию, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате успешных действий был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту Южный под удар попали два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения.

    Также российские силы атаковали еще один сухогруз на переходе морем северо-западнее острова Змеиный. Это судно осуществляло доставку грузов для украинской армии в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ возле Одессы.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по украинской транспортной инфраструктуре.

    До этого военные уничтожили быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    29 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом

    «Страна.ua»: Прогнозы о важности встречи Зеленского с Трампом не исполнились

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме завершились без заметных результатов, несмотря на ожидания крупного поворота в политике США по Украине, пишут украинские СМИ.

    «Накануне было много прогнозов о том, что эти встречи будут означать чуть ли не поворотный момент в политике США, как минимум, по Украине. Однако, по итогу, в публичной плоскости на выходе мы имеем лишь довольно дежурные, скупые и однотипные комментарии», – пишет «Страна.ua».

    Указано, что обсуждается возможность визита в Киев в ближайшие две недели спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Авторы статьи отмечают, что поездку этих представителей Вашингтона планировали еще с весны, однако визит так и не был осуществлен, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп с Зеленским в Белом доме обсудили возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев.

    Президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

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    29 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    Зеленский попросил у Трампа 300 ракет Patriot
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский лидер обратился к президенту США с просьбой предоставить экстренный «зимний пакет» систем ПВО Patriot, чтобы предотвратить разрушение энергетических объектов предстоящей зимой.

    Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа выделить экстренный «зимний пакет» ракет-перехватчиков Patriot для защиты украинской энергетической инфраструктуры от ударов, передает Axios.

    Запасы этих ракет на Украине почти истощены, а без них страна не может отражать атаки баллистических ракет. Если проблема не будет решена к зиме, миллионы украинцев могут остаться без отопления.

    «Нам нужны Patriot еще вчера», – заявил Зеленский, отметив, что к зиме Киеву необходимо 300 таких ракет-перехватчиков.

    По его словам, Трамп пообещал помочь, но подчеркнул сложность ситуации из-за потребности США в этих ракетах для войны с Ираном. В ходе недавнего саммита НАТО обсуждалась возможность передачи Украине лицензий на производство Patriot, чтобы снизить зависимость от американских запасов.

    Украинский президент также сообщил о встречах с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon для обсуждения производства. Однако даже при получении лицензий на создание большого количества ракет уйдет от одного до пяти лет. В качестве альтернативы Киев и американские оборонные компании рассматривают модификацию украинских баллистических ракет в антиракеты, что, по мнению Зеленского, будет быстрее и дешевле.

    Кроме того, Зеленский рассказал об улучшении отношений с Трампом и ожидаемом визите его посланников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев в ближайшие две недели, отмечает издание.

    Стороны планируют детально обсудить идеи возобновления мирных переговоров. При этом украинский лидер выразил скептицизм относительно намерений Москвы, заявив о якобы возможном участии 30 тыс. военных из КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

    Соединенные Штаты выдадут Киеву лицензию на производство данных боеприпасов.

    Эксперты Bloomberg спрогнозировали многолетние сроки запуска подобного предприятия.

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    30 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    FT: США и Франция раскрыли Киеву позиции российской ПВО
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Париж снабжали украинских военных секретными данными для создания безопасных маршрутов обхода российской ПВО при ударах беспилотников вглубь России, пишут британские СМИ.

    Разведывательные данные, предоставленные Соединенными Штатами и Францией, помогли составить карту размещения ПВО для ударов киевского режима, сообщили источники Financial Times передает RT.

    Это позволило украинской стороне достигать целей в глубине территории России, говорится в материале.

    Напомним, американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Соединенные Штаты продолжают передавать Киеву разведывательные данные.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что подобная поддержка со стороны Вашингтона помогает украинским военным наводить беспилотники на цели.

    Франция сама в 2025 году заявляла, что использует собственные разведывательные возможности для поддержки украинской армии.

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    29 июля 2026, 14:01 • Новости дня
    Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot
    Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot
    @ Jason Cutshaw/U.S. Army/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за жесткой позиции корпорации Boeing, которая отказывается давать лицензию на головки самонаведения, сообщает Welt.

    Украина не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за жесткой позиции корпорации Boeing, передает РИА «Новости».

    Журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что компания отказывается предоставлять лицензии третьим странам.

    «Есть еще одно серьезное препятствие – это головки самонаведения для этих ракет Patriot, и прежде всего для модели PAC-3… Эти головки производит Boeing, и, насколько мне известно, корпорация не хочет предоставлять лицензию на их производство третьим странам», – сказал корреспондент в репортаже из Киева.

    Он добавил, что запуск такого сложного технологического процесса требует много времени. Кроме того, ракеты PAC-3 сейчас остро необходимы самим Соединенным Штатам для восполнения запасов ПВО. Еще одним препятствием Ваннер назвал высокий риск уничтожения производственных мощностей российскими военными.

    Ранее Владимир Зеленский после закрытой встречи с Дональдом Трампом заявил о якобы полученном согласии на лицензионное производство ракет-перехватчиков.

    В свою очередь министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил желание разместить эти мощности на польской территории. Сейчас выпуск ракет для Patriot по американской лицензии налажен только в Японии и Германии.

    Украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

    Эксперты выделили четыре нерешенные проблемы для запуска подобного производства на украинской территории.

    Агентство Bloomberg спрогнозировало многолетние сроки организации выпуска этих зенитных снарядов.

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    29 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, что во время недавней встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера «просто закончить войну» на Украине.

    Трамп заявил о желании добиться завершения конфликта на Украине. «Так что я сказал: «Просто закончи войну», – заявил президент США.

    При этом американский президент особенно выделил гуманитарный аспект происходящего, отметив, что гибель людей в ходе конфликта, по его мнению, должна быть немедленно остановлена, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

    Комментарии (7)
    30 июля 2026, 05:00 • Новости дня
    БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области
    БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на склад компании Wildberries начался пожар, по предварительной информации, есть пострадавший, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», – сообщил глава региона в «Максе».

    На место происшествия прибыли пожарные расчеты, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и правоохранительные органы.

    Губернатор напомнил гражданам о строгом запрете на видеосъемку и публикацию кадров с последствиями атак дронов и работой систем противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries.

    В середине июля логистические центры компании в Котовске и Электростали подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

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    30 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВС России поразили ВПК Украины в Киеве, Львове и пяти областях
    ВС России поразили ВПК Украины в Киеве, Львове и пяти областях
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы провели атаку с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в семи украинских регионах, сообщило Минобороны.

    Массированный удар наносился с использованием дальнобойного высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников в ночь на четверг, целями стали украинские военные объекты, указало ведомство в Max.

    Под удар попали военные аэродромы, предприятия оборонно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры. Пораженные объекты располагались в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

    Кроме того, российские силы атаковали суда, задействованные в доставке вооружения и военного имущества. В порту «Южный» был поражен сухогруз, еще два корабля аналогичного типа подверглись ударам к востоку и югу от Одессы.

    Напомним, 26 июля российская армия атаковала военно-промышленные комплексы и логистические узлы киевского режима. Вооруженные силы России поразили заводы по производству беспилотников в Киеве. В середине июля высокоточные удары уничтожили сухогрузы в портах Черноморска и Одессы.

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    29 июля 2026, 22:13 • Новости дня
    Суд приговорил экс-замгубернаторов Белгородской области к длительным срокам

    Суд Москвы приговорил Зайнуллина и Базарова к 20 и 19 годам колонии

    Tекст: Антон Антонов

    К 20 и 19 годам лишения свободы приговорил Мещанский суд Москвы бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе.

    «Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину – на срок 20 лет», – приводит РИА «Новости» слова судьи.

    Кроме длительных сроков лишения свободы, фигуранты дела получили крупные денежные штрафы. Зайнуллин должен заплатить почти 500 млн рублей, Базаров – ровно 500 млн рублей. Осужденных лишили права занимать должности на государственной службе на сроки более десяти лет.

    Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Прокурор Милана Дигаева просила назначить Базарову 21 год лишения свобода и штраф в 500 млн рублей, а Зайнуллину — 22 года лишения свободы и штраф 474 млн рублей, передает РБК.

    Начальник ОГБУ «УКС (Управление капительного строительства) Белгородской области» Алексей Сошников получил 20 лет со штрафом в 500 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве взыскал почти 1 млрд рублей с бывших чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупционном обогащении при строительстве фортификаций в Белгородской области.

    Речь идет о хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы с Украиной.

    Комментарии (2)
    30 июля 2026, 06:51 • Новости дня
    Под Сумами солдаты ВСУ перепутали позиции и погибли
    Под Сумами солдаты ВСУ перепутали позиции и погибли
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие украинской армии в Сумской области попытались пробраться к своим бывшим укрытиям, но наткнулись на штурмовиков Вооруженных сил России и были уничтожены, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Подразделения российской армии ликвидировали группу неприятеля, направлявшуюся от села Садки к Могрице, сказал собеседник ТАСС.

    «Из лесных массивов в районе села Садки группа украинских националистов из состава 68-й отдельной аэромобильной бригады пыталась выйти в направлении своих бывших позиций около Могрицы, где их встретили наши штурмовики. В ходе стрелкового боя все вражеские солдаты были уничтожены», – добавил источник.

    Украинское командование совершенно не владело реальной ситуацией на фронте, отметил он.

    Согласно материалам радиоперехватов, офицеры ориентировались исключительно на информацию из общедоступных ресурсов.

    Несколькими днями ранее российские войска нанесли поражение украинским бригадам в районе Садков.

    Прошлой осенью группа украинских военных попала в окружение около этого населенного пункта.

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