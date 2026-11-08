Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В Брянской области уничтожили 28 украинских дронов
За сутки в Брянской области сбили 28 дронов ВСУ
За минувшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено 28 украинских беспилотников самолетного типа, сообщил глава региона Егор Ковальчук.
«За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 28 вражеских БПЛА самолетного типа», – написал Ковальчук в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об уничтожении 37 беспилотников над территорией региона за сутки.
В четверг местная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в поселке Кистер.
Ранее в результате ночной атаки украинских беспилотников на Брянск погиб мужчина.