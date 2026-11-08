Страны Европы за десять дней израсходовали 5% летних запасов газа

Уровень запасов газа в ПХГ Европы обновил исторический минимум

Tекст: Дмитрий Зубарев

С начала отопительного сезона 28 октября европейские страны отобрали из подземных хранилищ почти 3 млрд кубометров газа, израсходовав 5% от закачанного за лето объема, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Отопительный сезон в Европе начался с рекордно низкими запасами. После достижения пика заполнения осенью прошло всего десять дней, однако суммарный отбор из резервуаров уже в 2,2 раза превышает средний показатель за предыдущие пять лет. При этом в течение семи дней были установлены рекордные суточные значения изъятия топлива. Нетто-отбор превысил 2 млрд кубометров, что более чем втрое выше средних пятилетних значений.

По состоянию на 6 ноября хранилища заполнены на 72,98%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В резервуарах Евросоюза находится менее 80 млрд кубометров газа. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны были заполнить ПХГ на 90%, однако из-за ожиданий теплой зимы показатель допускалось снизить до 80%, которых государствам региона достичь так и не удалось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%.

В четверг в Газпроме сообщили о рисках для надежного обеспечения европейских потребителей энергоносителями в пиковый зимний период.

Во вторник страны Европы установили рекорды по отбору газа из резервуаров в начале отопительного сезона.