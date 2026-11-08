Марочко: Бойцы группировки «Днепр» закрепились за пределами Новопавловки

Tекст: Дмитрий Зубарев

«За населенным пунктом Новопавловка группировка войск «Днепр» физически расширила зону контроля и закрепилась за населенным пунктом», – передает ТАСС слова Марочко.

Эксперт добавил, что закрепление на этих позициях позволит российским военным более эффективно вести наступление на ореховском направлении и наносить удары по целям противника.

Новопавловка находится к западу от Орехова в Запорожской области, контроль над ней был установлен подразделениями «Днепра» в сентябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские военнослужащие продвинулись до 2 км в глубину обороны ВСУ у Юрковки Запорожской области.

В среду военнослужащие ВС России начали наступление у Юрковки на фронте около 30 км.

Ранее российские военные взяли высокие темпы наступления в Запорожской области, освободив три населенных пункта за трое суток.