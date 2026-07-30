Агроном назвал подходящие для посадки в конце июля культуры

Доцент Абрамов посоветовал сажать редис и огурцы для второго осеннего урожая

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, для посадки в середине лета отлично подходят огурцы, редис, пекинская капуста и белая горчица, передает Газета.Ru.

«Логика повторных посадок строится на одном принципе: вегетационный период культуры должен укладываться в промежуток между посевом и первыми заморозками. Но есть важная поправка, которую часто игнорируют: в августе световой день сокращается и ночи становятся холодными, темпы роста замедляются, и к сроку созревания, указанному на пачке семян, нужно прибавлять пять-семь дней, – иначе расчет расходится с реальностью», – объяснил Абрамов.

Специалист отметил, что дайкон, репа и пекинская капуста реагируют на сокращение светового дня формированием плода, а не уходом в стрелку. По этой же причине редис сеют после 20 июля. Огурцы эксперт советует выбирать партенокарпических сортов с циклом созревания до 40 дней.

Пустующие участки земли Абрамов порекомендовал засеять сидератами для улучшения свойств почвы. Белую горчицу или фацелию скашивают через один месяц, что позволяет обогатить землю органикой к следующему сезону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, редис и шпинат созревают за 20–45 дней.

Ранние сорта огурцов дают первый урожай через 37–40 дней.

Агроном Владимир Викулов посоветовал использовать раннеспелые гибриды овощных культур.