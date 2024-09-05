В Узбекистане призвали запретить идеологию и символику СССР

Узбекский политик Кадыров призвал запретить в стране идеологию и символику СССР

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Кадыров заявил, что народ Узбекистана «подвергался дискриминации, был унижен властями СССР и до сих пор залечивает раны прошлого», передает ИА «Фергана».

«Советская идеология, отвергавшая нации, ценности и веру, навредила не только нашему народу, но и всему человечеству, и эти явления продолжают оставаться бедой», – приводит издание слова политика.

Одобрение или пропаганду этого периода истории необходимо считать «преступлением против конституционного строя» Узбекистана, а также предательством предков, «ставших жертвами кровавого режима», заявил Кадыров.

Таким образом политик прокомментировал решение суда, приговорившего пенсионера из Самарканда, который хотел восстановить СССР, к трем годам ограничения свободы.

Ранее в Эстонии выписали штраф за герб СССР на шапке.