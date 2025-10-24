  • Новость часаРоссийские войска освободили Дроновку на севере ДНР
    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    24 октября 2025, 11:41 • Новости дня

    В Китае создали сверхпрочное покрытие для стелс-самолетов нового поколения

    SCMP: Китай разработал новое покрытие для уменьшения радиолокационной заметности

    Tекст: Мария Иванова

    Китайские инженеры представили новую технологию, позволяющую интегрировать тончайшее радиопоглощающее покрытие в теплоизоляционный слой самолета без увеличения его веса.

    Китайские ученые создали новую гибкую метаповерхность для авиации, способную поглощать радиолокационные волны, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.

    Разработку вел коллектив из Пекинского университета, Пекинского технологического университета и Харбинского инженерного университета.

    По данным издания, толщина нового материала составляет всего 0,1 миллиметра, при этом он выдерживает температуру до 1 тыс. градусов Цельсия. Материал эффективно поглощает электромагнитное излучение, что делает его перспективным для применения, в том числе в авиации и космосе.

    Создатели подчеркивают, что метаповерхность интегрируется непосредственно в теплоизоляционный слой самолета. Такая технология снижает радиолокационную заметность без увеличения веса или значительной доработки конструкции летательного аппарата.

    В отличие от широко используемого американцами покрытия на основе железа, которое часто отслаивается и требует специфических условий хранения, китайская разработка устойчива к погодным воздействиям и более проста в обслуживании. SCMP отмечает, что эксперименты с новыми стелс-материалами в Китае проводятся сразу в нескольких крупных университетах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай создал новый радиопоглощающий материал для стелс-самолетов с использованием древней технологии.

    Китай в прошлом году решил впервые показать стелс-истребитель J-35A на международном авиасалоне.

    Между тем Ростех представил невидимый локатор для поиска дронов на базе оптоволокна.

    21 октября 2025, 12:05 • Новости дня
    «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз
    «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз
    @ kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    Производство снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами на заводе «Калашников» выросло в 13 раз за год из-за высокого спроса в зоне СВО.

    Концерн «Калашников» за год увеличил выпуск 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) в 13 раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает Telegram-канал концерна.

    В компании уточнили, что рост производства связан с повышенным спросом на эти винтовки в зоне проведения специальной военной операции.

    СВДС – это современная версия знаменитой винтовки Драгунова, адаптированная для Воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных подразделений. Главные особенности – складной приклад, компактные размеры (длина со сложенным прикладом – 875 мм) и облегчённая полимерная фурнитура, что облегчает десантирование и транспортировку.

    Винтовка рассчитана на поражение живой силы и небронированных целей противника на дистанциях до 1000 метров. Для стрельбы могут использоваться любые 7,62-мм винтовочные патроны, однако наилучшие показатели точности обеспечивают специальные снайперские боеприпасы. Магазин рассчитан на десять патронов, масса оружия – 4,68 кг.

    Генеральный директор концерна Алан Лушников подчеркнул: «Достоинства 7,62 мм снайперской винтовки Драгунова со складным прикладом подтверждены тремя десятилетиями ее успешной эксплуатации. Полуавтоматичность, компактность конструкции, легкость, высокие точность и кучность – неоспоримые преимущества СВДС. Она эффективно помогает нашим военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» поставил в войска крупную партию снайперских винтовок СВ-98.

    Концерн «Калашников» также досрочно отгрузил крупную партию автоматов АК-12К.

    Кроме того компания оснастила дрон СКАТ 350 М новой инфракрасной камерой.

    Комментарии (4)
    22 октября 2025, 06:05 • Новости дня
    Российские силы уничтожили украинскую ДРГ на территории ЛНР

    В ЛНР ликвидировали украинских диверсантов в российской форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России уничтожили украинскую диверсионную группу возле населенного пункта Надия, у которой обнаружили форму армии РФ и поддельные документы.

    Российские военнослужащие в районе населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские солдаты пытались скрытно пересечь линию боевого соприкосновения, однако были выявлены на замаскированном наблюдательном пункте российских сил.

    Марочко сообщил: «Российские бойцы в районе населенного пункта Надия в ЛНР выявили диверсионную группу противника, которая пыталась скрытно пройти через линию боевого соприкосновения. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ».

    Он уточнил, что часть диверсантов была ликвидирована, однако точное число уничтоженных не назвал. При осмотре личных вещей ликвидированных украинских солдат были обнаружены гражданские вещи, форменная одежда армии РФ и поддельные документы.

    По мнению эксперта, вероятно, противник планировал провести очередную провокацию в прифронтовой зоне с целью дискредитации российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ФСБ уничтожило пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Дзержинска. Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке десанта на острова Днепра. В ДНР задержанный агент украинской разведки признался в причастности к подрыву автомобиля, в результате которого погиб мужчина.

    Комментарии (0)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Разведчики и десантники группировки войск «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он уточнил, что под огнем противника российское бойцы высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ.

    «Сейчас плацдарм надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Этот успех открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона», – написал о в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщал, что российские военные наносят  удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города. Российские войска также захватили  ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне. В Подполье заявили о разгроме готовившей атаку через Днепр группе ВСУ в Камышанах.


    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Минобороны отвергло претензии Литвы о якобы нарушении воздушного пространства

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские истребители Су-30 23 октября совершили плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, сообщило Минобороны России.

    «Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – сказано в сообщении Telegram-канала Минобороны.

    Ранее власти Литвы заявили, что воздушное пространство страны якобы нарушили истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78, которые вошли в воздушное пространство Литвы на 700 м и через 18 сек покинули его, сообщал Sputnik Литва.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Варшаве заявили о подъеме военных истребителей после активности российской дальней авиации на Украине, указав на превентивный характер мер.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к готовности сбивать российские самолеты. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые попытки сбивать объекты, включая дроны, в небе над Россией будут считаться грубым нарушением суверенитета и повлекут серьезные последствия.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 03:02 • Новости дня
    Одесское подполье заявили о росте числа последователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Число последователей одесского пророссийского подполья стало увеличиваться, несмотря на попытки СБУ внедрить своих агентов в организацию.

    Представитель одесского и николаевского пророссийского подполья сообщил об увеличении числа участников, передает ТАСС.

    Он отметил, что «работа подполья продолжается» и каждый день становится все больше последователей.

    По словам представителя, несмотря на рост поддержки, организация сталкивается с действиями украинских спецслужб. Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются внедрить в подполье своих людей, однако пока эти попытки оказываются безуспешными.

    «Работа подполья продолжается. Работы много, последователей становится с каждым днем больше. Хотя нам известны и случаи, когда сотрудники СБУ пытаются подослать к нам своих людей, но пока не выходит», отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области удары ВС России пришлись по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также детонировал один из складов в восточном пригороде Сум.

    Под Запорожьем российские войска уничтожили цех по сборке дронов, склад и группу операторов БПЛА, среди которых были иностранцы. На нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве ночной взрыв привел к тяжелым ранениям десятков иностранных военных, находившихся на объекте.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 05:48 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали предприятие в Мордовии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки беспилотников в Мордовии зафиксированы повреждения на одном из местных предприятий, экстренные службы уже работают на месте.

    Как передает ТАСС, ночью на территорию Мордовии была совершена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.

    Губернатор заявил: «Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства».

    По словам Здунова, в ликвидации последствий участвуют все необходимые службы. Других подробностей о характере повреждений и о пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на промышленный объект в Оренбургской области, в результате частично пострадала инфраструктура газзавода.

    В Свердловской области ряд предприятий перевели в упреждающий режим реагирования на угрозу атак беспилотников и эвакуировали работников. Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с шестого на седьмое октября.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 06:39 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме лагеря наемников ВСУ в Чернигове

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате комбинированного удара по лагерю подготовки иностранных наемников в Черниговской области ВСУ лишились значительных сил и техники.

    Российские силовые структуры сообщили, что в Черниговской области по лагерю подготовки иностранных наемников был нанесен комбинированный удар, передает ТАСС.

    Удар осуществлялся расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по полигону Гончаровский.

    По словам собеседника агентства, потери украинской стороны составили около 200 человек живой силы и до десяти единиц военной техники.

    Собеседник уточнил: «В Черниговской области расчетами ОТРК «Искандер-М» и БПЛА «Герань-2» нанесен комбинированный удар по лагерю подготовки иностранных наемников на полигоне Гончаровский. Потери противника составили около 200 человек живой силы и до 10 единиц техники».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДНР была ликвидирована группа иностранных наемников, вооруженных натовскими винтовками и разговаривающих на польском языке.

    Житель Ямполя Руслан Гасанов рассказал, что заметил группу иностранцев с французскими нашивками на территории Славянска.

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Военный аналитик Коротченко оценил последствия тренировки ядерных сил России

    Аналитик Коротченко оценил последствия тренировки ядерных сил России

    Tекст: Ирма Каплан

    Проведенная под руководства российского президента Владимира Путина тренировка стратегических ядерных сил показала готовность России использовать ядерное оружие для защиты национальной безопасности в случае угрозы, заявил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    «Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, – свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше», – заявил он ТАСС.

    Коротченко отметил, что важна политическая воля Кремля и готовность всех компонентов российской ядерной триады исполнить приказ верховного главнокомандующего.

    Эксперт отметил, что возможности российских стратегических ядерных сил позволяют поставить точку в существовании любого агрессора или блока, если они посягнут на безопасность России.

    Он также обратил внимание на важность внешнеполитического контекста, в котором проводилась тренировка, и подчеркнул, что мероприятие было направлено на подтверждение боеготовности ядерной триады и отработку различных сценариев ядерного реагирования по приказу Путина.

    Практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и крылатых ракет воздушного базирования проводились с неядерными массогабаритными макетами боевых блоков, что подтвердило готовность сил к различным вариантам боевого применения – от массированного ответного удара до точечного поражения выбранных целей, сказал военный эксперт.

    Коротченко назвал среди возможных сценариев применения ядерных сил ответ на использование западного дальнобойного высокоточного оружия с территории Украины, попытки блокады Балтики и Калининградской области странами НАТО, а также ввод натовского контингента на Украину, что будет расценено как вступление в войну с Россией.

    По его словам, Генштаб России предусмотрел различные форматы использования ядерных сил для ответных действий на эскалацию ситуации или агрессию против страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 00:52 • Новости дня
    Косачев заявил о росте ядерного потенциала Британии и Франции

    Косачев: В России зафиксировали увеличения ядерного арсенала Британии и Франции

    Tекст: Денис Тельманов

    Рост совокупного ядерного потенциала Британии и Франции вызывает обеспокоенность России, подчеркнул сенатор на ассамблее Межпарламентского союза в Женеве.

    Россия фиксирует возрастание совокупного ядерного потенциала Британии и Франции, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев на 151-й ассамблее Межпарламентского союза, передает ТАСС.

    По словам Косачева, Россия не стремится к новой гонке вооружений и пытается избежать прямого военного конфликта между крупнейшими ядерными державами. Он отметил, что роль ядерного оружия в концепциях НАТО усиливается, а сам альянс открыто заявил о своем ядерном статусе.

    «Мы слышим ‘ядерную риторику’ лидеров европейских стран. Мы четко фиксируем возрастание совокупного ядерного потенциала Великобритании и Франции», – сказал Косачев в ходе выступления.

    Сенатор подчеркнул, что российская сторона не прибегает к ядерному шантажу и готова к серьезному диалогу по стратегической повестке. Он отметил, что с Украины при поддержке НАТО неоднократно совершались нападения на объекты стратегических сил России, включая аэродромы дальней авиации и станции предупреждения о ракетном нападении.

    Косачев призвал Францию, Британию и другие страны НАТО к ответственности и отказу от действий, способных привести к глобальной катастрофе.

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о возможности координации сил ядерного сдерживания между Британией и Францией и создании общей группы ядерного контроля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подняла вопрос о необходимости учитывать ядерные арсеналы Британии и Франции в будущих соглашениях по стратегическим вооружениям.

    Франция заявила о возможности самостоятельно создать истребитель шестого поколения без участия Германии, если не удастся заключить соглашение по проекту Future Combat Air System (FCAS).

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 02:52 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил в ДНР наемников с оружием НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    В ДНР была ликвидирована группа иностранных наемников, вооруженных натовскими винтовками, которые общались между собой на польском языке.

    Российские военнослужащие с помощью беспилотного летательного аппарата уничтожили в ДНР группу иностранных наемников, передает РИА «Новости». Старший оператор FPV-дронов с позывным «Турист» рассказал, что слышал польскую речь у противников, после чего дроном была ликвидирована группа из трех военнослужащих.

    По его словам, у уничтоженных были при себе винтовки М4 производства американской компании Colt, используемые в армиях стран НАТО. Военные особо отметили, что подобное вооружение характерно для западных наемников, действующих на стороне ВСУ.

    Операция по уничтожению наемников прошла в районе боевых действий в ДНР, где продолжаются столкновения между российскими войсками и украинскими формированиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие обнаружили среди погибших в Приволье солдат документы, подтверждающие участие наемников из разных стран на стороне ВСУ. Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях.

    Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой уничтожили 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 02:45 • Новости дня
    Дочь спасенного из плена ВСУ бойца ВС России рассказала об издевательствах над отцом

    Tекст: Ирма Каплан

    В лагере подо Львовом российские военнопленные подвергались пыткам, длительному стоянию на морозе и избиениям боевиков ВСУ, несмотря на тяжелые ранения, рассказала Татьяна, дочь вернувшегося из украинского плена бойца ВС России.

    По словам Татьяны, ее отец попал в лагерь ВСУ с серьезными ранениями, но медпомощи почти никакой не оказывали.

    «Его не лечили, только поливали зеленкой. У него было пробито легкое, разорвано колено, осколки по всей правой стороне, перебита рука правая, оторван палец. <…> Когда он попал в госпиталь [в России], врач была в шоке и спросила: «Как вы выжили?» – рассказала она ТАСС.

    Девушка также описала со слов отца, как боевики ВСУ издевались над военнопленными.

    «Могли в мороз вывести почти без одежды стоять несколько часов. Один раз, рассказал папа, три часа стояли под дождем просто в пижамах. А они сидели и смеялись. Могли завести в подвал, завязать глаза, руки и избивать», – добавила она.

    Татьяна уточнила, что издевательства и пытки прекращались, когда в лагерь приезжали с проверкой сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, включая привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой. Украинские военные ужесточили издевательства над жителями Серебрянки во время отступления. Губернатор Богомаз заявил о росте жестокости ВСУ к мирным жителям Брянской области.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Бойцы «Востока» и «Запада» уничтожили станции Starlink и украинские пункты БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения группировок «Восток» и «Запад» за сутки уничтожили несколько станций спутниковой связи Starlink и десятки пунктов управления БПЛА ВСУ.

    Как передает ТАСС, начальник пресс-центра группировки «Восток» Алексей Яковлев сообщил об уничтожении за прошедшие сутки четырех станций спутниковой связи Starlink и семи пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. По словам Яковлева, противник также лишился пункта боепитания.

    В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что их подразделения за сутки уничтожили 38 пунктов управления беспилотниками ВСУ и два терминала спутниковой связи Starlink.

    Бигма уточнил: «Расчетами ПВО сбиты в воздухе девятнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и сорок семь тяжелых боевых квадрокоптеров. Кроме того, вскрыты и уничтожены тридцать восемь пунктов управления беспилотной авиацией, два терминала спутниковой связи Starlink».

    Обе группировки продолжают наносить ощутимый урон инфраструктуре управления беспилотниками и средствам связи ВСУ, что существенно осложняет координацию и применение беспилотной авиации противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие группировки «Запад» уничтожили за сутки десятки дронов, пунктов управления и военной техники ВСУ.

    Ракетный удар оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» разрушил пусковую установку HIMARS и до 15 военных киевского режима в Черниговской области.

    Расчеты FPV-дронов «Южной» группировки нанесли удары по позициям ВСУ на Константиновском направлении, ликвидировав два пункта управления беспилотниками и американский бронеавтомобиль.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 00:24 • Новости дня
    ВСУ атаковали ДНР дважды за сутки, ранены четыре человека

    Стало известно о двух обстрелах ДНР, повреждены дома и автомобиль

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение суток на территории ДНР произошли два вооруженных нападения, в результате которых ранены четыре мирных жителя и повреждены жилые дома.

    Как передает ТАСС, за последние сутки военнослужащие Вооруженных сил Украины дважды атаковали территорию Донецкой Народной Республики. В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили: «Два факта вооруженных атак зафиксировано. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц».

    В результате обстрелов были повреждены семь жилых домов и один автомобиль. По информации ведомства, украинская сторона использовала две единицы различных боеприпасов при обстрелах. Подчеркивается, что все пострадавшие – гражданское население, а обстрелы были зафиксированы и задокументированы соответствующими службами ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по территориям ДНР, в результате чего пострадали четыре мирных жителя, а также повреждены жилые дома и автомобиль.

    Российские войска нанесли удары по подразделениям ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив более 1460 украинских военнослужащих и более 60 единиц техники, включая бронетранспортеры и гаубицы производства США. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Ленино в ДНР.


    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 09:45 • Новости дня
    Минобороны учредило департамент повышения эффективности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Министерстве обороны появился новый департамент, который займется оптимизацией около 50 рабочих процессов и упрощением взаимодействия с военнослужащими и их семьями, сообщил источник, близкий к военному ведомству.

    Министерство обороны России создало департамент повышения эффективности, который займется оптимизацией и масштабированием как внешних, так и внутренних процессов, передает ТАСС.

    Источник агентства рассказал: «Речь идет о масштабировании оптимальных решений и совершенствовании процессов за счет получения обратной связи от граждан, военнослужащих, членов их семей, командиров подразделений и воинских частей». Он отметил, что в ведомстве видят колоссальный потенциал для оптимизации работы.

    Как уточнил собеседник, инициатива напрямую поступила от министра обороны Андрея Белоусова, который на коллегии в декабре 2023 года поручил системно улучшать процессы и создавать для этого внутреннюю компетенцию в министерстве.

    По словам источника, главная задача – сокращение числа отчетных документов, избавление от избыточных согласований и упрощение процедур взаимодействия с военнослужащими и их родственниками. Некоторые оптимизационные решения уже введены, часть задач пока прорабатывается. Изменения затрагивают около 50 рабочих процессов, информация по некоторым из них засекречена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны запустило личный кабинет для военнослужащих. Пользователи могут пройти регистрацию с помощью жетона и личного номера.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    В Подполье заявили о разгроме готовившей атаку через Днепр группе ВСУ в Камышанах

    В Подполье заявили об ударе по готовившей атаку через Днепр группе ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие разгромили крупное подразделение украинских военных в районе населенного пункта Камышаны на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области, которое готовилось атаковать через Днепр, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    «Херсон, Камышаны прилет КАБов (корректируемых авиабомб – прим. ВЗГЛЯД). Накрыли большое подразделение ВСУ. Бойцов 200-250 примерно. Кто погиб, ранен, разбежались по кустам – будем знать утром. Планировали атаку через Днепр», – доложил он РИА «Новости».

    Напомним, Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. В состав России регион вошел по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность, продолжая обстреливать территорию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные ведут бои за микрорайон Корабел на Карантинном острове. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о продолжении боевых действий в этом районе. Российские войска захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне.


    Комментарии (0)
    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Россия принесет мир на Украину без посредничества Трампа

    Встреча в Будапеште Владимира Путина с Дональдом Трампом по урегулированию на Украине, инициированная главой Белого дома, отменена президентом США. Американский лидер объясняет свое решение отсутствием базы для заключения компромисса между сторонами. Одновременно Вашингтон ввел первые за второй срок Трампа санкции против России. По мнению экспертов, новая попытка давления Запада на Россию лишь улучшит переговорную позицию Москвы в будущем. Подробности

    Сельское хозяйство России усиливают ветераны спецоперации

    «Для России всегда была характерна работа воинов в сельском хозяйстве. Например, об этом говорит опыт казачества». Такими словами эксперты комментируют появление в сельскохозяйственной отрасли все большего числа работников и предпринимателей из числа ветеранов спецоперации. Почему именно ветераны СВО особенно подходят для фермерства? Подробности

    При каких условиях на Украине возможен военный переворот

    На Украине открыто звучат призывы к свержению Зеленского путем военного переворота. Насколько популярны такие идеи в украинском обществе, готовы ли в ВСУ взять власть в свои руки – и при каких условиях мог бы реализоваться подобный сценарий? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

