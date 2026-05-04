Правительство утвердило новые правила проведения экзаменов на права
Правительство России утвердило новые правила сдачи экзаменов на водительские права.
Согласно изменениям, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее 60 дней после сдачи теории, тогда как ранее на это отводилось полгода. Это нововведение начнет действовать с марта следующего года, передает Ura.ru.
В новых правилах подчеркивается, что кандидат в водители может самостоятельно перенести дату экзамена, подав соответствующее заявление в Госавтоинспекцию. В этом случае срок проведения теоретического или практического экзамена будет изменен по просьбе заявителя.
С весны следующего года также вводятся обновленные правила обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Процедура включает осмотр врачом-терапевтом или специалистом общей практики, офтальмологом, психиатром, а также психиатром-наркологом и неврологом. Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и обеспечение допуска к управлению только здоровых водителей.
Ранее сообщалось, что полиция получит право самостоятельно отключать недобросовестных операторов от единой системы за оформление фиктивных диагностических карт техосмотра без участия страховщиков, такой проект постановления подготовили в МВД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России разработало поправки к порядку проведения экзаменов на получение водительских прав.