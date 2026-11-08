Ветеран СВО рассказал о спрятавшем деньги в штанах пленном польском наемнике

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 2022 году под Изюмом российские бойцы часто брали в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины из-за близкого расстояния между позициями. Во время одного из боестолкновений польский наемник при сдаче в плен попытался сохранить свои штаны с крупной суммой денег, передает РИА «Новости».

«Несмотря на то, что его окружили российские военнослужащие, он сначала пытался найти свои штаны, а затем не отдавал их. Оказалось, что у него там в трубочку свернуты огромные суммы денег, которые ему платила Украина за наемничество», – рассказал Ермуханов.

Ветеран спецоперации добавил, что пленный вел себя странно и мог находиться под воздействием препаратов. Ермуханов подчеркнул алчность наемника, который не интересовался своей судьбой и был готов умереть за спрятанные деньги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российский суд заочно приговорил британского гражданина Делани Пола Даррена к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее заместитель командира взвода группировки «Центр» Павел Крысанов сообщил о взятии в плен двух иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.

Украинский военнослужащий Александр Евмин рассказал о плохой подготовке колумбийских наемников.