Tекст: Дмитрий Зубарев

Христофору заявил, что угроза Владимира Зеленского нанести удар по параду в Москве 9 мая может привести к падению Киева и капитуляции Украины, передает РИА «Новости».

В эфире своего YouTube-канала он заявил: «Зеленый гоблин решил угрожать России ударом по параду в Москве. Что ты делаешь? Хочешь потерять Киев и приблизить капитуляцию Украины после ответного удара Москвы?».

Эксперт подчеркнул, что подобные заявления не делают Зеленского более привлекательным для европейских партнеров. По его оценке, подобная риторика только приближает эскалацию конфликта и может иметь необратимые последствия для украинского руководства.

Христофору также отметил, что международному сообществу стоит призвать Зеленского к дипломатии и не допустить, чтобы беспилотные летательные аппараты были использованы против Москвы 9 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пообещал Украине и Владимиру Зеленскому серьезный и кратный ответ в случае попытки удара по параду Победы в Москве 9 мая.

Минобороны России предупредило о нанесении ответного массированного ракетного удара по центру Киева в случае попыток сорвать празднование Дня Победы 9 мая в Москве.