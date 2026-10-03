Из-за задымления со станции метро «Тульская» эвакуировались 250 человек

На серой ветке метро Москвы приостановили движение поездов из-за задымления

Tекст: Вера Басилая

Около 250 человек самостоятельно покинули станцию метро «Тульская» в Москве из-за задымления в вестибюле, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

На месте происшествия работают специалисты оперативных служб, которые устанавливают очаг возгорания. Обстановка на станции остается спокойной.

В связи с инцидентом интервалы движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены для проверки состава, сообщил столичный Департамент транспорта. Движения нет от станции «Серпуховская» до «Нагорной», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

«Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке. Пожалуйста, пользуйтесь Кольцевой, Большой кольцевой, Замоскворецкой и Калужско-Рижской линиями метро, МЦК и наземным транспортом.

Предварительное время восстановления движения – 15-20 минут», – призвали в дептрансе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе движение на Сокольнической линии московского метро восстановили после технического сбоя.

В мае сбой на Замоскворецкой линии произошел из-за человека на пути.

В апреле специалисты возобновили движение поездов на синей ветке столичной подземки.