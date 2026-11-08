Monde: Протесты во Франции стали результатом усталости от поддержки Киева

Tекст: Ольга Иванова

Акции недовольных начались в пригородах Парижа в середине сентября с выступлений старшеклассников с требованиями улучшить состояние школ, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde.

«Не вызывает сомнений, что недовольство этой молодежи, ставшее символом поколения, пострадавшего от геополитических событий, является частью растущего европейского явления, описываемого как «усталость от войны», то есть усталости от войны на Украине», – отмечается в публикации.

Доцент кафедры международных отношений Эдинбургского университета Бенджамин Мартилл пояснил, что поддержка Киева среди европейцев дала трещину еще в 2023 году из-за роста цен на энергоносители. Граждане перестали видеть реальные перспективы победы и сочли отправку денег бессмысленной.

Февральский опрос компании YouGov показал готовность жителей Франции, Германии, Испании и Италии к уступке территорий ради достижения мира. По словам социолога Лоренцо Преглиаско, европейское общество считает компромисс предпочтительнее военной поддержки украинской стороны.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал потребность Москвы в долгосрочных договоренностях о прочном мире, а не в краткосрочной остановке конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье союзники по Североатлантическому альянсу столкнулись с нехваткой финансирования поддержки Киева.

В субботу французская полиция попыталась разогнать протестующих в Лионе с помощью слезоточивого газа.

В пятницу кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян заявил об усилении топливного кризиса внутри Евросоюза из-за финансирования украинской стороны.