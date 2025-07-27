NI назвал российский атомный флот зловещим сигналом США

Tекст: Ирма Каплан

«Еще более зловеще для США тот факт, что в 2026 году российский военно-морской флот может прирасти на еще большее количество высокоэффективных подводных лодок. Во время визита на российскую военно-морскую базу в Северодвинске в четверг президент России Владимир Путин призвал к продолжению серийного производства «Ясеня-М», который Путин назвал «основой сил общего назначения» российского Военно-морского флота», – пишет National Interest (NI).

По данным журнала, на вооружении ВМФ России находятся семь атомных ударных подводных лодок проекта 885М, известные как «Ясень-М». Они были разработаны для замены устаревающих субмарин советской эпохи и считаются одними из лучших в мире.

«В настоящее время строятся еще две подводные лодки типа «Борей-А», и еще четыре запланированы, но пока не заложены. Каждая из них может нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», оснащенных разделяющимися боеголовками с разделяющимся разделяющимся боезарядом (MIRVed)», – резюмирует журнал.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на совещании по развитию подводных сил президент России Владимир Путин подчеркнул значимость многоцелевых подводных крейсеров «Ясень-М» для ударного потенциала флота.

Также Путин заявил, что в ближайшие годы морские ядерные силы страны будут усилены четырьмя новыми атомными подводными лодками проекта «Борей-А».