В Днепропетровской области без света остались более 600 тыс. абонентов

Более 600 тыс. абонентов Днепропетровской области остались без электричества

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Более 600 тыс. потребителей остались без электричества в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах», – передает РИА «Новости» слова Ганжи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил об отключении электроснабжения у более 60 тыс. потребителей в Днепропетровске.

Во вторник украинский энергетический холдинг ДТЭК проинформировал о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.

В понедельник украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения на территории Киева и Киевской области.