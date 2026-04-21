    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир
    Опубликовано видео массового ДТП с жертвами в центре Москвы
    НАТО начало охоту на российские подводные лодки
    ВС России поразили штаб с руководством разведки ВСУ в Краматорске
    Генштаб рассказал о весеннем продвижении российских войск в зоне СВО
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
    Глава МЭА предрек перестройку энергосистемы мира
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 11:03 • Новости дня

    TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце

    @ Brian Brooks/United States Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные испытали лазерную систему LOCUST для уничтожения беспилотников на борту авианосца USS George H.W. Bush, продемонстрировав эффективность против дронов.

    ВМС США впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце USS George H.W. Bush, сообщает TWZ.

    Испытания прошли в октябре 2025 года, но информация о них была обнародована только сейчас, в преддверии ежегодной выставки Sea-Air-Space. По данным издания, это первый случай размещения лазерного оружия на американском авианосце.

    В рамках испытаний лазерная система LOCUST с паллетной платформой (P-HEL) была установлена прямо на летном палубе корабля и успешно обнаружила, сопроводила и уничтожила несколько беспилотников. Представители AeroVironment заявили: «Во время огневых испытаний система обнаружила, захватила и нейтрализовала несколько целей, что стало важной вехой на пути внедрения боевых лазерных технологий». Подчеркивается универсальность LOCUST, которую уже тестировали на сухопутных машинах JLTV и ISV.

    Система LOCUST оснащена лазерным оружием мощностью около 20 киловатт, встроенными оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также радарами малого размера и пассивными детекторами радиочастот. Такой комплекс позволяет эффективно уничтожать небольшие дроны. Ранее версии LOCUST уже поступали на вооружение армии США и использовались для защиты объектов в стране и за рубежом.

    ВМС США активно развивают средства борьбы с беспилотниками, делая ставку на лазерные и микроволновые системы для защиты кораблей, особенно стратегически важных, таких как авианосцы. Опыт операций в Красном море и противодействия дронам подчеркивает необходимость наращивания оборонительных технологий. Однако лазерные системы пока остаются относительно маломощными и короткодействующими, требуя дальнейшего совершенствования по мощности, надежности и устойчивости к морским условиям.

    Адмирал Дэрил Кадл ранее заявил, что стремится сделать оружие на основе направленной энергии основным средством ближней обороны на кораблях. Он отметил: «Моя цель – чтобы первым решением при угрозе в зоне прямой видимости стало применение направленной энергии». В будущем лазерные системы могут стать ключевым элементом новых боевых кораблей, включая перспективные суда класса Trump.

    Ранее лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов.

    20 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях

    Опубликовано редкое видео испытаний российского танка Т-90С в джунглях Малайзии

    @ uvznews

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ростех впервые представил архивные кадры ходовых испытаний танка Т-90С, проходивших в экстремальных условиях малайзийских тропиков и болот летом 2000 года.

    Концерн «Уралвагонзавод» обнародовал редчайшую видеозапись тестирования боевой машины в Max. Уникальная съемка сохранилась на старой кассете одного из инженеров-испытателей и была найдена случайно при подготовке документального фильма к 25-летию индийского контракта.

    На кадрах запечатлено, как летом 2000 года при температуре плюс 40 градусов и высокой влажности танк преодолевает малопроходимую местность. Перед марш-броском на 1300 километров через джунгли Малайзии Т-90С успешно прошел испытания в индийской пустыне Тар.

    В начале нулевых годов российская машина преодолела сложнейшие тесты в трех климатических зонах: влажных тропиках Малайзии, высокогорье Индии и абразивных песках Саудовской Аравии. Т-90С подтвердил свою надежность при температуре плюс 55 градусов, тогда как ни один конкурент не смог полностью пройти этот цикл испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Уралвагонзавод» предложил Малайзии гибкие схемы поставок танка Т-90МС. Предприятие подготовило модернизированную версию этой бронемашины для иностранных заказчиков. Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил высокий интерес азиатских стран к данной технике.

    20 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    Rheinmetall и Kraken Technology запустили производство БЭК в Гамбурге

    @ Marcus Brandt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На немецкой верфи стартовала сборка надводных дронов Kraken K3 Scout, способных выполнять как гражданские, так и боевые задачи на воде.

    Крупнейшее оборонное предприятие Германии совместно с британскими партнерами организовало выпуск инновационной техники, передает ТАСС.

    Производственная линия развернута на мощностях судостроительного завода Blohm+Voss.

    Выпускаемые аппараты длиной около восьми с половиной метров могут разгоняться до 55 узлов. В зависимости от оснащения они предназначены для патрулирования акваторий, защиты критической инфраструктуры или нанесения ударов в ходе военных операций.

    Стороны объединили усилия для реализации проекта еще в прошлом году. Для этого было создано совместное предприятие, получившее название Rheinmetall Kraken GmbH.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн запланировал масштабную сборку боевых морских беспилотников на гамбургской верфи.

    Для выхода на рынок военного судостроения компания договорилась о покупке профильного подразделения группы Lurssen.

    Между тем глава предприятия Армин Паппергер высмеял кустарный способ производства украинских дронов.

    20 апреля 2026, 17:35 • Видео
    Евросоюз убил мечту Украины

    На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    НАТО активизировало поиск новейших российских подлодок в Северной Атлантике

    @ Cpl. Michele Clarke/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    21 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Япония отменила ограничения на экспорт оружия

    Генсек кабмина Японии Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия

    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Японский кабинет министров принял поправки к правилам поставок оружия за рубеж, сообщил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

    «Сегодня на заседании кабинета министров принято решение о внесении изменений в часть трех принципов экспорта вооружений», – приводит слова генсека РИА «Новости».

    Он заявил, что данное решение открывает возможность «обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации». По его совам, для защиты мира требуется продвигать экспорт вооружений и повышать обороноспособность союзников.

    Корректировка экспортных ограничений направлена на адаптацию к современным вызовам. Власти рассчитывают, что новые меры помогут укрепить региональную стабильность.

    Экспорт оружия укрепит оборонную промышленность Японии, заявил Кихара. Он заверил, что Япония сохранит свою приверженность миру.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что в условиях нарастающей напряженности в сфере безопасности ни одна страна не способна в одиночку обеспечить собственную защиту, поэтому требуется взаимная поддержка партнеров по оборонной технике, передает ТАСС.

    Как заявила Такаити, страна больше не будет ограничивать экспорт лишь техникой, используемой для спасательных операций, транспортировки, предупреждения, наблюдения и разминирования. Она прямо отметила, что с учетом нынешних изменений станет возможным экспорт любой техники, без применявшихся ранее ограничений.

    Такаити отметила, что новые правила облегчают взаимный обмен запчастями и компонентами с государствами-партнерами. При этом поставки боевого оружия будут возможны только в страны, подписавшие с Токио специальные соглашения о соблюдении секретности технологий и условиях применения вооружений.

    На данный момент у Японии есть подобные договоренности с 17 странами, среди которых США, Британия, Австралия, Индия, Филиппины, Франция, Германия, Малайзия, Италия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Швеция, Сингапур, ОАЭ, Монголия и Бангладеш. У Японии сейчас нет соответствующего соглашения с Украиной.

    Решения о разрешении экспорта вооружений будет принимать Совет национальной безопасности Японии с участием премьер-министра и ряда министров. После этого парламент будет получать информацию о сделках, но его одобрения не потребуется.

    Сейчас Япония уже договорилась о продаже ракетных фрегатов Австралии, интерес проявляет и Новая Зеландия, а с Индонезией и Филиппинами обсуждаются поставки подержанных боевых кораблей. Также рассматривается экспорт систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Токио запланировал отмену введенного после Второй мировой войны запрета на экспорт оружия. Японский премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности государства. МИД России пригрозил жесткими ответными мерами в случае поставок японской военной техники Киеву.

    19 апреля 2026, 08:26 • Новости дня
    Ростех заявил о доказанной автономности российских танков

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки доказали способность длительного действия в отрыве от баз снабжения, сохраняя подвижность и огневую мощь, рассказали в госкорпорации «Ростех» в преддверии международной выставки оборонной промышленности DSA 2026 (Defense Services Asia) в Малайзии.

    Российские танки подтвердили свою способность действовать автономно на значительном удалении от баз снабжения, сохраняя при этом высокую подвижность и мощную огневую поддержку, передает ТАСС.

    В Ростехе подчеркнули: «Наши машины способны длительное время действовать в отрыве от баз снабжения, сохраняя подвижность и огневую мощь». Представители корпорации также напомнили об итогах малайзийских испытаний танков в 2000 году, где отмечалось, что российские танки, в частности Т-90, изначально проектировались как автономные единицы.

    Особое внимание при разработке уделялось простоте полевого ремонта: агрегаты, включая двигатель и трансмиссию, можно заменить силами экипажа или штатных ремонтных подразделений прямо в полевых условиях. Для этого не требуется применение крупных кранов или транспортировка техники на специализированные заводы, что позволяет использовать танки даже при отсутствии развитой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бригада «Невский» разработала специальный патрон для борьбы с дронами.

    Водители и экипажи танков Т-90М «Прорыв» бригады Александра Невского осваивают новые машины.

    В штурмовую бригаду имени Невского поступила партия танков Т-90 «Прорыв».

    19 апреля 2026, 00:23 • Новости дня
    Обломки беспилотника упали в районе морского порта Ейска

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе морского порта города Ейска обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата, информации о пострадавших и возгораниях не поступало.

    Обломки беспилотного летательного аппарата упали в районе морского порта в Ейске, передает РИА «Новости». По информации оперативного штаба Краснодарского края, в результате происшествия никто не пострадал.

    Кроме того, по данным штаба, возгораний на месте обнаружения обломков не отмечено.

    На месте происшествия продолжают работу оперативные и специальные службы, которые выясняют обстоятельства падения и проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тольятти проводят ликвидацию очагов возгорания и проливку территории после падения обломков вражеского БПЛА.

    В небе над Ульяновской областью уничтожили три вражеских беспилотника, фрагменты которых упали в Новоспасском районе без разрушений и жертв.

    Беспилотник упал рядом с роддомом в Новокуйбышевске Самарской области, в здании выбиты стекла, но пострадавших нет.

    18 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    В России запустили производство снайперского робота с искусственным интеллектом

    В России началось серийное производство ИИ-комплекса «Двойник»

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики запустили серийное производство уникальной снайперской системы с искусственным интеллектом, призванной максимально обезопасить военнослужащих на поле боя.

    Отечественный роботизированный снайперский комплекс «Двойник» позволит изолировать стрелка от оружия в условиях современных боевых действий, передает ТАСС.

    Создатель предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев подчеркнул, что новая разработка управляется искусственным интеллектом и уже запущена в серийное производство.

    «Винтовка должна стать сухопутным дроном «земля-земля». Стрелок должен быть максимально изолирован от оружия, чтобы выжить на современном поле боя», – заявил Лобаев. По его словам, в ближайшем будущем военным предстоит противостоять не только живой силе противника, но и доступным роботизированным системам.

    Специалист добавил, что «Двойник» представляет собой первый шаг России в сферу роботизированного высокоточного снайпинга. Создание комплекса началось еще в 2015 году, однако из-за скромного бюджета процесс затянулся. Сейчас аналогичные технологии компании уже применяются в малом ПВО и системах защиты периметра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оружейная компания Lobaev Arms приступила к выпуску нового роботизированного снайперского комплекса «Двойник». Разработчики успешно испытали для данной системы специальный квазигиперзвуковой антидроновый патрон.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» ведет разработки по роботизации противотанковых ракетных комплексов.

    21 апреля 2026, 11:08 • Новости дня
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения F/A-XX
    @ Кадр из видео/ Northrop Grumman Corporation

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский оборонный подрядчик Northrop Grumman продемонстрировал перспективный малозаметный боевой самолет F/A-XX, обладающий конструкцией без хвостового оперения и складывающимися крыльями.

    Американская корпорация Northrop Grumman представила свежий тизер своего концепта военно-морского истребителя F/A-XX, сообщает профильное издание The War Zone.

    В опубликованном видеоролике показан вид самолета спереди, демонстрирующий его малозаметный бесхвостый дизайн и широкую носовую часть.

    В сопроводительном тексте к видео говорится: «Мы фокусируем горизонт завтрашнего дня, делая его быстрее, сильнее и готовым тогда, когда это нужно воину». На кадрах можно заметить изогнутые створки отсеков вооружения и массивное шасси.

    Ожидается, что боевой радиус тяжелого палубного самолета составит около 1,6 тыс. километров. Окончательный выбор разработчика между проектами от компаний Boeing и Northrop Grumman будет сделан в августе текущего года.

    Ранее Пентагон просил перенаправить средства с проекта F/A-XX на программу F-47. Компания Boeing приступила к производству этого новейшего истребителя шестого поколения. Американские военные запланировали первый полет перспективной машины на 2028 год.

    20 апреля 2026, 00:20 • Новости дня
    Military Watch Magazine заинтересовался новыми возможностями ТОС-2

    Military Watch Magazine оценил огневую мощь ТОС-2

    Tекст: Антон Антонов

    Российский модернизированный тяжелый огнеметный комплекс ТОС-2 «Тосочка» вышел за рамки штурмового вооружения и приобрел функции универсальной огневой поддержки, пишет Military Watch Magazine.

    Со ссылкой на Ростех Military Watch Magazine пишет, что «Тосочка» получила колесное шасси, усовершенствованную систему автоматической перезарядки и модернизированное управление огнем. Благодаря этим изменениям концепция машины стала гораздо более гибкой и технологичной, а также лучше адаптированной к современным условиям боя. Улучшенные системы управления позволяют наносить точные удары по целям, а колесное шасси обеспечивает быструю переброску даже на неподготовленные позиции, что выгодно отличает ТОС-2 от тяжелой гусеничной ТОС-1.

    ТОС-2 обеспечивает российским войскам значительно большую маневренность при нанесении термобарических ударов. Несмотря на меньшую огневую мощь и проходимость по сравнению с ТОС-1, новая система отличается низкими затратами на обслуживание, меньшим расходом топлива, повышенной мобильностью и возможностью транспортировки по воздуху и морю, пишет издание.

    Указывается, что тяжелые огнеметные системы России привлекли внимание благодаря применению на Украине. Их боеприпасы создают облако химических веществ, которое подрывается вакуумным зарядом, формируя мощную ударную волну. Это приводит к поражению живой силы противника даже в укрытиях. Видео с передовой подтверждают широкое применение ТОС против украинских позиций.

    Отмечается, что ранее эти системы успешно применялись против боевиков в Сирии и Ираке.

    Параллельно с модернизацией ТОС-2 совершенствуются и системы ТОС-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали разработку тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» в 2024 году. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ТОС-1 «Солнцепек».

    20 апреля 2026, 06:05 • Новости дня
    Эксперты сообщили о модернизации ЗРК «Тор» после боев на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейства «Тор» будут усовершенствованы с учетом анализа боевых действий на Ближнем Востоке, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием для журнала «Национальная оборона».ижнем Востоке.

    Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» будут модернизированы с учетом анализа боевых действий на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Об этом говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием, опубликованном в журнале «Национальная оборона». В документе подчеркивается: «В основу дальнейшего совершенствования ЗРК семейства «Тор» ложится как опыт применения в реальных боях с современными средствами воздушного нападения западного производства, так и анализ общих тенденций в развитии СВН и ПВО. Не приходится сомневаться, что в дальнейшей работе будет учтен и опыт войны 2026 года на Ближнем Востоке».

    Эксперты отдельно выделили новейший комплекс «Тор-М2», который, по их словам, полностью соответствует современным требованиям противовоздушной обороны. Система ориентирована на перехват баллистических ракет и беспилотников, в том числе небольших дронов типа Mavic и Raven, а также снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

    В докладе отмечается, что главными преимуществами «Тор-М2» являются рекордно быстрое развертывание за три минуты, постоянное обновление данных о воздушной обстановке и способность вести огонь в движении. Комплекс способен одновременно поразить до 16 целей, летящих со скоростью до 730 метров в секунду, на дальности до 12 км и высоте до 10 км.

    «Тор-М2» обнаруживает и уничтожает цели на дистанции свыше 30 км при любых погодных условиях, работает круглосуточно и может преодолевать рвы благодаря гусеничному шасси высокой проходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой опыт доказал высокую результативность зенитных комплексов семейства «Тор» при уничтожении беспилотников.

    Ижевский электромеханический завод «Купол» начал работы по повышению возможностей этих систем для перехвата высокоточного оружия.

    Белорусская армия получила из России очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2».

    20 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    TWZ: США хотят запускать дальнобойные беспилотники с самолетов-разведчиков HADES

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные намерены оснастить перспективные самолеты разведки ME-11B HADES беспилотниками с дальностью полета более 1 тыс. километров для защиты от ПВО.

    Армия США раскрыла новые детали программы создания самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления ME-11B HADES, пишет The War Zone.

    Планируется, что эти машины, созданные на базе бизнес-джетов Bombardier Global 6500, смогут запускать беспилотные аппараты на расстояние около 1 тыс. километров и более. Это позволит самолетам-разведчикам оставаться вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «В мире не будет ничего, до чего мы не смогли бы дотянуться благодаря совокупной дальности HADES и того, что мы можем запускать с этой штуки», – заявил директор по стратегии и трансформации офиса заместителя начальника штаба армии Эндрю Эванс.

    По его словам, в будущем никто не будет в безопасности с точки зрения обнаружения.

    Программа HADES предполагает создание комплекса средств для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки. В 2024 году армия выбрала предложение компании Sierra Nevada Corporation. Летные испытания первого прототипа ME-11B должны начаться этим летом, а до конца года ожидается официальная передача самолета военным.

    Каждый самолет HADES получит встроенный набор датчиков, включая усовершенствованную радиолокационную станцию с синтезированной апертурой ASARS-2B, и надежные системы связи для передачи данных в режиме, близком к реальному времени. Процесс переоборудования Global 6500 включает установку четырех подкрыльевых пилонов, которые самолет сможет использовать для запуска дронов и подвесных сенсорных систем.

    Ранее компания Boeing представила планы по запуску роев беспилотников с борта многоцелевого вертолета CH-47 Chinook. Разработчик General Atomics решил оснастить американские аппараты семейства MQ-9 крылатыми ракетами большой дальности.

    20 апреля 2026, 07:08 • Новости дня
    Главный беспилотник-разведчик ВС России с изображением орлана показали в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основной беспилотник для разведки Вооруженных сил России «Орлан-10» с рисунком орлана показали на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Основной разведывательный беспилотник российских Вооруженных сил Орлан-10 с изображением орлана был представлен на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии, передает ТАСС.

    Как уточнили представители компании-производителя «Специальный технологический центр», именно эта версия аэрографии была показана публике впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Специального технологического центра» разработали отечественный двигатель для беспилотников линейки «Орлан».

    Компания-производитель заявила о высокой мобильности и надежности этих разведывательных комплексов.

    Предприятие анонсировало показ аппаратов «Орлан-10Е» и «Орлан-30» на выставке Dubai Airshow 2025.

    20 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Россия впервые представила боеприпас «Рус-ПЭ» на выставке DSA в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые продемонстрировала новейшую разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Россия впервые представила новейшую разведывательно-ударную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» на территории Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе Международной выставки вооружения Defence Services Asia (DSA), сообщает ТАСС. Демонстрация прошла в Малайзии в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта», входящего в госкорпорацию «Ростех».

    Новая система относится к классу барражирующих боеприпасов и предназначена для оперативного и высокоточного поражения как неподвижных, так и движущихся целей с помощью управляемого боеприпаса. Отмечается, что «Рус-ПЭ» может использоваться для выполнения различных тактических задач на поле боя.

    По информации разработчиков, испытания боеприпаса прошли успешно в зоне спецоперации на Украине. Впервые за рубежом «Рус-ПЭ» был представлен в феврале 2026 года на выставке World Defence Show в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Разработкой комплекса занимается концерн «Калашников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший боеприпас «Рус-ПЭ» успешно прошел апробацию в зоне специальной военной операции.

    Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал интеграцию этого дрона в тяжелую бронетехнику.

    Российские производители уже получили разрешительные документы для экспорта данной новинки.

    20 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    Су-57Э впервые презентовали на выставке вооружений в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший многофункциональный российский истребитель пятого поколения Су-57Э презентовали в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э был представлен на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии, передает ТАСС. Презентация прошла в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта», входящего в госкорпорацию Ростех.

    Ранее представители организации отмечали, что Су-57Э станет отличным вариантом для модернизации и развития малайзийских королевских ВВС. В частности, подчеркивалась возможность унификации по ряду систем и вооружений с уже имеющимися у Малайзии истребителями Су-30МКМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию на выставке Defence Services Asia.

    Накануне этого мероприятия компания «Рособоронэкспорт» заключила ряд экспортных контрактов на поставку данного истребителя пятого поколения.

    Ранее значительный интерес к этой боевой машине проявили страны Ближнего Востока.

    20 апреля 2026, 06:27 • Новости дня
    Отряд кораблей ТОФ покинул порт в КНР и продолжил дальний поход

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой заход в порт Чжаньцзян в КНР. Корабли вышли в Южно-Китайское море и продолжают свой дальний поход, сообщает пресс-служба ТОФ.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота, состоящий из корветов «Совершенный», «Резкий» и танкера «Печенга», завершил деловой заход в порт Чжаньцзян Китайской Народной Республики и направился в Южно-Китайское море, передает ТАСС. В пресс-службе ТОФ сообщили: «За время пребывания в иностранном порту экипажи отряда кораблей приняли участие в протокольных мероприятиях, а также в культурной и спортивной программе».

    Командование российского отряда провело встречи с представителями ВМС Китая и руководителями администрации города Чжаньцзян. Корабли вышли из Владивостока 12 февраля 2026 года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках международной деятельности были совершены заходы в порты Джорджтаун (Малайзия), Тилава (Мьянма), Вишакхапатнам (Индия), Читтагонг (Бангладеш) и Сиануквиль (Камбоджа).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этот отряд кораблей отправился в дальний поход по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

    В марте российские корветы завершили деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам.

    В прошлом году корабли Тихоокеанского флота прибыли в Джакарту для проведения совместных маневров с ВМС Индонезии.

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Еврокомиссия пропустила удар от Болгарии

    Пока Европа была увлечена выборами в Венгрии, она упустила еще одну электроральную кампанию – в Болгарии. А там в минувшие выходные на парламентских выборах победила партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева. Западные СМИ уже нарекли его «тараном», который может ударить по единству ЕС. Но на деле новый премьер всего лишь обещает ставить интересы Софии выше требований Еврокомиссии. Чем же он так напугал европейских политиков? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

