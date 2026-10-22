Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.12 комментариев
Количество выданных кредитов наличными в России достигло двухлетнего максимума
Банки России выдали максимальное за два года число кредитов наличными
Российские банки в сентябре выдали 2,42 млн кредитов наличными, что стало максимальным показателем за последние два года, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
«По данным ОКБ, в сентябре банки выдали россиянам максимальное за два года количество кредитов наличными – 2,42 млн. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач выросло на 3%: в августе было выдано 2,35 млн кредитов», – говорится в сообщении бюро, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в годовом выражении количество выдач увеличилось на 53%. При этом объем кредитования наличными в сентябре составил 471,94 млрд рублей, снизившись на 4% по сравнению с августом. В годовом выражении прирост объема кредитования достиг 50%.
Средний размер кредита наличными в сентябре опустился до 195 тыс. рублей с 209 тыс. рублей в августе. За год средний размер кредита снизился на 4 тыс. рублей. Средний срок кредитования составил 26 месяцев.
За третий квартал было оформлено 7,02 млн кредитов наличными на общую сумму 1,45 трлн рублей, а с начала года – 18,76 млн кредитов на 3,78 трлн рублей. Самые крупные кредиты выдавали жителям Москвы (в среднем 329 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (292 тыс. рублей) и Петербурга (290 тыс. рублей).
Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отметил, что спрос на кредиты продолжает расти из-за снижения ставок и искусственного накопления за последние два года. Однако возможности банков ограничены из-за макропруденциальных требований регулятора и растущей закредитованности заемщиков, что вынуждает одобрять меньшие суммы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Банка России Эльвира Набиуллина исключила влияние жесткого регулирования на рост кредитования.
Регулятор ввел надбавки для банков для ограничения рисков потребительского кредитования.
Летом Госдума обязала банки уведомлять граждан о новых кредитах через портал «Госуслуги».