Лантратова помогла матери раненого бойца приехать с Сахалина в Москву

Омбудсмен Лантратова организовала поездку матери раненого бойца СВО в Москву

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жительница сахалинского города Невельска Галина Немченко не могла самостоятельно оплатить дорогу до Москвы, чтобы навестить раненого сына Николая, поэтому обратилась к омбудсмену, передает РИА «Новости».

В пресс-службе правительства региона сообщили, что сотрудники аппарата уполномоченного организовали поездку и посещение госпиталя. Встреча матери и сына состоялась в день рождения военнослужащего.

При содействии аппарата бойца перевели в госпиталь имени Вишневского для дальнейшего лечения. В Министерство обороны направлено обращение по вопросу его протезирования.

«Спасибо огромное Яне Валерьевне и всем врачам, которые спасают жизни наших сыновей», – поблагодарила омбудсмена мать бойца.

Младший сын Галины Немченко пропал без вести при выполнении задач в зоне специальной военной операции, его поиски продолжаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла участнику спецоперации встретиться с матерью в его день рождения.

Ранее президент Владимир Путин рекомендовал регионам России рассмотреть введение дополнительных мер поддержки жен участников спецоперации.

Также в Министерстве финансов сообщили о стратегическом приоритете помощи участникам СВО в бюджете страны.