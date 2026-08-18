  • Новость часаМИД обвинил Запад в поддержке провокаций «банды Зеленского» против ЗАЭС
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    Борис Акимов Борис Акимов Как человечество победит смерть

    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    8 комментариев
    18 августа 2026, 13:56 • Новости дня

    Посла России вызвали в МИД Азербайджана

    Азербайджан выразил протест послу России из-за публикаций в российских медиа

    Tекст: Вера Басилая

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, где ему был выражен протест по поводу «провокационных заявлений, сделанных в некоторых российских СМИ в последнее время».

    МИД Азербайджана вызвал посла России Михаила Евдокимова, где ему был заявлен протест по поводу «провокационных заявлений в некоторых российских СМИ», передает Sputnik Азербайджан.

    Азербайджанская сторона рассчитывает на принятие срочных мер для прекращения подобных медийных кампаний. Незадолго до этого власти страны объявили в международный розыск трех граждан России.

    В список попали советник главы Минтранса Алексей Чадаев, политконсультант Семен Уралов и журналист Иван Князев. Генеральная прокуратура республики обвинила их в призывах к насильственному свержению строя, нарушении территориальной целостности и разжигании национальной розни.

    В ноябре прошлого года Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало российского посла из-за падения обломков ракеты на территорию диппредставительства в Киеве.

    Летом 2025 года азербайджанское ведомство выразило дипломату протест в связи с недружественными действиями.

    В ответ Москва потребовала от Баку прекращения антироссийской кампании в местных средствах массовой информации.

    17 августа 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова

    Захарова анонсировала визит японского посла в МИД во вторник

    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Японии в Москве Акира Муто посетит российское дипломатическое ведомство во вторник после заявлений руководства министерства о его неявке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Глава японской дипмиссии Акира Муто прибудет в министерство иностранных дел России 18 августа, передает ТАСС.

    «После сегодняшних слов Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку», – заявила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российского посла вызвали после протеста Токио, связанного с поездкой Владимира Путина на Итуруп. Однако японская сторона не смогла четко объяснить причину отказа дипломата посетить ведомство 14 и 17 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки Владимира Путина на Курильские острова.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал заявления Токио об этом визите совершенно неприемлемыми.

    После этого японский дипломат проигнорировал первоначальное требование явиться в МИД России.

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    18 августа 2026, 11:48 • Новости дня
    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград

    Политолог Межевич: Литва готова на безумные решения по транзиту в Калининград

    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининград. Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее депутаты Литвы предложили ужесточить контроль за транзитом в российский эксклав.

    «Политики целого ряда недружественных стран едва ли не каждый день выступают с безумными заявлениями. Но дипломатическая активность Литвы на российском направлении носит параноидальный характер», – отметил Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его оценкам, причины кроются в тяжелом положении дел в самой республике.

    «Экономика страны умирает, демографическая ситуация на грани катастрофы, к этому добавляются политическая нестабильность и коррупция. В таких условиях литовские чиновники видят единственный способ получения капитала – это антироссийские выступления», – детализировал собеседник. Напомним, в июльском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», выпускаемым газетой ВЗГЛЯД, Литва заняла четвертое место.

    Как указал политолог, инициатива Вильнюса ужесточить условия транзита автомобилей с российскими номерами в Калининградскую область укладывается в озвученную логику. Межевич напомнил, что в 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининградскую область. «Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов», – уточнил аналитик.

    По его мнению, возможное сокращение времени транзита в Калининград опасно тем, что вслед за таким шагом последуют другие безумные решения. «Сейчас Вильнюс проверяет реакцию Москвы. Неслучайно раз в месяц в Литве обсуждают вопрос полного закрытия транзита – хотя это нарушает договоренности России и ЕС, литовское руководство данные нюанс не очень беспокоят», – заключил Межевич.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    18 августа 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград

    Политолог Корнилов: Сокращение Литвой времени транзита в Калининград создаст проблемы

    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Планы Литвы сократить время транзита в Калининградскую область до шести часов грозят россиянам не только бытовыми неудобствами, но и правовыми проблемами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Москве стоит напомнить Вильнюсу о возможных последствиях обсуждаемых местными депутатами мер.

    «Прибалты стремятся создавать препятствия для России и российских граждан везде, где это возможно, – в том числе в вопросах пересечения границ», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что населению республик внушают: Москва якобы собирается провести военную операцию в районе Сувалкского коридора и перекрыть сухопутное сообщение стран Балтии с остальными странами НАТО. Эта страшилка используется прибалтийскими политиками, в частности, для обоснования предложений ужесточить транзита в Калининградскую область, добавил собеседник.  

    По его оценкам, планируемые Вильнюсом ограничения для российских автомобилей могут создать проблемы для россиян. «За шесть часов необходимо успеть не только преодолеть путь, но и заправиться, а также учесть возможные непредвиденные ситуации: например, поломки автотранспорта или вынужденные остановки. Больше всего рисков такая ситуация несет семьям с детьми, которым требуются более длительные паузы в дороге», – рассуждает Корнилов.

    «Кроме того, сложности на бытовом уровне могут повлечь и трудности правового характера, если вдруг не получится вовремя уложиться в этот временной коридор. Другими словами, транзит через Литву окажется, скорее, вопросом нервов», – подчеркнул аналитик. Вместе с тем, политолог не исключает, что политикам из Прибалтики или тем, кого подзуживает Европа, «взбредет в голову» пойти на полное прекращение транспортного сообщения.

    «На мой взгляд, Москве следует постоянно напоминать Вильнюсу о возможных последствиях таких ограничений», – считает собеседник. По его мнению, сейчас Россия сначала попробует уладить вопрос ужесточения контроля за транзитом дипломатически. Но если предложение литовских депутатов перейдет в практическую плоскость, то речь, вероятно, пойдет о демаршах и экономических мерах против Литвы. Среди возможных ответных шагов Корнилов допустил создание препятствия для судов, которые идут в страны Прибалтики по Балтийскому морю.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

    Комментарии (3)
    18 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Посол Японии покинул здание МИД

    Посол Японии Муто покинул здание МИД

    Посол Японии покинул здание МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава японской дипломатической миссии в Москве Акира Муто провел в здании МИД около 20 минут и отказался от общения с журналистами.

    Японский посол Акира Муто уехал из Министерства иностранных дел Российской Федерации, куда был вызван ранее, передает РИА «Новости».

    Дипломат находился в здании российского ведомства примерно 20 минут. После завершения визита он проигнорировал вопросы представителей средств массовой информации.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки президента Владимира Путина на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

    Лавров накануне выразил удивление неявкой японского дипломата по требованию Москвы.

    Комментарии (5)
    18 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Посол Японии прибыл в МИД

    Посол Японии Муто прибыл в МИД

    Посол Японии прибыл в МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызванный ранее и не прибывший в МИД посол Японии Акира Муто прибыл в российское внешнеполитическое ведомство, отказавшись при этом отвечать на вопросы представителей прессы перед входом в здание.

    Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в Министерство иностранных дел России, однако отказался общаться с прессой, передает ТАСС.

    Дипломат проследовал в здание ведомства, полностью проигнорировав вопросы собравшихся журналистов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что посла вызвали после протеста Токио, связанного с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. При этом в японском диппредставительстве изначально заявляли о невозможности визита Муто 14 и 17 августа без четкого объяснения причин.

    Официальный представитель российского министерства Мария Захарова отметила, что после заявления Лаврова дипломат «резко почувствовал себя лучше».

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал удивительным отказ посла Японии явиться по вызову.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала визит главы японской дипмиссии на 18 августа.

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    17 августа 2026, 16:01 • Новости дня
    Лавров назвал тревожным курс Японии на пересмотр послевоенных ограничений

    Лавров: Попытки Японии уйти от исторической ответственности вызывают тревогу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стремление Токио изменить глобальные правила и отказаться от мирных конституционных принципов ради зарубежных военных операций вызывает серьезные опасения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Лавров выразил обеспокоенность действиями Токио. Министр обратил внимание на желание японских властей адаптировать международные нормы под собственные интересы и нужды американских союзников, передает РИА «Новости».

    «Но если японские коллеги пытаются сейчас переделать международной право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз. Если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию. По крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено конституцией до сих пор», – сказал Лавров.

    Данное заявление прозвучало во время пресс-конференции после завершения официальных переговоров с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. По оценке российского дипломата, подобный политический курс «вызывает большую тревогу».

    Ранее Лавров посоветовал Токио заняться своими делами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе глава МИД России указал на открытые обсуждения пересмотра неядерного статуса Японии.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Токио в непризнании итогов Второй мировой войны.

    На недавней памятной церемонии японский премьер-министр Санаэ Такаити проигнорировала традиционные слова о раскаянии.

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    18 августа 2026, 11:58 • Новости дня
    МИД заявил протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Такаити
    МИД заявил протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Такаити
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил послу Японии решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги касающимися посещения президентом Владимиром Путиным острова Итуруп.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил решительный протест японскому послу. Причиной послужили антироссийские заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги. Их недовольство вызвала поездка президента России Владимира Путина на остров Итуруп, следует из сообщения на сайте МИД.

    Российская сторона подчеркнула, что суверенитет над южными Курилами является незыблемым. Эти территории перешли под юрисдикцию Москвы по итогам Второй мировой войны. Любые попытки японских властей оспорить эту реальность признаны незаконными и абсолютно неприемлемыми.

    Дипломаты также обратили внимание на антироссийский курс Токио. В условиях поддержки Японией киевского режима и санкционной политики Запада Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры, подчеркнули в МИД.

    Глава японской дипломатической миссии в Москве Акира Муто провел в здании МИД около 20 минут и отказался от общения с журналистами.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест в связи с этим визитом.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию японских властей абсолютно недопустимой.

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    18 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    МИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
    МИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызванному в российское дипведомство японскому представителю Акире Муто предложили переосмыслить курс Токио по системному одобрению терактов Киева против мирных граждан, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что японской стороне указали на необоснованное присоединение к масштабной санкционной войне, передает РИА «Новости».

    «Послу Японии напомнили на Смоленской площади, что коль скоро они настолько, цитирую их же премьер-министра, «чувствительны», то, может быть, они задумаются, что поддерживают, причем на системной основе, терроризм в отношении мирных граждан», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, представитель ведомства обратила внимание на недопустимость русофобских высказываний, которые регулярно звучат в Токио на официальном уровне. По ее словам, такие недружественные шаги совершаются японским руководством без какой-либо объективной необходимости.

    Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в Министерство иностранных дел России.

    Глава японской дипломатической миссии покинул здание ведомства спустя 20 минут.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил дипломату решительный протест из-за антироссийских высказываний премьер-министра Санаэ Такаити.

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    17 августа 2026, 16:53 • Новости дня
    СК сообщил о гибели двух рабочих в канализационном коллекторе в Белой Калитве

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время ремонта канализационного коллектора в Белой Калитве Ростовской области погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщили в региональном СК.

    Инцидент произошел в понедельник, 17 августа, в результате внезапного выброса метана, передает РИА «Новости».

    «В результате происшествия погибли два монтажника – мужчина 37 лет и женщина 45 лет. Еще двое работников доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил представитель регионального управления Следственного комитета.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Ростовской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне двое рабочих погибли при обследовании канализационной сети в Татарстане.

    В апреле прошлого года смертельный инцидент произошел на сульфидном предприятии в Челябинской области.

    В июле 2024 года взрыв на канализационной станции в Волгограде привел к гибели двух человек.

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    17 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Администратора канала «Кремлевская прачка» приговорили к 11 годам колонии

    Tекст: Денис Тельманов

    Московский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор администратору Telegram-каналов «Кремлевская прачка» и «Незыгарь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Михаилу Полякову за вымогательство 50 млн рублей у топ-менеджеров крупной IT-компании.

    Мужчину признали виновным в вымогательстве крупной суммы в составе организованной группы, передает ТАСС.

    По данным следствия, злоумышленники требовали 50 млн рублей у двух топ-менеджеров группы компаний «Ланит». «Михаил Поляков приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей», – сообщил участник судебного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее суд назначил блогеру Алексею Земцову три года колонии за вымогательство. В феврале текущего года суд приговорил администраторов других каналов к длительным срокам за шантаж подмосковного чиновника.

    В 2024 году коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов получил семь с половиной лет строгого режима за вымогательство у главы Ростеха.

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    17 августа 2026, 15:16 • Новости дня
    Лавров посоветовал Токио «заняться своими делами»

    Лавров посоветовал Токио заняться своими делами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Сергей Лавров рекомендовал в ответ на претензии Токио из-за поездки президента России Владимира Путина на Курилы прекратить милитаристские нападки и заняться собственными внутренними проблемами.

    Лавров прокомментировал реакцию Токио на поездку Владимира Путина на Курильские острова. Он подчеркнул, что японским властям следует сфокусироваться на внутренней повестке, а не критиковать Москву, передает ТАСС.

    «Но если японцы хотят отвлечь внимание от этой своей милитаристской линии путем вот таких наездов – извините за грубое слово – на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы посоветовал лучше заняться своими делами. У них дома таких дел очень много», – заявил дипломат.

    Соответствующее заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой министерства иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Лавров добавил, что у Японии дома накопилось очень много собственных нерешенных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии выразило официальный протест из-за визита российского лидера.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал реакцию Токио совершенно неприемлемой.

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    17 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Самые бюджетные билеты на концерты Уэста в Петербурге раскупили за два часа

    Tекст: Денис Тельманов

    Поклонники американского рэпера Канье Уэста раскупили самые доступные билеты на его октябрьские выступления в Петербурге всего за пару часов после старта продаж.

    Все билеты стоимостью 9 тыс. рублей на концерты Канье Уэста в Петербурге закончились за полтора-два часа, передает РИА «Новости». Выступления американского исполнителя пройдут 10 и 11 октября на площадке «Газпром - Арена».

    В продаже остаются билеты на трибуны по цене от 12 до 50 тыс. рублей, а также места на танцполе, которые обойдутся в 25 тыс. рублей. Желающие могут приобрести и самые дорогие билеты в VIP-ложи за 160 тыс. рублей.

    Ye, ранее известный как Канье Уэст, является одним из самых влиятельных артистов в хип-хопе. Музыкант официально сменил имя в 2021 году. На его счету 24 премии Grammy и такие альбомы, как The College Dropout и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рэпер Канье Уэст запланировал два масштабных выступления на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Несколькими днями ранее организаторы перенесли концерт музыканта в Алма-Ате из-за сильного ветра.

    В 2024 году организаторы отменили выступление артиста в Москве из-за отсутствия разрешения от властей.

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    17 августа 2026, 15:18 • Новости дня
    Минтранс опроверг планы менять порядок хранения данных пассажиров

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское транспортное ведомство не планирует менять правила хранения персональных данных пассажиров, а Росстату будут передавать только обезличенную информацию для мониторинга цен на билеты, заявили в Минтрансе.

    Порядок хранения и обработки персональных данных пассажиров в России менять не планируется, передает ТАСС.

    В Министерстве транспорта пояснили, что ведомство предлагает разрешить передачу Росстату лишь обезличенной информации для отслеживания стоимости авиационных и железнодорожных билетов.

    «В соответствии с федеральным законом данные о поездках по стране аккумулируются в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности еще с конца 2013 года. При этом информация из нее используется Минтрансом для построения статистической отчетности в обезличенном виде, без указания персональных данных граждан», – рассказали в министерстве.

    В ведомстве подготовили проект приказа, который позволит Росстату получать данные о стоимости билетов для расчета индекса потребительских цен.

    В Минтрансе подчеркнули, что новая редакция документа не изменит действующий порядок работы с персональными данными. Росстат получит доступ только к информации о рейсе, маршруте, датах и количестве пассажиров без указания их имен и номеров документов.

    Кроме того, планируется уточнить состав операций, которые перевозчики обязаны передавать в систему, и урегулировать передачу данных о заказных перевозках пассажиров.

    В Росстате подтвердили, что будут использовать полученные сведения исключительно для статистики. Это поможет точнее отражать транспортные расходы и формировать базу для расчета инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с сентября в России вступят в силу новые правила оформления проездных документов. Минтранс обновил порядок оказания услуг на железной дороге со сбором контактных данных граждан.

    В прошлом году ведомство начало тестирование межрегиональной системы контроля пассажирских перевозок.

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    18 августа 2026, 08:45 • Новости дня
    МИД: Швейцария ужесточает режим выдачи виз россиянам

    Генконсул России в Женеве Попов заявил об ужесточении выдачи швейцарских виз

    Tекст: Вера Басилая

    Швейцария придерживается устойчивой линии на ужесточение выдачи виз россиянам, заявил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

    По словам Попова, власти Швейцарии продолжают планомерно усложнять процесс въезда для соотечественников, передает РИА «Новости».

    «Можем констатировать, что идет действительно уже такая устойчивая линия на ужесточение выдачи виз россиянам», – заявил генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

    Дипломат пояснил, что сейчас нет никаких гарантий успешного оформления документов. Посольство в Берне также подтверждает, что ситуация продолжает ухудшаться, затрагивая даже российских дипломатов. Соотечественники регулярно жалуются на политику дипмиссии.

    Ограничения на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России были введены Еврокомиссией в ноябре 2025 года. Теперь для каждого путешествия требуется запрашивать отдельное разрешение. В МИД России неоднократно называли подобные действия Брюсселя дискриминацией по национальному признаку и проявлением лицемерия.

    В июне посол России в Берне Сергей Гармонин подтвердил факт выдачи швейцарской стороной преимущественно однократных виз.

    Месяцем позже визовый центр Словакии временно приостановил прием заявлений россиян на оформление шенгена.

    В прошлом году власти Швейцарии официально присоединились к новым правилам Евросоюза по ограничению многократных разрешений на въезд.

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    18 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    МИД обвинил Японию в двойных стандартах из-за Курил и Хиросимы

    Захарова указала на двойные стандарты Японии из-за Итурупа и Хиросимы

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Токио в двойных стандартах, указав на замалчивание американских атомных бомбардировок при возмущении поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание на непоследовательность японских властей, передает РИА «Новости».

    По ее словам, руководство Японии выражает недовольство визитом президента России на Итуруп, но предпочитает не вспоминать об ответственности США за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки.

    «Когда американцы бомбили их с использованием ядерного оружия – впервые в истории, хочется надеется последний раз, было оно применено, подчеркну, по мирному гражданскому населению Хиросимы и Нагасаки и без стратегического целеполагания - почему же сейчас к чувствам японского народа официальный Токио не обращается, умалчивая о том, что происходило тогда в те годы и кто совершил соответствующую агрессию против Японии?» – заявила Захарова.

    Дипломат напомнила, что перед разговорами о задетых чувствах Токио стоит вспомнить о жертвах советского народа от японского милитаризма во время Второй мировой войны. Она подчеркнула, что Курилы являются территорией России по международному праву и за них заплачена огромная цена.

    Накануне МИД России вызвал посла Японии для заявления решительного протеста в ответ на высказывания премьер-министра страны о поездке Владимира Путина на Итуруп. Южные Курилы перешли к СССР по итогам Второй мировой войны, и Москва считает свой суверенитет над ними неоспоримым.

    В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, в результате чего погибли 140 тыс. и 74 тыс. человек соответственно, в основном мирные жители. В ходе памятных церемоний в начале августа японские официальные лица не стали называть страну, осуществившую эти бомбардировки.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала неприемлемой реакцию японского премьера на визит Владимира Путина на остров Итуруп.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил послу Японии решительный протест из-за антироссийских высказываний премьер-министра Санаэ Такаити.

    Захарова упрекнула главу правительства Санаэ Такаити в отсутствии мужества для оглашения виновника атомных бомбардировок.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал Японию вассалом Соединенных Штатов из-за замалчивания этого исторического факта.

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