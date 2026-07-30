В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало двойное сообщение

В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучали сообщения «Пухокорм» и «Градосбег»

Tекст: Дарья Григоренко

Двойное сообщение было зафиксировано в среду в 13:12 по московскому времени, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. В эфире прозвучали сигналы «Пухокорм» и «Градосбег».

Ранее в четверг «Радиостанция Судного дня» передала еще три сообщения. Сигнал «Дояропух» прозвучал в 12:20 мск, а сигналы «Гиджак» и «Монархист» были зафиксированы в 12:26 мск.

УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. Обычно она транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего ее иногда называют «Жужжалкой».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало голосовое сообщение «Анархистка».

В середине июля военная частота передала загадочный сигнал «Варолязг».

Месяцем ранее специалисты зафиксировали двадцать кодовых посланий за один день.