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Из-за задымления со станции метро «Тульская» эвакуировались 250 человек
На серой ветке метро Москвы приостановили движение поездов из-за задымления
В Москве около 250 человек эвакуировались из-за задымления в вестибюле станции метро «Тульская», движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии приостановлено.
Около 250 человек самостоятельно покинули станцию метро «Тульская» в Москве из-за задымления в вестибюле, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
На месте происшествия работают специалисты оперативных служб, которые устанавливают очаг возгорания. Обстановка на станции остается спокойной.
В связи с инцидентом интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены для проверки состава, сообщил столичный Департамент транспорта. Движения нет от станции «Серпуховская» до «Нагорной», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
«Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, пользуйтесь Кольцевой, Большой кольцевой, Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиями метро, МЦК и наземным транспортом.
Предварительное время восстановления движения – 15-20 минут», – призвали в дептрансе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе движение на Сокольнической линии московского метро восстановили после технического сбоя.
В мае сбой на Замоскворецкой линии произошел из-за человека на пути.
В апреле специалисты возобновили движение поездов на синей ветке столичной подземки.