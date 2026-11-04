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В нескольких штатах США продлили голосование из-за сбоев на участках
The Hill: В США продлили работу некоторых участков из-за сбоев
В день промежуточных выборов в ряде американских штатов, включая Массачусетс, Северную Каролину, Пенсильванию и Нью-Йорк, произошли технические сбои в работе избирательных участков, из-за чего время голосования было продлено.
В день выборов на избирательных участках в Массачусетсе, Северной Каролине, Пенсильвании и Нью-Йорке возникли технические неполадки, пишет The Hill.
В городе Нью-Бедфорд штата Массачусетс проблемы возникли в работе машин для голосования.
«Было обнаружено, что внутренний провод в машинах в этих местах физически мешает работе порта, через который подаются бюллетени», – заявил пресс-секретарь города Джек Туон. По его словам, на ситуацию мог повлиять размер бюллетеней, но после вмешательства сотрудников комиссий машины вернулись к нормальной работе.
Директор избирательной комиссии штата Канзас Брайан Каски сообщил, что на одном из участков в округе Ливенворт голосование прервалось на 90 минут. По данным NewsNation, из-за канцелярской ошибки на участок привезли около 100 бюллетеней вместо тысячи. Избирателям пришлось отказывать в голосовании до решения проблемы.
Избирательная комиссия Северной Каролины продлила время голосования в ряде округов из-за сбоев, что приведет к задержке публикации результатов по всему штату на 45 минут.
В округе Честер штата Пенсильвания проблемы с настройкой оборудования также задержали открытие участков, их работу продлили на полчаса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник программный сбой помешал жителям Флориды отдать голоса на промежуточных выборах. Атмосферу в администрации президента США в этот день оценили как осторожно оптимистичную. Выборы в Конгресс назвали своеобразным референдумом о доверии главе Белого дома на фоне роста цен.