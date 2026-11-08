Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В Днепропетровской области без света остались более 600 тыс. абонентов
Более 600 тыс. абонентов Днепропетровской области остались без электричества
В Днепропетровской области Украины более 600 тыс. абонентов остались без электроснабжения, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
«Более 600 тыс. потребителей остались без электричества в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах», – передает РИА «Новости» слова Ганжи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава областной военной администрации Александр Ганжа сообщил об отключении электроснабжения у более 60 тыс. потребителей в Днепропетровске.
Во вторник украинский энергетический холдинг ДТЭК проинформировал о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.
В понедельник украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения на территории Киева и Киевской области.