    Дорогое золото бьет по доллару
    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
    США захотели запретить китайским авиакомпаниям летать через Россию
    Тбилиси обвинил Брюссель в «жонглировании словом «русские»
    Около ста украинских военных попали в окружение в Купянске
    Трамп предложил «вышвырнуть» Испанию из НАТО
    США спрогнозировали сокращение Индией закупок российской нефти
    В Кабуле убит лидер пакистанских талибов
    В Кремле назвали условие поддержки выдвижения Трампа на Нобелевскую премию
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    В Подмосковье задержали киллера, обвиняемого в убийстве 23-летней давности

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предполагаемого исполнителя заказного убийства директора лицея, совершенного 23 года назад, задержали в городе Люберцы в Московской области, сообщила официальный представитель Главного следственного управления СК по региону Ольга Врадий.

    Задержаны киллер и его пособник, речь идет об убийстве директора лицея № 10 имени Гагарина Вадима Мениса, уточнила Врадий, передает ТАСС.

    Им предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство еще двух человек.

    Согласно версии следствия, 10 октября 2002 года Мениса расстреляли на пороге лицея. Вадим Менис был заслуженным учителем России, членом-корреспондентом Академии экономических наук.

    В борьбу со стрелком вступил один из сотрудников лицея, но в него также выстрелили. Кроме того, киллер выстрелил в еще одного человека, который видел происходящее.

    Подозреваемый скрылся на автомобиле, за рулем которого находился пособник.

    Отмечается, что убийство заказал один из криминальных авторитетов, жизнь директора лицея оценили в 300 долларов.

    Через пять месяцев после убийства заказчик погиб в ДТП, а исполнителям удавалось много лет скрываться. Теперь же оба подозреваемых задержаны.

    Проведены допросы, проверки показаний на месте, очные ставки. Свидетель опознал киллера.

    Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых.

    В январе 2025 года в Москве мужчину отдали под суд по делу об убийстве и краже золотых украшений, преступления были совершены 30 лет назад.

    До этого следователи раскрыли убийство, которое совершили во Владивостоке в 1995 году.

    ВСУ взорвали ответвление аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Русина Яра в ДНР произошел взрыв ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса», повреждение которого привело к выбросу остатков аммиака в окружающую среду.

    Информацию о подрыве ответвления аммиакопровода «Тольятти – Одесса» восточнее населенного пункта Русин Яр в Донецкой народной республике распространило Министерство обороны России, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, украинские военные заминировали ответвление трубопровода с целью замедлить продвижение российских войск в этом районе. В сообщении уточняется, что подрыв был осуществлен около 13.05 9 октября 2025 года во время отступления подразделений ВСУ.

    В результате взрыва произошел выброс остатков аммиака через поврежденный участок трубопровода. «Пострадавших среди российских военнослужащих нет», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска.

    Жителей Славянска призвали срочно покинуть город

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава администрации Славянска рекомендовал жителям города, особенно пожилым и семьям с детьми, немедленно начать эвакуацию в связи с обострением ситуации.

    Жителей подконтрольного Киеву Славянска в Донецкой народной республике призвали к эвакуации, передает «Лента.ру». Глава местной администрации Вадим Лях опубликовал в Telegram видеообращение, в котором подчеркнул необходимость немедленно покидать город.

    Лях обратился к горожанам с просьбой: «Обращаюсь к жителям города, особенно к пожилым людям и семьям с детьми: настало время эвакуации».

    По его мнению, жители Славянска должны покинуть город хотя бы на время отопительного сезона, чтобы избежать опасности для жизни и здоровья.

    Ранее стало известно, что эвакуация из Купянска была остановлена из-за действий украинских военных против мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ организовало эвакуацию элитных бойцов, используя мобилизованных солдат в качестве прикрытия после ударов по позициям в Купянске.

    В Купянске после принудительной эвакуации остались около 1 тыс. мирных жителей, преимущественно пожилых и маломобильных граждан.

    Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

    Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    Глава Газпрома Миллер предупредил о скором приходе аномально холодной зимы

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Газпрома Алексей Миллер заявил о приближении аномально холодной зимы, которая случается примерно раз в двадцать лет.

    Выступая на Петербургском международном газовом форуме, руководитель Газпрома Алексей Миллер сообщил, что долгосрочные прогнозы указывают на приближение аномально холодной зимы в Европе и России, передает ТАСС.

    Такие зимы, по его словам, бывают примерно раз в двадцать лет.

    «Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в двадцать лет бывает аномально холодная зима», – сказал Миллер.

    Он подчеркнул, что с точки зрения двадцатилетнего цикла, аномально холодная зима наступит в ближайшее время.

    Наступление такой зимы, по словам главы Газпрома, будет означать температуру до минус 25 градусов по всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края. При этом ретроспективный анализ за 100-150 лет показал, что аномально холодная зима не зависит от предыдущей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ближайшие недели в Москве ожидается первый снег, однако он сохранится недолго из-за неустойчивой погоды. В январе 2026 года россиян ждут частые смены погоды, оттепели и похолодания, а зима будет холоднее прошлой. В сентябре 2025 года температура по стране оказалась выше нормы на два градуса, а месяц вошел в число самых засушливых.

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Тбилиси продолжает ожидать от Брюсселя извинений за поддержку попытку госпереворота 4 октября, а не контробвинений с использованием слова «русские», заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Единственное, чего ожидает грузинское общество от пресс-спикера Евросоюза Аниты Хиппер, это извинений за поддержку собрания (4 октября) с целью свергнуть власть, участники которого ворвались во дворец президента, от чего пострадало 25 полицейских», – заявил он.

    По его словам, «власти Грузии рассматривают заявления Хиппер как вербальное нападение и отчаянную попытку избежать ответственности».

    Шалва Папуашвили отметил, что Грузия «всегда будет отвечать на неуместное жонглирование словом «русские» против народа Грузии и его правительства, и в этом должна быть уверена пресс-спикер ЕС».

    В четверг Хиппер заявила, что действия грузинского правительства «навеяны русскими учебниками». Ранее Шалва Папуашвили заявил, что Брюссель распространяет против Тбилиси ложные нарративы и дезинформацию.

    Так он прокомментировал заявление еврокомиссара Марты Кос о том, что Грузия якобы использует методы «российской дезинформации».

    «Это они (чиновники в Брюсселе) распространяют ложные нарративы. Против таких нарративов и дезинформации – наше оружие обличать и говорить правду», – заявил Шалва Папуашвили.

    «Нас никто не подвергнет буллингу за якобы распространение российской дезинформации. Представители ЕС кричат: «Русские, русские!» о нас, так вот пусть поищут «русских» у себя», – сказал председатель парламента Грузии.

    «Хватит, это не работает! Могут миллионы раз повторить «русские», «русское», но нас не остановить. Мы обличим брюссельскую дезинформацию, которая направлена против Грузии! Не допустим ложных нарративов», – сказал он.

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности отключения электричества в городах России, если на Украине продолжатся блэкауты из-за ударов ВС РФ.

    Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил российским городам блэкаутами в случае, если украинские населенные пункты будут оставаться без электричества из-за ударов ВС России, передает Газета.ru.

    Зеленский подчеркнул: «Мы же им сказали, что они должны понять, если они хотят нам делать блэкауты, – мы будем делать то же самое. Здесь нет никаких секретов. Враг должен чувствовать цену этой войны».

    Он отметил, что имеющееся у Украины вооружение способно достичь Белгородской и Курской областей. По его словам, будет «совершенно справедливо», если Белгород останется без электричества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нескольких городах Луганской Народной Республики произошло отключение электричества из-за системного сбоя.

    В Белгородской области удары оставили без электроснабжения 1 тыс. жителей в четырех поселениях, восстановительные работы ведутся уже вторую ночь подряд.

    Также сообщалось, что город Мелитополь оказался полностью обесточен.

    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог России и США поставлен на «серьезную паузу», вопрос о новой встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не стоит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    О серьезной паузе в диалоге между Россией и США по украинскому вопросу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в процессе переговоров, в частности в развитии стамбульских соглашений, возник значительный перерыв.

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что вопрос проведения новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не рассматривается.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Песков заявил о паузе во взаимодействии с Киевом не по вине Москвы.

    По его словам, официальный Киев занял абстрактную позицию и не проявляет интереса к мирным переговорам.

    Путин предложил объединить транспортные коридоры Евразии в единую систему

    Tекст: Ольга Иванова

    На саммите в Душанбе президент России Владимир Путин отметил возможность интеграции логистических маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад» в единую сеть.

    Объединить транспортные коридоры и логистические проекты России и стран Центральной Азии можно после развития маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», передает ТАСС.

    Выступая на саммите «Россия – Центральная Азия», Владимир Путин заявил: «Ключевой задачей видится обустройство проходящих через территории наших стран магистральных маршрутов «Север – Юг» и «Восток – Запад», а также прокладка новых трансконтинентальных коридоров. Впоследствии все эти и другие евразийские логистические проекты можно было бы объединить в единую сеть с современными электронными сервисами и транспортными услугами».

    Президент подчеркнул важность развития инфраструктуры и внедрения современных электронных сервисов для повышения эффективности транспортных связей в регионе. Эти меры, по его мнению, позволят усилить экономическую интеграцию на пространстве Евразии и создать дополнительные возможности для перевозчиков и грузоотправителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимает одну из лидирующих позиций среди инвесторов в экономики стран Центральной Азии. Россия увеличила объем торговли со странами Центральной Азии до более 45 млрд долларов, при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста.

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Массированные удары по контролируемой киевским режимом территории вывели из строя свыше половины внутренней газодобычи, по этой причине стране потребуются миллиардные закупки газа за границей.

    Последние атаки на Украине вывели из строя свыше половины внутренней добычи природного газа, что, вероятно, вынудит страну потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива для прохождения предстоящей зимы, пишет Bloomberg.

    Киев сообщил союзникам, что массированный удар третьего октября по Харьковской и Полтавской областям уничтожил около 60% газодобычи страны. Эти данные предоставили источники, знакомые с ситуацией, на условиях анонимности.

    Газовая инфраструктура Украины, ранее способная удовлетворять внутренний спрос, подвергается интенсивным ракетным и беспилотным ударам с начала этого года. Если атаки продолжатся, Украина ожидает необходимости закупки около 4,4 млрд кубических метров газа до конца марта. Стоимость этих объемов составит почти 2 млрд евро.

    Владимир Зеленский заявил в понедельник в Киеве, что Россия сделает все, чтобы помешать стране добывать свой газ. Он подчеркнул, что будет сложно защитить все объекты, и задача состоит в том, чтобы иметь средства для импорта газа. Газ жизненно важен в суровые украинские зимы, поскольку домохозяйства почти полностью зависят от него для отопления.

    С начала этого года Украина уже закупила 4,58 млрд кубических метров газа у иностранных поставщиков. Власти страны обращались к партнерам по G7 с просьбой о предоставлении оборудования для ремонта энергосистемы и систем противовоздушной обороны. Также Киев ищет финансовую поддержку для оплаты необходимого импорта газа.

    Министр энергетики Светлана Гринчук во вторник отметила, что точное количество требуемого газа будет зависеть от скорости ремонта поврежденных объектов и влияния будущих авиаударов.

    Генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий сообщил о продуктивной встрече с представителями G7 и переговорах с Международным валютным фондом. Он подчеркнул, что партнеры понимают всю сложность ситуации.

    Напомним, на Украине сообщали о самой крупной атаке на газодобывающую инфраструктуру страны. Минобороны России заявляло о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему заявления киевского режима о способности обеспечить себя газом несостоятельны, и что причиной тому являются не только российские удары.

    Певец Амирамов умер в больнице Нальчика

    Tекст: Денис Тельманов

    В больнице Нальчика умер Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов, сообщили врачи.

    О смерти народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова сообщил источник в лечебном учреждении города Нальчика, передает ТАСС.

    По словам представителя медучреждения, врачи боролись за жизнь артиста. «Только что, к сожалению, артиста не стало. Врачи боролись за его жизнь, но он скончался», – заявили в больнице. Амирамову было 69 лет. Причина смерти не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский певец и композитор Алексей Степин скончался на 58-м году жизни. В столичной больнице на 80-м году жизни ушел из жизни Игорь Николаев (Калинаускас), режиссер, актер и основатель нескольких театральных студий.

    Заслуженный артист России и народный артист Белорусской ССР Ярослав Евдокимов скончался из-за онкологического заболевания.

    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву

    Tекст: Олег Исайченко

    В условиях, когда финансовые вливания в Украину катастрофически сокращаются, украинские деятели решили «подмаслить» Францию. С этой целью в ход пошли фантасмагорические меры, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине признали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма».

    «Бородинское сражение корежит украинский национальный менталитет по нескольким причинам. Во-первых, в той битве была показана сила русского оружия. Считается, что Наполеон говорил о ней так: «Французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми». Это вызывает раздражение у ряда деятелей на Украине», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    Во-вторых, в Киеве такой «декоммунизацией» стремятся понравиться своему западному «союзнику» – Франции, а затем потребовать «награду» за борьбу, продолжил собеседник. «Украинские власти находятся на последнем издыхании. Финансовые потоки катастрофически сокращаются. Нужно напоминать о себе, доказывать свою нужность. Отсюда такие идеи», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, действия Института национальной памяти вызывают недоумение. Политолог признался, что не припомнит ни одного памятника, связанного с битвой. «Непонятно, что они собрались «декоммунизировать», – добавил Скачко. «Украинцы же относятся к шагам деятелей и властей безразлично. Они заняты выживанием в условиях «охоты» ТЦК. Какое им Бородино?», – риторически заключил политолог.

    Ранее на Украине потребовали «декоммунизировать» Бородинскую битву. Как сообщает ТАСС, украинский Институт национальной памяти признал сражение, все связанные с ним объекты культурного наследия и географические названия пропагандой «российского империализма».

    Бородинская битва состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года. В ней, как в целом в Отечественной войне 1812 года, среди прочего участвовали украинские солдаты и офицеры. В отражении атак французской кавалерии принимали участие Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

    Напомним, кампания по переименованию улиц и сносу памятников российским и советским деятелям началась на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С 2022 года процесс вытеснения русского языка и советского наследия в стране значительно ускорился.

    Токаев предложил России создать кластеры глубокой переработки зерна

    Tекст: Денис Тельманов

    Касым-Жомарт Токаев на саммите в Душанбе инициировал обсуждение совместного проекта с Россией по созданию предприятий по глубокой переработке зерна.

    Как передает ТАСС, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой создания совместных с Россией кластеров глубокой переработки зерна. Он отметил, что Россия занимает позицию крупнейшего мирового производителя и экспортера зерна, а Казахстан также входит в число мировых лидеров по этому показателю.

    Токаев подчеркнул важность использования совместного потенциала для производства не только пшеницы и муки, но и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. По его словам, такой подход обеспечит выпуск более сложных и конкурентоспособных товаров на мировом рынке.

    Президент Казахстана призвал рассмотреть возможность реализации данного проекта на саммите Россия – Центральная Азия, подчеркнув стратегическую важность сотрудничества в аграрной сфере между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сбор зерна в России превысил 130 млн тонн. Россия убрала 90% площадей под зерновыми и аграрии продолжают жатву. В 2025 году Россию ждет новый исторический рекорд по производству и экспорту минеральных удобрений. Южная Корея за первые восемь месяцев 2025 года увеличила импорт пшеницы из России в четыре раза.

    Верховный суд не позволил назначать чрезмерно мягкое наказание за госизмену

    Смягчающие обстоятельства не могут значительно уменьшить степень общественной опасности преступления государственной измены, указал Верховный суд России, в инстанции привели пример одного из таких дел.

    В свежем Обзоре судебной практики суд приводит пример осужденного к пяти годам лишения свободы за помощь представителю иностранного государства против безопасности России, пишет РАПСИ.

    Заместитель генпрокурора в кассационном представлении настаивал на новом апелляционном рассмотрении, поскольку суд не учел доводы о чрезмерной мягкости наказания. Он указал, что применение ст. 64 УК РФ не соответствует тяжести преступления, совершенного в период проведения спецоперации на Украине.

    Суд первой инстанции признал смягчающими обстоятельствами признание вины, раскаяние, содействие расследованию и молодой возраст, однако, по мнению прокурора, не обосновал, почему эти факты существенно уменьшают общественную опасность.

    Верховный суд подчеркнул, что апелляционная инстанция не дала исчерпывающей оценки доводам обвинения, а также не разъяснила, каким образом смягчающие обстоятельства могли существенно снизить общественную опасность преступления.

    В частности, осужденный собирал персональные данные российских военнослужащих и передавал их СБУ, предлагая за вознаграждение сдаваться в плен с оружием и техникой.

    В результате дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда.

    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон располагает мощными системами вооружения, которые способны нанести значительный ущерб в случае необходимости, подчеркнул американский дипломат на конференции в Риге.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в столице Латвии, заявил о наличии у США ряда мощных средств, которые пока не были переданы Украине, сообщает ТАСС. По словам дипломата, эти вооружения могут быть использованы при необходимости и способны нанести серьезный ущерб.

    Уитакер также отметил, что Вашингтон не фиксирует признаков готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США будет зависеть от развития ситуации.

    Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на опасность поставок западного оружия Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что поставка ракет Tomahawk не повлияет на ситуацию на фронте. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа объявила о создании стены дронов, формально заявляя о «защите» от России. Эксперты отмечали, что Евросоюз фактически создает наступательный роботизированный комплекс для атак на Россию, а Украина активно участвует в этом проекте.

    Президент России Владимир Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ходе урегулирования ситуации на Украине. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что возможная передача Киеву американских ракет Tomahawk станет стратегической ошибкой для Дональда Трампа.

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в премьер-министры Чехии Андрей Бабиш заявил, что военная поддержка Украины будет оказываться только через механизмы Евросоюза, а не напрямую из бюджета страны.

    Лидер ANO Андрей Бабиш заявил после заседания парламентской фракции, что Чехия не планирует прямых расходов из государственного бюджета на поставки оружия Украине, передает Radio Prague International.

    Бабиш подчеркнул, что помощь будет предоставляться через общеевропейские механизмы, а не за счет национальных средств. «Из нашего бюджета Украине мы не дадим ни копейки. У нас нет денег для Чехии. Мы помогли Украине напрямую, теперь будем помогать через Евросоюз», – заявил Бабиш.

    По информации Минобороны Чехии, к концу 2024 года страна передала Украине военной техники на сумму 7,3 млрд чешских крон, что эквивалентно примерно 292 млн евро. Бабиш отметил, что инициатива по поставке снарядов калибра НАТО должна координироваться союзниками, а не частным бизнесом, поскольку последнему не хватает прозрачности и финансового обеспечения.

    Ранее Бабиш пообещал не мешать чешским фирмам поставлять вооружения на Украину.

    Бабиш также заявил о неготовности Украины к вступлению в Евросоюз.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Чехия может оказаться в числе стран, вызывающих тревогу у Евросоюза, если лидер движения ANO Андрей Бабиш придет к власти

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение посетить столицу Таджикистана для работы на заседании Совета глав государств СНГ.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет двухдневный визит в Душанбе, где примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ, передает РИА «Новости». Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян.

    В официальном сообщении отмечается: «Пашинян 9–10 октября посетит Республику Таджикистан с рабочим визитом. Премьер-министр примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе».

    Известно, что в столицу Таджикистана Пашинян отправится прямо из Брюсселя, где он участвовал во втором международном форуме Global Gateway.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным рабочим визитом. Его встретил в международном аэропорту президент Таджикистана Эмомали Рахмон, были подняты государственные флаги и выстроен почетный караул.


    На Украине перекрыли движение по дамбе Каневской ГЭС
    Российские военные обнаружили скрытый подземный туннель ВСУ
    Ростех сообщил о старте испытаний Як-130М
    Ростех сообщил о необходимости доработки SSJ-100 под двигатель ПД-8
    Число отказов от службы в армии Германии с 2021 года выросло в 15 раз
    Трамп рассказал о планах США закупить в Финляндии ледоколы
    МВД раскрыло пять схем обмана россиян мошенниками при доставке еды

    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы

    «Сама мысль о победах русского оружия, российского государства претит нынешней киевской власти», – так эксперты комментируют требование украинского Института национальной памяти провести «декоммунизацию» всех объектов, связанных с памятью о Бородинской битве. В чем заключается значение этого сражения Отечественной войны 1812 года и почему в Киеве стремятся вычеркнуть и эту страницу истории? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

