В Подмосковье задержали киллера, обвиняемого в убийстве 23-летней давности
Предполагаемого исполнителя заказного убийства директора лицея, совершенного 23 года назад, задержали в городе Люберцы в Московской области, сообщила официальный представитель Главного следственного управления СК по региону Ольга Врадий.
Задержаны киллер и его пособник, речь идет об убийстве директора лицея № 10 имени Гагарина Вадима Мениса, уточнила Врадий, передает ТАСС.
Им предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство еще двух человек.
Согласно версии следствия, 10 октября 2002 года Мениса расстреляли на пороге лицея. Вадим Менис был заслуженным учителем России, членом-корреспондентом Академии экономических наук.
В борьбу со стрелком вступил один из сотрудников лицея, но в него также выстрелили. Кроме того, киллер выстрелил в еще одного человека, который видел происходящее.
Подозреваемый скрылся на автомобиле, за рулем которого находился пособник.
Отмечается, что убийство заказал один из криминальных авторитетов, жизнь директора лицея оценили в 300 долларов.
Через пять месяцев после убийства заказчик погиб в ДТП, а исполнителям удавалось много лет скрываться. Теперь же оба подозреваемых задержаны.
Проведены допросы, проверки показаний на месте, очные ставки. Свидетель опознал киллера.
Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых.
В январе 2025 года в Москве мужчину отдали под суд по делу об убийстве и краже золотых украшений, преступления были совершены 30 лет назад.
До этого следователи раскрыли убийство, которое совершили во Владивостоке в 1995 году.