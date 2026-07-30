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В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало двойное сообщение
В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали сообщения «Пухокорм» и «Градосбег»
Знаменитая военная радиостанция УВБ-76 прервала привычное жужжание, выпустив в эфир сразу пять загадочных голосовых шифров, включая «Пухокорм» и «Градосбег».
Двойное сообщение было зафиксировано в среду в 13:12 по московскому времени, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. В эфире прозвучали сигналы «Пухокорм» и «Градосбег».
Ранее в четверг «Радиостанция Судного дня» передала еще три сообщения. Сигнал «Дояропух» прозвучал в 12:20 мск, а сигналы «Гиджак» и «Монархист» были зафиксированы в 12:26 мск.
УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Обычно она транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего ее иногда называют «Жужжалкой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало голосовое сообщение «Анархистка».
В середине июля военная частота передала загадочный сигнал «Варолязг».
Месяцем ранее специалисты зафиксировали двадцать кодовых посланий за один день.