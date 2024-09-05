Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.8 комментариев
В Узбекистане призвали запретить идеологию и символику СССР
Узбекский политик Кадыров призвал запретить в стране идеологию и символику СССР
Заместитель спикера законодательной палаты парламента Узбекистана (Олий Мажлиса) и лидер партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») Алишер Кадыров предложил на законодательном уровне ввести в стране запрет на пропаганду советской идеологии и символики.
В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что народ Узбекистана «подвергался дискриминации, был унижен властями СССР и до сих пор залечивает раны прошлого», передает ИА «Фергана».
«Советская идеология, отвергавшая нации, ценности и веру, навредила не только нашему народу, но и всему человечеству, и эти явления продолжают оставаться бедой», – приводит издание слова политика.
Одобрение или пропаганду этого периода истории необходимо считать «преступлением против конституционного строя» Узбекистана, а также предательством предков, «ставших жертвами кровавого режима», заявил Кадыров.
Таким образом политик прокомментировал решение суда, приговорившего пенсионера из Самарканда, который хотел восстановить СССР, к трем годам ограничения свободы.
Ранее в Эстонии выписали штраф за герб СССР на шапке.