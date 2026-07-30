Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.3 комментария
В США предрекли разрушительные последствия «адских санкций» против России
Политолог Расмуссен: Законопроект о санкциях против России ударит по самим США
Очередной пакет ограничительных мер Вашингтона спровоцирует глобальный кризис и ударит по налогоплательщикам США из-за зависимости страны от импорта важнейших ресурсов, заявил политолог, подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен.
Возможные ограничения против России обернутся против Вашингтона, если американский лидер решит их утвердить, передает Lenta.Ru.
«Вероятно, это нанесет гораздо больший ущерб Европе и США. Это просто невероятно глупое и очень плохое решение Трампа», – заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Эрл Расмуссен.
По мнению эксперта, рестрикции способны спровоцировать мировой дефицит нефти и продовольствия. Москва остается ключевым поставщиком энергоносителей и удобрений на международном рынке. Соединенные Штаты продолжают закупать ряд критически важных материалов, поэтому пострадают в первую очередь.
Политолог добавил, что вероятные пошлины на торговлю между Москвой и Пекином грозят спровоцировать очередной виток проигрышного для американцев противостояния с Китаем.
Расмуссен уверен, что инициатива встретит сопротивление, но конгрессмены все равно одобрят ее из-за своей недальновидности. В итоге от подобных шагов пострадают исключительно рядовые граждане и международный престиж Запада.
По его словам, США могут принять новые санкции, прозванные американскими политиками «адскими», против России в сентябре, когда Палата представителей Конгресса вернется из летних каникул.
Ранее американский сенатор Ричард Блюменталь представил обновленный законопроект о санкциях против России.
Представители Демократической партии в Сенате США выразили готовность проголосовать за эту инициативу.
Президент США Дональд Трамп допустил скорое принятие данного документа.