Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
В эфире «Радиостанции Судного дня» зафиксировали сообщение «Анархистка»
В эфире загадочной военной радиостанции УВБ-76, известной как «жужжалка», прозвучали два необычных голосовых сообщения.
Сообщение «Анархистка» прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Это второе послание за день, его зафиксировали в 11.38 мск.
Первым сигналом в понедельник стало слово «Адоглет», которое прозвучало в 10.51 мск. Информацию об активности радиостанции предоставил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее эфир.
УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное название «жужжалка», а также известна как «Радиостанция Судного дня».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучал сигнал «Карандаш».
Ранее станция прервала привычный эфир для трансляции кодовых слов «Матаморф» и «Головчатый».