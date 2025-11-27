Задержан исполнитель убийства главы «Вист» в 1999 году в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Постников был расстрелян 27 декабря 1999 года во дворе жилого дома на Маломосковской улице. На первом этапе расследования не удалось выйти на след преступников, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

В ходе расследования серии убийств, совершенных организованной преступной группой в 1998-2006 годах, удалось обнаружить свидетеля. Он дал показания, позволившие установить исполнителя убийства.

им оказался индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками и входящий в ОПГ. С ним провели следственные действия, предъявили обвинение и поместили под стражу.

В ходе очной ставки свидетель прямо указал на обвиняемого как на участника преступления. Следствие также располагает сведениями о соучастниках, ведутся мероприятия, направленные на их установление и задержание.

Ранее в подмосковном городе Люберцы задержали предполагаемого исполнителя заказного убийства директора лицея №10 Вадима Мениса, совершенного 23 года назад.