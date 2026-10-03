  • Новость часаРоссийские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ
    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве
    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда
    Кашпировский перед смертью пожалел о переезде в США
    МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине
    В Киеве на Майдане началась акция за мирное урегулирование конфликта
    Россия направила Индии шесть нот из-за ареста танкера
    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду
    Кашпировский перед смертью пожалел о переезде в США
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как изгнать бесов из рекламы

    Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    3 октября 2026, 17:50 • Новости дня

    Москвича отправили на принудительное лечение после прыжков по машинам

    Прыгавшего по машинам у метро «Алексеевская» москвича отправили в психбольницу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве мужчина устроил дебош, прыгая по автомобилям у станции метро «Алексеевская», нарушителя отправили на принудительное лечение в психбольницу.

    На дороге возле станции метро «Алексеевская» в Москве мужчина стал прыгать по машинам, сообщает телеканал 360.ru.

    По словам очевидицы, москвич начал это делать после того, как водитель такси попытался объехать автомобиль BMW. Водитель иномарки выбежал из машины и начал прыгать по автомобилям, в том числе по крыше такси.

    Прыгая, мужчина кричал: «Я – звезда!». Также он рассказывал окружающим о съемках кино и реакции людей на его имя. В итоге правоохранители задержали дебошира и направили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд в Москве арестовал за хулиганство петербуржца. В феврале мужчине, сломавшему нос девушке в московском метро, вменили хулиганство.


    2 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Автодилер попросил суд обязать Toyota возобновить поставки в Россию

    Автодилер попросил арбитраж Москвы обязать Toyota возобновить поставки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автодилер «Бизнес Кар» обратился в арбитражный суд Москвы с иском, требуя запретить торговой структуре группы Toyota прекращать или ограничивать поставки автомобилей и запасных частей Toyota и Lexus в свой адрес.

    Речь в иске идет о поставках японской компании в адрес своей российской «дочки», передает РИА «Новости».

    Истец требует запретить «создание препятствий таким поставкам», включая действия, направленные на ограничение поставок и исполнение санкционных мер против граждан России и российских компаний.

    Ответчиками по иску выступают Тоуota Tsusho Corporation, ее дочернее ООО «Тойота Цусе Рус» и гендиректор Накада Таканори, а также гендиректор «СП Бизнес Кар» Алексей Исупов. Сумма иска, как следует из карточки дела, составляет 375 млн рублей.

    В иске также содержатся требования о взыскании убытков, причиненных прекращением поставок, с Тоуota Tsusho Corporation и Алексея Терещенко, миноритарного участника «СП Бизнес Кар». Эти убытки предлагается зачесть в счет обязательств «СП Бизнес Кар» перед «Тойота Цусе Рус» по договору займа.

    Помимо московского ООО «СП Бизнес Кар», истцами заявлены его региональные «дочки» и еще один миноритарный участник. Предварительные слушания по делу назначены на 8 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Китай резко нарастил поставки автомобилей.

    В феврале поставки автомобилей из Китая в Россию снизились на 44%.

    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Доля бензиновых автомобилей на мировом рынке впервые упала ниже 50%

    Nikkei: Мировые продажи автомобилей на бензине сократились до 49%

    Доля бензиновых автомобилей на мировом рынке впервые упала ниже 50%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Японская деловая газета Nikkei сообщила, что в первой половине этого года продажи автомобилей с бензиновым двигателем составили менее половины от общего объема реализованных в мире машин.

    Снижение доли машин с двигателем внутреннего сгорания связано с резким подорожанием топлива на фоне кризиса в зоне Персидского залива, а также с ростом спроса на электромобили. За первые шесть месяцев было продано 20,25 млн автомобилей на бензине, что на 10% меньше показателей прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на статистику издания.

    Доля машин с бензиновым двигателем в общем объеме продаж сократилась на 4 процентных пункта и достигла 49%. Для сравнения, еще в 2021 году этот показатель находился на уровне 73%.

    При этом реализация электромобилей в мире за полгода увеличилась на 12% и составила почти 6,9 млн единиц. Наиболее быстрый отказ от бензиновых моделей зафиксирован в Китае, на который сейчас приходится половина мировых продаж электрокаров. Автомобили с гибридными установками также сохраняют прочные позиции на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Минпромторг сообщил о взрывном росте продаж электромобилей в России.

    В прошлом году корпорация Ford не исключила сокращения американского рынка электрокаров вдвое.

    В начале прошлого года продажи электромобилей Tesla в Европе резко упали.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    Путин: Скоро все будем ездить на китайских машинах
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин отметил тяжелое положение европейских автопроизводителей, подчеркнув грядущее доминирование машин из КНР на мировом рынке из-за их доступности.

    Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости». Он обратил внимание на массовое закрытие заводов в странах Евросоюза.

    Оценивая ситуацию на рынке, глава государства дал характеристику происходящему. «Глубокий кризис: где автомобильная промышленность Европы? Предприятия закрываются. Скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественно», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский автопром терпит колоссальные убытки из-за конкуренции с Китаем.

    Основатель компании Gestamp Франсиско Риберас предрек потерю автомобильной промышленности Европы.

    Руководство автоконцерна Volkswagen признало угрозу дальнейшему существованию компании.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 21:32 • Новости дня
    В Москве арестовали мужчину за съемку под юбкой в метро

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции метро «Пушкинская».

    Тверской районный суд Москвы назначил административный арест на 15 суток мужчине, который пытался сфотографировать девушку под юбкой на станции метро «Пушкинская», передает канал судов общей юрисдикции столицы в MAX.

    Инцидент произошел утром 10 сентября на эскалаторе. В материалах дела указано: «Выражая явное неуважение к обществу, игнорируя общепризнанные нормы морали и правила поведения в общественных местах, предпринял попытку произвести фотосъемку под юбкой девушки».

    На судебном заседании обвиняемый отрицал факт фото- и видеосъемки. Он утверждал, что лишь посмотрел на девушку через камеру смартфона. Тем не менее суд признал его виновным в мелком хулиганстве по части первой статьи 20.1 КоАП РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Тверской суд Москвы арестовал на десять суток снимавшего под юбками москвичек мужчину.

    Днем ранее эта же инстанция назначила аналогичное наказание поднявшему подол пассажирки метро хулигану.

    В мае Замоскворецкий суд отправил под арест на 15 суток использовавшего камеру эндоскопа для тайной видеосъемки злоумышленника.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве

    В Москве стартовала регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ-2027

    Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ-2027 стартовала в Москве
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Регистрация на участие в ОГЭ и ЕГЭ открылась в Москве и продлится до февраля и марта 2027 года соответственно.

    С 1 октября на официальном портале мэра и правительства Москвы открылась регистрация на государственную итоговую аттестацию в текущем учебном году. Подать заявление можно на mos.ru. Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2027 года, а на ОГЭ – до 1 марта 2027 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает РИА «Новости».

    В департаменте отметили, что регистрация на экзамены стала проще: теперь система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование после подачи заявления на экзамены. Кроме того, изменился порядок регистрации на ЕГЭ по иностранным языкам: письменную и устную части можно выбрать одновременно.

    Школьники будут сдавать предметы ОГЭ по выбору на компьютерах с отечественным программным обеспечением «МосТех.ОС». Обязательные предметы, такие как русский язык и математика, останутся в бумажном формате. ЕГЭ по информатике переведут на операционную систему «ОС МЭШ». Изменить заявление можно до окончания регистрации, а после – только через обращение в Государственную экзаменационную комиссию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве завершился дополнительный период сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

    Летом три школьницы из Москвы получили по 400 баллов на ЕГЭ.

    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 21:36 • Новости дня
    В ДТП в Волгоградской области пострадали семь человек

    Tекст: Ольга Иванова

    В Волгоградской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого различные травмы получили семь человек, среди них четверо несовершеннолетних.

    Авария случилась вечером 30 сентября на трассе Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Skoda и Lada Granta, передает ТАСС.

    В пресс-службе регионального управления МВД привели подробности инцидента. «По предварительной информации, 30 сентября в 18:20 мск на 14 км автодороги Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба произошло столкновение автомобилей Skoda и Lada Granta. В результате ДТП семь человек, среди которых четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения», – заявили в ведомстве.

    В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции. Специалисты выясняют все причины и обстоятельства столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгоградской области в результате массового ДТП пострадали шесть человек.

    В Крыму при лобовом столкновении автомобиля «Лада Гранта» с рейсовым автобусом погибли водитель и двое детей.

    В Иркутской области травмы в аварии с участием трех иномарок получили семь человек.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    МВД раскрыло причины сплошных проверок водителей на дорогах

    МВД: Сплошные проверки водителей назначают районные руководители ГИБДД

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Массовые остановки автомобилей с перекрытием полос организуются по решению местных руководителей Госавтоинспекции для профилактики дорожно-транспортных происшествий, сообщили в МВД.

    Решения о проведении подобных рейдов принимаются руководителями территориальных подразделений Госавтоинспекции на районном уровне, сообщает «Газета.Ru».

    Как пояснили в ведомстве, такие меры направлены на снижение аварийности и пресечение нарушений.

    «Место, время, формы и методы осуществления наблюдения за дорожным движением сотрудниками определяются командиром строевого подразделения ДПС», – рассказал изданию замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ МВД России Евгений Артемов.

    По его словам, территория и сроки проведения проверок зависят от текущей оперативной обстановки и уровня аварийности. Полномочия руководителей ГИБДД в этой сфере закреплены приказом МВД России от 2 мая 2023 года, изданным на основании законов «О полиции» и «О безопасности дорожного движения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел объяснило обилие патрулей ДПС на дорогах сложностью транспортной обстановки.

    В конце июня Госавтоинспекция анонсировала масштабные профилактические рейды по поиску нетрезвых автомобилистов. Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк опровергла слухи о подготовке специальных массовых проверок водителей старшего поколения.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 01:04 • Новости дня
    Минздрав утвердил новые правила медосмотра водителей

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство здравоохранения подготовило новые правила медицинского освидетельствования автомобилистов, предполагающие перевод заключений в электронный формат, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств, формы медицинского заключения, а также порядок направления уведомления водителям», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

    Медицинские справки планируется оформлять в электронном формате. При необходимости водители смогут получить бумажную копию документа.

    Если в ходе осмотра у человека обнаружат заболевания, препятствующие управлению автомобилем, его направят на дополнительное обследование или лечение.

    В случае подтверждения диагноза водитель получит уведомление через портал «Госуслуги». После этого ему потребуется в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное освидетельствование.

    Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года и помогут повысить безопасность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство расширило перечень причин для аннулирования водительских прав из-за отказа от медосвидетельствования. Для борьбы с теневым рынком фальшивых документов выдачу справок автомобилистам перевели в электронный формат.

    Верховный суд запретил использовать пустые медбланки на замену водительских прав.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    В ДТП с тремя машинами и микроавтобусом в Архангельске погиб человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате столкновения трех легковых автомобилей и микроавтобуса на территории Краснофлотского острова в Архангельске погиб один человек, еще восемь получили травмы, сообщили в УМВД по Архангельской области.

    Авария произошла на третьем километре трассы между участками автомобильного моста через Северную Двину. Водитель автомобиля Skoda Octavia при опережении грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, пишет ТАСС.

    После этого микроавтобус столкнулся с ехавшим за ним автомобилем Audi. Отлетевшие детали повредили машину Changan. В результате на месте происшествия погиб пассажир Skoda. Водитель и пассажирка этого автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

    В микроавтобусе находились водитель и 11 работников местного предприятия. Шестерым пассажирам автобуса медицинскую помощь оказали на месте. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Архангельской области объявили траур после ДТП с 12 погибшими. Участником этой аварии стал выехавший на встречную полосу микроавтобус.

    Специалисты назвали вероятную причину смертельного столкновения.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Алиханов лично испытал новую гибридную версию Lada Azimut

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Минпромторга России Антон Алиханов лично провел тест-драйв перспективной гибридной модификации автомобиля Lada Azimut, высоко оценив комфорт и улучшенную динамику машины.

    Опытом вождения министр поделился на полях выставки «Иннопром» в Минске, передает ТАСС. Масштабное мероприятие посетили главы правительств стран СНГ и ЕАЭС, включая председателя правительства России Михаила Мишустина.

    «Работаем еще с гибридной версией, – сообщил он, представляя нынешний серийный Azimut. – Я, собственно, «обкатал ее» – где батарейка».

    Руководитель ведомства добавил, что новинка отличается совершенно иной динамикой. По его словам, салон автомобиля получился очень удобным и отлично подойдет для семьи с тремя или четырьмя детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к тестированию гибридной модификации кроссовера Lada Azimut.

    Серийное производство новой модели стартовало на заводе в Тольятти 25 сентября.

    Президент России Владимир Путин назвал выпуск этого автомобиля важным шагом для отечественного автопрома.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Движение на внутренней стороне 97 км МКАД затруднено из-за ДТП

    Tекст: Катерина Туманова

    Автоавария с участием нескольких авто на 97-м км внутренней стороны МКАД в Москве вызвала затруднения в движении автотранспорта на указанном участке, сообщил Max-канал столичного департамента транспорта.

    «На внутренней стороне 97 км МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – сказано в сообщении ведомства.

    Дептранс предупредил, что движение транспорта в районе ДТП затруднено и призвал автомобилистов выбирать пути объезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, устроивший 21 сентября массовую аварию с двумя погибшими на МКАД водитель был пьян. В ДТП с такси на юге Москвы пострадали два человека. В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.


    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 01:17 • Новости дня
    Спецпредставитель Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

    Кабулов назвал задачи московского формата по Афганистану

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России Замир Кабулов сообщил, что участники московского формата обсудят урегулирование напряженных отношений между Афганистаном и Пакистаном.

    Участники предстоящего заседания московского формата консультаций по Афганистану планируют обсудить отношения между Кабулом и Исламабадом, передает ТАСС со ссылкой на Кабулова.

    По его словам, все темы встречи «условно все приоритетные». Дипломат подчеркнул, что главная цель московской площадки заключается в укреплении сотрудничества в регионе с опорой на Афганистан.

    По словам Кабулова, напряженные отношения между Пакистаном и Афганистаном привлекают внимание многих стран.

    «Все участники московского формата, они хотели бы, чтобы этот конфликт был потушен и установились нормальные отношения. Потому что все любят, это модное стало выражение, connectivity это называется – взаимосвязь региона» – отметил он.

    Кабулов подчеркнул, что отсутствие добрососедских отношений сделает разговоры о развитии региона бессмысленными.

    «Поэтому мы все заинтересованы, чтобы обе страны как-то нашли приемлемые развязки и между ними установились нормальные взаимоотношения. Это будет один из вопросов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пакистан в феврале 2026 года объявил «открытую войну» Афганистану и обвинил талибов в поддержке терроризма и сотрудничестве с Индией.

    Миссия ООН по содействию Афганистану в июльском отчете зафиксировала почти 500 погибших и свыше 1,2 тыс. раненых мирных жителей страны в результате трансграничных ударов Пакистана с октября 2025 года.

    1 октября при авиаударах Пакистана по Афганистану погибли девять человек.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 23:46 • Новости дня
    Экс-министр экономики России Нечаев подтвердил госпитализацию

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший министр экономики России Андрей Нечаев сообщил, что находится в больнице и надеется скоро ее покинуть, ранее сообщалось, что бывший чиновник упал в обморок в Москве и был госпитализирован.

    «Пока в больнице, но надеюсь скоро выйти на свободу», – приводит слова Нечаева РИА «Новости».

    Ранее в Telegram-канале Shot появилась информации о том, что Нечаев, который с 1992 по 1993 год был министром экономики России, упал в обморок в помещении в Крапивенском переулке. Скорую вызвали очевидцы.

    О причинах происшествия и состоянии здоровья экс-министра не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, юмориста Романа Юнусова госпитализировали со сцены московского театра из-за внезапного ухудшения самочувствия, после чего выписали. Тренера Татьяну Тарасову также выписали в сентябре после госпитализации и улучшения состояния.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 09:44 • Новости дня
    Пенсионер подорвал себя в квартире в Зеленограде

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В квартире жилого дома в Зеленограде в столице 80-летний мужчина привел в действие взрывное устройство и погиб на месте, сообщил источник в оперативных службах.

    Инцидент произошел в районе Крюково. В результате взрыва мужчина скончался. В настоящее время квартира проверяется на наличие других взрывных устройств, сказал собеседник ТАСС.

    На месте работают специалисты экстренных служб, включая саперов. Людей из подъезда эвакуировали, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

    В августе в ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство.

    В феврале в Ростовской области мужчина активировал взрывное устройство при попытке ареста, он погиб сам и ранил правоохранителей.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Завершено расследование убийства адвоката Кулаги в Москве в 2010 году

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве перед судом предстанет исполнитель заказного убийства адвоката Константина Кулаги, застреленного в 2010 году из-за длительного финансового спора.

    Столичные следователи завершили расследование дела об убийстве Константина Кулаги, передает ТАСС. «Следственными органами ГСУ СК России по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму)», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    По данным следствия, заказчик преступления имел длительный финансовый спор с адвокатом. Для решения проблемы он нанял исполнителя за денежное вознаграждение.

    Несколько дней киллер изучал маршруты жертвы возле дома на улице Академика Анохина. Вечером 5 марта 2010 года он выманил Константина Кулагу на лестничную площадку и застрелил его из пистолета ТТ.

    Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Однако благодаря работе следователей и криминалистов по делам прошлых лет, а также полицейских, был установлен мужской генотип, указавший на исполнителя.

    Подозреваемого задержали и арестовали, при обыске у него нашли наркотики и боеприпасы. Уголовное дело передано в суд, материалы в отношении организатора выделены в отдельное производство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе следователи завершили расследование убийства 11-летней давности в Москве.

    В сентябре житель Омской области попытался заказать убийство своего двоюродного брата.

    В прошлом году столичные правоохранители задержали исполнителя заказного убийства 1999 года.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Новую Казачью в Харьковской области
    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»
    В Харькове произошла перестрелка между бойцами бригад ВСУ
    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»
    Перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов назвали катастрофой
    Сержант Татарин назвал главные правила выживания в бою
    Недовольный покупатель выстрелил в лицо продавщице в Кирове

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

    Перейти в раздел

    Женщина ведет русских в латвийский парламент

    В субботу, 3 октября, в Латвии проходят выборы в парламент страны, Сейм. Вся предвыборная кампания была отмечена яростным давлением на партию «Суверенная власть» – единственную политическую силу, отстаивающую права русского населения. Как справлялась с этим давлением лидер партии Юлия Степаненко – и каковы шансы русских создать свое представительство в парламенте Латвии? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации