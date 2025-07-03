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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему в мире обострились конфликты

    Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Перемены в России напомнили о Петре Первом

    Есть какое-то несоответствие, перекос в освещении деятельности Петра с реальным титаническим объемом того, что он сделал для страны. До сих пор у нас основа восприятия – недописанный роман Алексея Толстого. А другого по масштабу труда и нет.

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    Александр Коц Александр Коц Злорадство в отношении избитых в Баку релокантов неуместно

    Тем, кто в Азербайджане разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну.

    30 комментариев
    3 июля 2025, 12:18 • Новости дня

    The Sun: Российский спутник-убийца преследует аппарат США в космосе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вблизи американского спутника-шпиона на орбите был замечен российский спутник, предположительно обладающий возможностями противоспутникового оружия.

    Российский военный спутник «Космос-2576» был замечен на той же орбите, что и американский шпионский аппарат USA-326, сообщает Царьград.

    Газета The Sun отмечает, что запуск российского спутника состоялся 16 мая 2024 года с космодрома Плесецк с помощью ракеты «Союз-2.1б». Издание предполагает, что речь может идти о так называемом «спутнике-убийце».

    По данным The Sun, камера в Нидерландах зафиксировала отделение от российского спутника дополнительного объекта, получившего обозначение 2025-089С. Предполагается, что этот малый спутник может содержать высокоскоростное кинетическое противоспутниковое оружие.

    Эксперт Барт Хендрикс заявил, что оба российских объекта обладают высокой маневренностью. Неофициальный источник издания подчеркнул, что на борту находятся секретные военные устройства.

    «Роскосмос» сообщил, что запуск был осуществлен в интересах Министерства обороны России. В мае 2023 года Пентагон уже обвинял Россию в запуске спутника, способного атаковать другие аппараты на низкой орбите. США утверждают, что подобные спутники запускались Россией и в 2019, и в 2022 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Сергей Рябков указал на опасность милитаризации космоса из-за действий Вашингтона по развитию системы ПРО «Золотой купол».

    Китайские власти призвали Соединенные Штаты воздержаться от безответственных обвинений России и Китая в создании угрозы для США в космосе.

    30 июня 2025, 23:28 • Новости дня
    Госдеп США ответил на слова Лаврова об угрозе краха НАТО

    США в ответ на слова Лаврова заявили о «возвращении» НАТО к «первичной задаче»

    Госдеп США ответил на слова Лаврова об угрозе краха НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс прокомментировала заявление главы МИД России Сергея Лаврова об угрозе краха НАТО из-за увеличения военного бюджета.

    Брюс попросили прокомментировать слова российского министра. «Что мы знаем, и что, очевидно, беспокоит Россию, это тот факт, что НАТО вернется к своей первичной задаче по сдерживанию», – приводит ее ответ РИА «Новости».

    Брюс также подчеркнула, что увеличение военных расходов даст НАТО возможность лучше защищать безопасность Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран НАТО приняли коммюнике по итогам саммита в Гааге, в котором согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Лавров заявил, что существенное увеличение оборонных расходов странами НАТО может обернуться распадом альянса.

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    2 июля 2025, 13:26 • Новости дня
    Эксперт объяснил решение Пентагона приостановить поставку вооружений Украине

    Эксперт Анпилогов: Обороноспособность Украины без американского оружия резко упадет

    Эксперт объяснил решение Пентагона приостановить поставку вооружений Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Снабжение украинской армии становится неподъемной для американцев задачей. Тем более что истощение арсеналов Пентагона достигло критической точки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о приостановке поставок Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов из США.

    «Решение Штатов приостановить поставки вооружений Украине, по всей видимости, коснулось той помощи, которую обещал предоставить еще Джо Байден», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, такой шаг администрации Дональда Трампа не похож на «двойную игру».

    Собеседник напомнил, что в мае американская сторона была вынуждена выкупать у европейских союзников, в том числе боекомплект ЗРК Patriot для Украины. В арсенале США свободных комплексов не нашлось, но были утвержденные еще предыдущим американским лидером средства на такие траты.

    «У Пентагона есть требования по неснижаемым остаткам различных видов вооружений. Прошедшая ревизия показала истощение арсеналов. Одна из причин – военный конфликт между Израилем и Ираном», – указал эксперт, напомнив, что Вашингтон поставлял еврейскому государству боеприпасы для ПВО и ВВС.

    «Кроме того, администрация Трампа не снимает задачу по подготовке к большой войне с Китаем. Все это в совокупности определило решение Пентагона приостановить любые поставки Киеву», – пояснил Анпилогов. По его словам, действия США подтвердили: они рассматривают Украину как «второстепенный театр боевых действий».

    «К тому же все, что поставляется ВСУ, либо крайне быстро расходуется – скажем, артиллерийские снаряды, либо поражается российскими ВКС – например, те же Patriot. Снабжение украинской стороны становится неподъемной для американцев задачей», – добавил собеседник.

    Как быстро разрешится ситуация и возобновятся ли поставки, судить сложно. «Истощение американских арсеналов достигло критической точки не вчера. Это процесс, который фактически идет с 2022 года и имеет системный характер. Причем речь идет о проблемах в производстве не только боеприпасов, но и многих расходников. Например, лайнеров – сменных частей ствола артиллерийского орудия», – привел пример аналитик.

    «Выяснилось, что тот режим использования артиллерии, который задает конфликт на Украине, разительно отличается от тех боевых действий, которые вела армия НАТО в 2000-2010-х годах: тогда пушка или гаубица могла отстреливать сотню снарядов за год, а сейчас сотня – это расход за неделю. Износ орудия чудовищный. Поэтому у ВСУ есть проблема с переданными им артсистемами – у тех расстреляны стволы, то есть они потеряли боевые качества. За счет деградации материала и невозможности замены очень сильно падает дальность и точность стрельбы», – детализировал Анпилогов.

    Американцам предстоит пересобрать свой ВПК, а это, как отмечает собеседник, довольно длительный процесс. Украина с приостановкой американских поставок теряет большой сегмент мощного высокоточного оружия, отметил он. «Резко упадет способность украинской армии обороняться, противник сильно просядет по системам ПВО. Все это скажется на боевых действиях, в частности облегчит ВС России работу по тылам противоборствующей стороны», – прогнозирует он. Эксперт напомнил, что на Украине уже вынуждены признавать: они не могут перехватить значительную часть российских ракет и дронов.

    «Европе же не хватит мощности, чтобы быстро заменить американскую помощь. Тем более что европейцы сами сталкиваются с потребностью пополнять свои собственные арсеналы. Все попытки Европы собрать в новых условиях свой ВПК до сих пор упирались в неповоротливую бюрократию. Страны ЕС продолжат передавать вооружение, но, я думаю, по остаточному принципу», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне он указал на попытки Украины запустить производство вооружений. Так, в Киеве заявляют об испытаниях аналога российского УМПК, напомнил эксперт. «Противник давно истощил доставшиеся ему еще с советских времен запасы. Поэтому системы ПВО советского образца переоборудовали под западные ракеты. Положение оппонентов усугубляется», – заключил Анпилогов.

    Ранее стало известно, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину. Решение в начале июня принял глава политического управления Пентагона Элбридж Колби после проверки запасов боеприпасов. Причиной, по данным Politico, стала нехватка собственных запасов, которую выявили после проверки.

    По информации NBC News, Штаты отложили поставки перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM, 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц и высокоточных ракет GMLRS. По информации источников телекомпании, приостановка может продлиться до тех пор, пока не будет завершена оценка американского вооружения. В случае, если обнаружится дефицит боеприпасов, отсрочку могут пролонгировать.

    Как пишет The New York Times, США не будут поставлять Украине боеприпасы и ракеты в течение ближайших месяцев. «Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Минобороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру», – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

    «Подобный шаг поднимает вопросы о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины – и о приоритетах в самой американской оборонной политике», – прокомментировал ситуацию глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Тем временем МИД Украины пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения поддержки. «Ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух стран», – говорится в заявлении украинского ведомства, передает ТАСС. В Киеве заявили о важности продолжения поставок ранее одобренных пакетов оружия.

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    2 июля 2025, 18:44 • Видео
    Зеленский меняет стратегию

    Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    Комментарии (0)
    1 июля 2025, 21:30 • Новости дня
    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США
    Маск отказался обострять ситуацию с Трампом после угрозы депортации из США
    @ REUTERS/Vincent Alban

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель прокомментировал слова Дональда Трампа о возможности своей депортации из Соединенных Штатов, добавив, что пока воздержится от резкой реакции.

    Об этом сообщает ТАСС. Илон Маск публично отреагировал на недавние слова Дональда Трампа, который высказал предположение о возможной депортации предпринимателя.

    Маск написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Так заманчиво обострить ситуацию. Так заманчиво. Но я пока воздержусь».

    Ранее Трамп заявил о необходимости задуматься о депортации Маска, который родился в ЮАР. Комментарий предпринимателя вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможности депортации Илона Маска, который инвестировал миллионы долларов в избирательную кампанию Дональда Трампа.

    Дональд Трамп отметил, что Маск мог бы получать наибольшие субсидии в истории, однако без поддержки государства был бы вынужден прекратить бизнес и вернуться в Южную Африку.

    Илон Маск призвал к созданию новой политической партии в США, заявив, что в стране фактически действует однопартийная система.

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    2 июля 2025, 16:50 • Новости дня
    Депутат Рады заявила о конце союзнических отношений США и Украины

    Депутат Рады Безуглая: США сейчас – не наш союзник

    Tекст: Денис Тельманов

    Марьяна Безуглая публично поставила под сомнение союзнические отношения Киева и Вашингтона на фоне сокращения военной поддержки со стороны США.

    Информация о прекращении части поставок оружия Украине появилась накануне, передает РИА «Новости». Сообщалось, что США временно приостановили отправку ряда военных грузов, включая ракеты ПВО, высокоточные боеприпасы и другое вооружение, из-за опасений по поводу сокращения собственных запасов.

    Марьяна Безуглая, депутат Верховной рады Украины, заявила в своем Telegram-канале: «США сейчас – не наш союзник». Она подчеркнула изменившийся характер отношений между двумя странами после решения Вашингтона.

    Издание Politico и представитель Белого дома Анна Келли подтвердили, что поставки были ограничены ради национальных интересов США. В перечень вооружений, попавших под ограничения, вошли десятки перехватчиков Patriot, тысячи гаубичных боеприпасов калибра 155 миллиметров, более ста ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных систем GMLRS, десятки ракет Stinger, ракеты AIM и гранатометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское внешнеполитическое ведомство провело встречу с временным поверенным США на фоне приостановки ряда военных поставок, включая ракеты Patriot.

    США приостановили поставки Украине зенитных ракет и высокоточных боеприпасов. Армия США столкнулась с критическим истощением арсеналов. Дмитрий Песков отметил, что уменьшение объема западных поставок вооружений Украине ускоряет завершение спецоперации.

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    30 июня 2025, 22:55 • Новости дня
    США призвали Россию к перемирию и трехсторонним переговорам

    Келлог обвинил Россию в затягивании украинских переговоров и призвал к перемирию

    Tекст: Вера Басилая

    США выступают за скорейшее прекращение огня на Украине и начало трехсторонних переговоров, обвинив Россию в затягивании процесса мирного урегулирования, заявил специальный посланник президента США Кит Келлог.

    Соединенные Штаты обратились к России с призывом немедленно прекратить огонь на Украине и приступить к трехсторонним переговорам, передает РИА «Новости».

    Соответствующее заявление сделал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в соцети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По словам Келлога, Вашингтон не признает обвинения России в затягивании мирных переговоров со стороны США и Украины. Он подчеркнул последовательность администрации Трампа в вопросе урегулирования конфликта и завершения боевых действий.

    По его мнению, Россия тянет время, а недавние заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова назвал «оруэлловскими».

    Ранее Песков заявил, что скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона.

    Также Песков заявил, что Россия не собирается уступать свое стратегическое преимущество перед Киевом ради временного перемирия.

    Президент России Владимир Путин высказал готовность России провести следующий этап переговоров с Киевом после завершения текущей стадии выполнения прежних договоренностей.

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    2 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    ЦРУ выявило факты коррупции в докладе о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года
    ЦРУ выявило факты коррупции в докладе о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года
    @ Apolline Guillerot-Malick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доклад американской разведки по роли России в выборах 2016 года был составлен с нарушениями, следует из рассекреченного внутреннего отчета ЦРУ.

    В документе указывается, что расследование происходило в атмосфере коррупции и политической ангажированности, передает РИА «Новости».

    Ранее документ о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года стал недоступен на официальном сайте Сената США, вместо него появилась ошибка 404.

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    3 июля 2025, 10:50 • Новости дня
    Politico: Пентагон приостановил помощь Киеву без согласования с Госдепом
    Politico: Пентагон приостановил помощь Киеву без согласования с Госдепом
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Решение Пентагона приостановить военную помощь Украине стало неожиданностью для Госдепартамента США, пишет газета Politico.

    По данным издания, представители объединенного штаба американских вооруженных сил также не поддержали эту меру, передает РИА «Новости».

    Источники уточняют, что минобороны не согласовывало приостановку поставок с внешнеполитическим ведомством, что стало причиной удивления.

    Американские чиновники объяснили, что руководство Пентагона не обращалось за комментариями ни к Госдепартаменту, ни к американскому посольству в Киеве, ни к команде специального посланника США по Украине Китa Келлога.

    В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поддержка Киева в США снижается на фоне отношения бывшего президента Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому. Власти Украины пытаются выработать новые методы получения американского оружия. Украинские чиновники испытывают тревогу из-за отказа Вашингтона предоставлять вооружение.

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    1 июля 2025, 22:35 • Новости дня
    «Новогодний» космический корабль «Прогресс МС-29» отстыковался от МКС

    Tекст: Антон Антонов

    Космический грузовик «Прогресс МС-29», который в ноябре доставил новогодние подарки на МКС, отстыковался от станции, сообщает Роскосмос.

    Грузовик находился у модуля «Поиск» российского сегмента МКС в течение нескольких месяцев, передает РИА «Новости».

    Согласно плану, в 0.46 мск 2 июля двигательная установка космического аппарата включится для маневра торможения. После этого корабль сойдет с орбиты, войдет в плотные слои атмосферы и разрушится при падении. Уцелевшие фрагменты конструкции корабля окажутся в несудоходном районе южной части Тихого океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре «Прогресс МС-29» пристыковался к российскому модулю «Поиск» на Международной космической станции. Корабль доставил на станцию новогодние подарки для экипажа.

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    2 июля 2025, 01:42 • Новости дня
    Обломки «Прогресса МС-29» затопили в несудоходном районе Тихого океана

    Tекст: Антон Антонов

    Грузовой корабль «Прогресс МС-29» завершил миссию, после схода с орбиты его несгоревшие части затопили в несудоходном районе Тихого океана, сообщил Роскосмос.

    «Грузовой корабль был сведен с орбиты, вошел в плотные слои атмосферы и разрушился», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, космический грузовик «Прогресс МС-29» отстыковался от Международной космической станции. В ноябре он доставил на орбиту новогодние подарки и груз для экипажа.

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    30 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Объявлено об отмене санкций США против Сирии

    Трамп в ближайшие часы подпишет отмену санкций против Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент вскоре намерен отменить санкционную программу в отношении Сирии, однако ограничения в отношении Башара Асада и его окружения сохранятся.

    Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, президент США Дональд Трамп в течение нескольких часов подпишет указ об отмене санкционного режима против Сирии, передает ТАСС.

    Президентский указ направлен на ликвидацию санкционной программы, что, по словам Ливитт, должно способствовать продвижению Сирии к стабильности и миру.

    В то же время Ливитт подчеркнула, что рестрикции, введенные ранее против бывшего президента Сирии Башара Асада и его ближайших соратников, останутся в силе. По ее словам, администрация решительно намерена поддерживать давление на лиц, ответственных за дестабилизацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон вывел из Сирии около 500 военнослужащих и отказался от трех военных объектов, передав один из них курдским силам.

    Брюссель сменил тактику в Сирии накануне ожидаемого кризиса власти, а бывшие союзники Запада начали выступать против нового сирийского правительства. Евросоюз снял экономические ограничения, ранее введенные в отношении Сирии.

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    1 июля 2025, 09:19 • Новости дня
    Роскосмос показал процесс вертикализации «Союза»

    Tекст: Мария Иванова

    Гости Байконура во вторник наблюдали за вывозом на стартовую площадку и вертикализацией «Союза», который через два дня отправит «Прогресс МС-31» к МКС.

    Фото и видео процесса вертикализации космического аппарата появилось в Telegram-канале Роскосмоса.

    Предпусковые работы на Байконуре продолжаются.

    Ранее была объявлена дата запуска «Прогресса МС-31». В городе Байконур рассказали, когда можно увидеть пуски ракет.

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    2 июля 2025, 08:31 • Новости дня
    Константинов назвал обвинения Келлога в адрес России безосновательными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога против России необоснованны, поскольку украинский конфликт затягивают киевский режим и отдельные европейские чиновники, заинтересованные в сохранении напряженности.

    «Обвинения Келлога безосновательны. Киевский режим только демонстрирует на словах свои намерения по урегулированию конфликта, а на практике вместе с отдельными европейскими чиновниками поддерживает напряжение, которое им выгодно, продолжая накачивать Украину оружием», – заявил он, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что нынешняя власть на Украине не способна выступать гарантом каких-либо соглашений, поскольку страна находится под внешним управлением. Константинов также подчеркнул, что Владимиру Зеленскому выгодно продолжать конфликт, так как это позволяет ему оставаться у власти и откладывать проведение выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США выступают за скорейшее прекращение огня на Украине и начало трехсторонних переговоров, обвиняя Россию в затягивании мирного урегулирования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не затягивает переговоры по урегулированию ситуации на Украине. Песков также отметил, что вопрос о дате третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может проясниться в ближайшее время.

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    2 июля 2025, 13:40 • Новости дня
    Песков: Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание спецоперации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что уменьшение объема западных поставок вооружений Украине способствует скорейшему завершению специальной военной операции.

    Песков прокомментировал решение Вашингтона приостановить поставки вооружений на Украину. По словам пресс-секретаря Кремля, причиной такого шага стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США не будут поставлять Украине боеприпасы и ракеты в течение ближайших месяцев. Министерство обороны США ранее приостановило поставки ракет на Украину, в том числе для ЗРК Patriot и комплексов Stinger. После приостановки поставок вооружений МИД Украины провел встречу с поверенным США.

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    3 июля 2025, 09:39 • Новости дня
    Трамп-младший призвал ЦРУ разоблачить ложь о вмешательстве России в выборы в США

    Tекст: Александра Юдина

    Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа продолжать раскрывать детали ложных обвинений в адрес России.

    Трамп-младший заявил, что по его мнению, даже сотрудники ЦРУ признают, что бывший директор ведомства Джон Бреннан и его окружение подготовили ложную оценку разведывательного сообщества, чтобы навредить Дональду Трампу с помощью обвинений в адрес России, передает «Царьград».

    Он также выразил уверенность, что Рэтклифф должен продолжить публикацию правдивой информации по данному вопросу.

    Ранее ЦРУ выявило факты коррупции в докладе о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года.

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    3 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине

    Эксперт Анпилогов: Европа не сможет помочь Украине с закупкой американских вооружений

    Эксперт оценил возможность возобновления военной помощи США Украине
    @ Nick Beavers/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Восполнение Штатами своих арсеналов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом возобновление поставок Украине приведет к тому же результату: запасы окажутся истощены за недели, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Госдепе заявили, что приостановка поставок оружия США Киеву не означает отказа от помощи Украине.

    «Два конфликта – на Украине и внезапно возникший на Ближнем Востоке – подорвали обороноспособность всего НАТО. Арсеналы Пентагона истощены настолько, что военное ведомство США буквально скребет по сусекам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он упомянул сообщения СМИ, согласно которым в Жешуве была остановлена партия готовых к отправке на Украину 20 ракет-перехватчиков.

    «Производственных мощностей всего западного блока недостаточно для того, чтобы выдерживать интенсивность нынешнего конфликта», – подчеркнул эксперт. По его словам, прогнозировать, как долго Штаты будут восполнять запасы, сложно: по некоторым позициям это может занять несколько месяцев, а по каким-то, например, комплексам ПВО, – годы. «При этом возобновление поставок приведет к уже известному результату: арсеналы окажутся истощены за считанные недели», – добавил собеседник.

    Решение США по вооружениям диктуется ситуацией «на земле», продолжил Анпилогов. На этом фоне он напомнил попытки Запада и офиса Владимира Зеленского добиться 30-дневного и более долгосрочного перемирия. Россия отвергла эту идею, заявив, что противник воспользуется паузой для перевооружения и нанесения нового удара. Таким образом, складывающаяся сейчас ситуация подтверждает верность позиции Москвы.

    При этом риторика Вашингтона о приостановке передачи только части оружия стоит рассматривать как политическую фигуру речи, считает аналитик. «Нет ничего более постоянного, чем временное, – иронично отметил спикер. – В Госдепе не могут сказать, что Украина не увидит в ближайшем будущем никаких поставок. Такое открытое признание приведет к упадку морального духа, в том числе в ВСУ. Какой смысл воевать украинскому офицеру, зная, что война уже проиграна?».

    Европа не сможет помочь Киеву в данной ситуации, подчеркнул Анпилогов. «Украина всегда рассматривала западную помощь как основополагающую. Основой и краеугольным камнем этой поддержки были американские поставки. Дело в том, что по многим видам вооружений американцы попросту являются монополистами и в Европе это оружие не производится, либо выпускается в крайне недостаточном количестве», – пояснил он.

    Пока в Вашингтоне создают политическую дымовую завесу, в офисе Зеленского пытаются придумать обходные схемы. Одна из них подразумевает, что европейские страны будут закупать вооружение у США, а затем передавать его ВСУ. По мнению эксперта, у Киева ничего не выйдет – производственных мощностей недостаточно.

    «По-хорошему, украинскому руководство следовало бы капитулировать, но в силу неадекватности властей, я предполагаю, что мы дождемся все-таки обрушения фронта. Последствия для оппонентов будут катастрофическими», – заключил Анпилогов.

    Ранее в Госдепе заявили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлены поставки только части вооружений. «Мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Это один аспект, одна ситуация, один случай, которые изменились», – сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По ее словам, это не станет фактором в урегулировании конфликта.

    Она отвергла сообщения о том, что украинские власти не были уведомлены о решении США. «У нас всегда были надежные каналы связи с Украиной. Я не буду обсуждать, кто передал эту новость. Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США», – отметила руководитель пресс-службы Госдепартамента.

    По информации Politico, минобороны США приостановило помощь Киеву без согласования с внешнеполитическим ведомством. В публикации подчеркивается, что это решение также удивило членов конгресса и ключевых европейских союзников США. Конгрессмен Майкл Маккол указал на внутренние разногласия в Белом доме.

    В другом материале Politico сообщает, что Киев намерен просить Вашингтон разрешить европейским странам закупать американское оружие для последующей передачи ВСУ. В рамках этой инициативы несколько европейских правительств уже изучают возможность использовать свои оборонные бюджеты для закупки американских систем.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у Германии поддержку в ПВО и бронетехнике. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями немецкой военной промышленности. Украинские власти считают, что расширение сотрудничества с немецкими производителями вооружений может компенсировать возникший дефицит военной помощи. Киев ожидает, что Берлин усилит поддержку.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News накануне. Украинское минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля.

    По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, причиной сокращения западных поставок стали пустые склады и нехватка необходимого оружия у западных стран. «Но, в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине – тем ближе окончание специальной военной операции», – подчеркнул Песков. Газета ВЗГЛЯД писала, к каким военным и политическим последствиям приведет сложившаяся ситуация.

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