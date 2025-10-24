В Китае создали сверхпрочное покрытие для стелс-самолетов нового поколения

SCMP: Китай разработал новое покрытие для уменьшения радиолокационной заметности

Tекст: Мария Иванова

Китайские ученые создали новую гибкую метаповерхность для авиации, способную поглощать радиолокационные волны, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

Разработку вел коллектив из Пекинского университета, Пекинского технологического университета и Харбинского инженерного университета.

По данным издания, толщина нового материала составляет всего 0,1 миллиметра, при этом он выдерживает температуру до 1 тыс. градусов Цельсия. Материал эффективно поглощает электромагнитное излучение, что делает его перспективным для применения, в том числе в авиации и космосе.

Создатели подчеркивают, что метаповерхность интегрируется непосредственно в теплоизоляционный слой самолета. Такая технология снижает радиолокационную заметность без увеличения веса или значительной доработки конструкции летательного аппарата.

В отличие от широко используемого американцами покрытия на основе железа, которое часто отслаивается и требует специфических условий хранения, китайская разработка устойчива к погодным воздействиям и более проста в обслуживании. SCMP отмечает, что эксперименты с новыми стелс-материалами в Китае проводятся сразу в нескольких крупных университетах страны.

