Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.0 комментариев
Посольство Чехии опровергло информацию о выдаче туристических виз россиянам
Посольство Чехии в России опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведомство якобы выдает гражданам России туристические визы под видом «посещения».
«Эта информация не соответствует действительности», – заявили в диппредставительстве в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
В посольстве подчеркнули, что продолжают принимать заявления на оформление виз и разрешений на проживание от граждан России только в соответствии с постановлением правительства Чехии 55/2024. Там отдельно добавили, что заявления на выдачу туристических виз россиянам не рассматриваются.
Ранее СМИ сообщали, что Чехия якобы оформляет российским туристам визы с формулировкой «посещение», чтобы не терять сотни миллионов евро на фоне антироссийских ограничений ЕС. Данную информацию также опроверг вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Напомним, в АТОР сообщили, что несмотря на заявление Еврокомиссии о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам, полностью их не ограничат. Пять стран ЕС, а именно Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия, уже заблокировали визовые ограничения для граждан России. Страны Прибалтики, Польша, Чехия и Финляндия уже практически полностью ограничили выдачу виз гражданам России, делая исключения лишь в отдельных случаях.