Путин призвал заниматься спортом «каждый божий день»

Tекст: Алексей Дегтярев

Все люди по природе ленивы, сказал глава российского государства, отвечая на вопрос о том, как развивать здоровые привычки каждый день и находить время для спорта, передает ТАСС.

«Нужно избавиться от лени. Вставать утром и сразу приступать к спортивным занятиям. Нужно выстроить график таким образом, чтобы обязательно каждый день какое-то количество времени было посвящено физической культуре и спорту. Каждый божий день», – подчеркнул он.

Когда это станет привычкой, то без этого будет невозможно жить, и это «очень правильный способ организации своего рабочего дня».

Учащимся нужно придерживаться принципа «чем больше делаешь в течение дня, тем больше получается». Не нужно себя жалеть, поскольку, когда начинаешь себя жалеть, «сразу начинаешь катиться вниз по всем показателям, в том числе и по спортивным».

«Конечно, делать надо с умом, с ума тоже сходить нельзя. Но заниматься нужно каждый день, выбрать для себя интересные перспективные занятия и делать это с удовольствием», – отметил он.

Сотрудничество России и Китая по спортивному направлению очень важно, Россия и Китай – великие спортивные державы, они гордятся тем, что на высочайшем уровне проводили самые крупные международные соревнования.

«И Китай это делает. Причем делает с блеском, очень хорошо. И наше взаимодействие здесь только повышает наши возможности. Причем это важно и в спорте высоких достижений, это важно и на уровне физической культуры, и массового спорта», – подчеркнул президент.

Он отметил, что в ходе беседы с Си Цзиньпином в четверг много разговаривал о спорте. Это направление будет находиться в фокусе внимания всегда, добавил Путин.

По мнению главы государства, необходимо создать систему материальных и нематериальных стимулов, чтобы к 2030 году минимум 70% населения России занимались физкультурой и спортом постоянно.

«Нужно стимулы создавать, в том числе, кстати говоря, материальные. Создавать базы соответствующие спортивные. Причем самые простые, на первый взгляд примитивные, но востребованные в шаговой доступности. Мы это все в стране будем делать. И безусловно, будем сотрудничать с нашими китайскими друзьями по развитию спорта. Понимаете, это создает очень благоприятную атмосферу для общения между людьми», – заключил президент.