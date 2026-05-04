Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно изменениям, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее 60 дней после сдачи теории, тогда как ранее на это отводилось полгода. Это нововведение начнет действовать с марта следующего года, передает Ura.ru.

В новых правилах подчеркивается, что кандидат в водители может самостоятельно перенести дату экзамена, подав соответствующее заявление в Госавтоинспекцию. В этом случае срок проведения теоретического или практического экзамена будет изменен по просьбе заявителя.

С весны следующего года также вводятся обновленные правила обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Процедура включает осмотр врачом-терапевтом или специалистом общей практики, офтальмологом, психиатром, а также психиатром-наркологом и неврологом. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение допуска к управлению только здоровых водителей.

Ранее сообщалось, что полиция получит право самостоятельно отключать недобросовестных операторов от единой системы за оформление фиктивных диагностических карт техосмотра без участия страховщиков, такой проект постановления подготовили в МВД.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России разработало поправки к порядку проведения экзаменов на получение водительских прав.