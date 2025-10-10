В Подмосковье задержали киллера, обвиняемого в убийстве 23-летней давности

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержаны киллер и его пособник, речь идет об убийстве директора лицея № 10 имени Гагарина Вадима Мениса, уточнила Врадий, передает ТАСС.

Им предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство еще двух человек.

Согласно версии следствия, 10 октября 2002 года Мениса расстреляли на пороге лицея. Вадим Менис был заслуженным учителем России, членом-корреспондентом Академии экономических наук.

В борьбу со стрелком вступил один из сотрудников лицея, но в него также выстрелили. Кроме того, киллер выстрелил в еще одного человека, который видел происходящее.

Подозреваемый скрылся на автомобиле, за рулем которого находился пособник.

Отмечается, что убийство заказал один из криминальных авторитетов, жизнь директора лицея оценили в 300 долларов.

Через пять месяцев после убийства заказчик погиб в ДТП, а исполнителям удавалось много лет скрываться. Теперь же оба подозреваемых задержаны.

Проведены допросы, проверки показаний на месте, очные ставки. Свидетель опознал киллера.

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых.

В январе 2025 года в Москве мужчину отдали под суд по делу об убийстве и краже золотых украшений, преступления были совершены 30 лет назад.

До этого следователи раскрыли убийство, которое совершили во Владивостоке в 1995 году.