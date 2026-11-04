При атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области погибли три человека

На Украине после ударов ВС России начали отключать от света целые области

Украинский эксперт: После разрушения энергосистемы на Украине «вырубают» целые области

Tекст: Катерина Туманова

«СГАВ – это когда вырубают все, что только можно, никаких графиков вообще не будет», – заявил украинский эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, слова которого приводит «Страна.ua».

По его словам, пойти на такие крайние меры оператора заставили значительные повреждения энергообъектов по всей стране. Чтобы стабилизировать систему, попросту «вырубают» целые области.

СГАВ предусматривают отключение объектов критической инфраструктуры и потребителей, пользующихся электроэнергией, импортированной из Европы. В отличие от обычных аварийных отключений, они могут запускаться на неограниченный период.

Как пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, Полтавская и Сумская области очень слабые по энергообеспечению, а перетоки электроэнергии идут через столичный регион, создавая дополнительную нагрузку на сеть.

Главная причина ухудшения ситуации в энергосистеме сейчас – попытки энергетиков балансировать ее блоками АЭС, поскольку не хватает генерации ТЭС и ГЭС, добавил он.

«Резко снижать мощность блоков АЭС энергетики не могут, потому что это чревато последствиями – при попытках потом поднять мощность, 2-3 блока может попросту «отвалиться». Поэтому сглаживают потребление, вводя СГАВ», – пояснил Корольчук.

Ранее «Страна.ua» сообщала со ссылкой на регионального энергооператора Украины ДТЭК о более чем 20 ударах по энергосистеме Украины за сутки. По его информации, удары наносились и по объектам производства электроэнергии, и по подстанциям.

Самая сложная ситуация – в Киеве: продолжаются экстренные отключения, и невозможно предоставить прогнозируемые графики наладки. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе «аварийная ситуация» с электроснабжением и перебои с водой.

«Повреждены как генерация, так и передача электроэнергии по всей стране. Также <...> в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии… Аварийная ситуация привела к перебоям с водоснабжением в столице, а также в работе общественного электротранспорта», – написал он. В некоторых районах, по его словам, разворачивают пункты обогрева.

Серьезные разрушения зафиксированы и в Днепропетровской области, повреждены объекты в Одесской области и других регионах.

Ранее Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины, в результате которого были поражены несколько ТЭС и подстанций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило 3 ноября о нанесении массированного удара по энергетическому комплексу Украины: ракеты поразили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Криворожскую и Приднепровскую ТЭС в Днепропетровской области, Харьковскую ТЭС, подстанции «Змиевская» и «Лосево» в Харьковской области.

В результате Днепропетровск лишился крупнейшего источника генерации энергии, Харьков остался без тепла, а большая часть Винницкой области – без света.

После атаки на энергообъект в Житомире город оказался полностью обесточенным. Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины.

Вместе с тем «Герани» накрыли подстанции в западной части Украины, которые связывают энергосистему регионов с крупными АЭС.