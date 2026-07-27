В эфире «Радиостанции Судного дня» зафиксировали сообщение «Анархистка»

Tекст: Денис Тельманов

Сообщение «Анархистка» прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Это второе послание за день, его зафиксировали в 11.38 мск.

Первым сигналом в понедельник стало слово «Адоглет», которое прозвучало в 10.51 мск. Информацию об активности радиостанции предоставил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее эфир.

УВБ-76 – военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего получила неофициальное название «жужжалка», а также известна как «Радиостанция Судного дня».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучал сигнал «Карандаш».

Ранее станция прервала привычный эфир для трансляции кодовых слов «Матаморф» и «Головчатый».