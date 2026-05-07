В России решили расширить перечень причин для аннулирования водительских прав

Tекст: Дарья Григоренко

С 1 марта 2027 года в России вступят в силу новые правила аннулирования водительских прав. Теперь водительские удостоверения будут признаваться недействительными не только при выявлении медицинских противопоказаний, но и в случае отказа водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, передает РИА «Новости».

Согласно документам правительства, изменения коснутся порядка признания российских национальных и международных водительских удостоверений недействительными. Водитель, получивший уведомление о необходимости внеочередного медосвидетельствования, обязан пройти его в течение трёх месяцев. Если требование не исполнено, права аннулируются.

Напомним, что сейчас при выявлении у водителя признаков заболеваний, препятствующих управлению автомобилем, его направляют на обследование и лечение, а при подтверждении диагноза – на внеочередное медосвидетельствование. Подтверждённые медицинские противопоказания или ранее не выявленные ограничения уже считаются основанием для аннулирования водительских прав.

В понедельник правительство России утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права.

Ранее сообщалось, что полиция получит право самостоятельно отключать недобросовестных операторов от единой системы за оформление фиктивных диагностических карт техосмотра без участия страховщиков, такой проект постановления подготовили в МВД.