Принят закон о статусе и поддержке студенческой семьи в России

Tекст: Валерия Городецкая

В документе говорится, что студенческой семьей признается молодая семья, где оба супруга либо единственный родитель до 35 лет обучаются по программам среднего профессионального или высшего образования, в том числе с детьми, сообщается на сайте «Единой России».

«Уточнена категория «студенческая семья». Это категория молодой семьи, в которой оба лица в браке, в том числе воспитывающие детей, либо лицо, являющееся единственным родителем в возрасте до 35 лет, обучаются по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», – сообщил зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Закон также закрепил регламент взаимодействия между Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда и Росмолодежью по вопросам поддержки студенческих семей. Рекомендации по основным направлениям поддержки теперь будут разрабатываться и утверждаться Росмолодежью и Минтруда.

Ранее президент России Владимир Путин назвал поддержку многодетных семей приоритетом для России. Он призвал сделать большую традиционную семью модным трендом.