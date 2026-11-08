Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Группировка «Днепр» расширила зону контроля под Новопавловкой
Марочко: Бойцы группировки «Днепр» закрепились за пределами Новопавловки
Российские военнослужащие из группировки войск «Днепр» расширили зону контроля и закрепились за пределами населенного пункта Новопавловка в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«За населенным пунктом Новопавловка группировка войск «Днепр» физически расширила зону контроля и закрепилась за населенным пунктом», – передает ТАСС слова Марочко.
Эксперт добавил, что закрепление на этих позициях позволит российским военным более эффективно вести наступление на ореховском направлении и наносить удары по целям противника.
Новопавловка находится к западу от Орехова в Запорожской области, контроль над ней был установлен подразделениями «Днепра» в сентябре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские военнослужащие продвинулись до 2 км в глубину обороны ВСУ у Юрковки Запорожской области.
В среду военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки на фронте около 30 км.
Ранее российские военные взяли высокие темпы наступления в Запорожской области, освободив три населенных пункта за трое суток.