Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Лантратова помогла матери раненого бойца приехать с Сахалина в Москву
Омбудсмен Лантратова организовала поездку матери раненого бойца СВО в Москву
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла жительнице Сахалина навестить тяжелораненого сына в московском госпитале в его день рождения.
Жительница сахалинского города Невельска Галина Немченко не могла самостоятельно оплатить дорогу до Москвы, чтобы навестить раненого сына Николая, поэтому обратилась к омбудсмену, передает РИА «Новости».
В пресс-службе правительства региона сообщили, что сотрудники аппарата уполномоченного организовали поездку и посещение госпиталя. Встреча матери и сына состоялась в день рождения военнослужащего.
При содействии аппарата бойца перевели в госпиталь имени Вишневского для дальнейшего лечения. В Министерство обороны направлено обращение по вопросу его протезирования.
«Спасибо огромное Яне Валерьевне и всем врачам, которые спасают жизни наших сыновей», – поблагодарила омбудсмена мать бойца.
Младший сын Галины Немченко пропал без вести при выполнении задач в зоне специальной военной операции, его поиски продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла участнику спецоперации встретиться с матерью в его день рождения.
Ранее президент Владимир Путин рекомендовал регионам России рассмотреть введение дополнительных мер поддержки жен участников спецоперации.
Также в Министерстве финансов сообщили о стратегическом приоритете помощи участникам СВО в бюджете страны.