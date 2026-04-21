TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце
ВМС США впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце USS George H.W. Bush, сообщает TWZ.
Испытания прошли в октябре 2025 года, но информация о них была обнародована только сейчас, в преддверии ежегодной выставки Sea-Air-Space. По данным издания, это первый случай размещения лазерного оружия на американском авианосце.
В рамках испытаний лазерная система LOCUST с паллетной платформой (P-HEL) была установлена прямо на летном палубе корабля и успешно обнаружила, сопроводила и уничтожила несколько беспилотников. Представители AeroVironment заявили: «Во время огневых испытаний система обнаружила, захватила и нейтрализовала несколько целей, что стало важной вехой на пути внедрения боевых лазерных технологий». Подчеркивается универсальность LOCUST, которую уже тестировали на сухопутных машинах JLTV и ISV.
Система LOCUST оснащена лазерным оружием мощностью около 20 киловатт, встроенными оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также радарами малого размера и пассивными детекторами радиочастот. Такой комплекс позволяет эффективно уничтожать небольшие дроны. Ранее версии LOCUST уже поступали на вооружение армии США и использовались для защиты объектов в стране и за рубежом.
ВМС США активно развивают средства борьбы с беспилотниками, делая ставку на лазерные и микроволновые системы для защиты кораблей, особенно стратегически важных, таких как авианосцы. Опыт операций в Красном море и противодействия дронам подчеркивает необходимость наращивания оборонительных технологий. Однако лазерные системы пока остаются относительно маломощными и короткодействующими, требуя дальнейшего совершенствования по мощности, надежности и устойчивости к морским условиям.
Адмирал Дэрил Кадл ранее заявил, что стремится сделать оружие на основе направленной энергии основным средством ближней обороны на кораблях. Он отметил: «Моя цель – чтобы первым решением при угрозе в зоне прямой видимости стало применение направленной энергии». В будущем лазерные системы могут стать ключевым элементом новых боевых кораблей, включая перспективные суда класса Trump.
Ранее лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов.