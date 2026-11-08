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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 17:04 • Новости дня

    Машинист сошедшего с рельсов в Египте поезда скончался в больнице

    Машинист потерпевшего аварию в египетской Гизе поезда умер от полученных ран

    Tекст: Ольга Иванова

    Управлявший сошедшим с рельсов в египетской провинции Гиза поездом машинист скончался от полученных травм в медицинском учреждении.

    Машинист потерпевшего аварию на севере Египта поезда умер от ран в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на медицинский источник.

    Железнодорожное управление страны уточнило, что состав сошел с рельсов в районе сельскохозяйственной дороги Каир – Асуан недалеко от транспортной развязки Герза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в египетском Эль-Айяте четыре вагона поезда сошли с рельсов.

    Три человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком на трассе Рас-Гариб – Хургада.

    В конце октября мужчина выжил при столкновении микроавтобуса с пассажирским поездом в Еврейской автономной области.

    7 ноября 2026, 23:02 • Новости дня
    Президент Израиля поручил Айзенкоту формирование правительства

    Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту сформировать правительство

    Президент Израиля поручил Айзенкоту формирование правительства
    @ Tomer Neuberg/IMAGO//Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Израиля Ицхак Герцог официально объявил о намерении поручить формирование нового кабинета министров лидеру объединенной оппозиции Гади Айзенкоту.

    Лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот, выступивший главным соперником премьер-министра Биньямина Нетаньяху на недавних парламентских выборах, займется формированием нового израильского правительства, передает РИА «Новости».

    В канцелярии главы государства сообщили, что Ицхак Герцог уже официально уведомил руководителя объединенной оппозиции о решении поручить эту задачу именно ему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу лидер оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкот собрал большинство рекомендаций депутатов Кнессета на должность премьер-министра Израиля.

    Во вторник Биньямин Нетаньяху обратился к оппозиционному блоку с призывом не создавать коалицию с арабскими партиями.

    В прошлом месяце приближенные премьер-министра продвигали план создания правительства национального единства с лидером партии «Яшар».

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    7 ноября 2026, 17:23 • Новости дня
    США создали «Железные ворота» для перекрытия оружейного трафика Ирана

    СЕНТКОМ учредил группу для контроля оружейного трафика на Каспийском море

    Tекст: Мария Иванова

    Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    Глава СЕНТКОМ распорядился создать рабочую группу для поддержки усилий властей США по предотвращению использования Ираном наземных маршрутов для транспортировки оружия, пишет ТАСС.

    Новая структура получила название «Железные ворота» (Iron Gate) и будет базироваться в штате Флорида.

    Группа намерена координировать действия с другими американскими ведомствами для предотвращения перемещения передовых вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов через границы Ирана, а также перекрытия незаконных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил серьезное влияние конфликта Вашингтона и Тегерана на внутриполитические процессы в США.

    В среду председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о голосовании американских избирателей на промежуточных выборах в Конгресс против войны с Тегераном.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетные удары по аэропорту Эр-Рияда и объектам Saudi Aramco

    Йеменские хуситы атаковали аэропорт Эр-Рияда и нефтяные объекты Saudi Aramco

    Tекст: Мария Иванова

    Военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил о нанесении массированных ударов ракетами и беспилотниками по международному аэропорту в Эр-Рияде и предприятиям компании Saudi Aramco.

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» осуществило серию атак на стратегические и военные объекты в Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    «Вооруженные силы Йемена провели шесть <…> военных операций с использованием большого числа баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов», – заявил Сариа.

    По словам военного представителя хуситов, первыми целями стали международный аэропорт имени короля Халида, нефтяные резервуары и оборудование компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. В ходе последующих операций мятежники атаковали объекты на месторождении Хурайс и насосную станцию в городе Эд-Давадими.

    Кроме того, повстанцы нанесли удары по лагерю Национальной гвардии Саудовской Аравии в Наджране, а также по местам скопления саудовских войск в провинциях Эль-Джауф и Мариб. Представитель движения утверждает, что эти действия привели к гибели и ранениям большого числа военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменскими мятежниками по Эр-Рияду крылатую ракету.

    В четверг хуситы нанесли удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.

    Движение потребовало от Эр-Рияда выплатить десятки миллиардов долларов для прекращения боевых действий.

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    7 ноября 2026, 22:48 • Новости дня
    Посол Джалали анонсировал строительство газопровода между Ираном и Россией

    Иран и Россия запланировали строительство газопровода на 110 млрд кубометров

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о планах построить совместно с Россией трубопровод для перекачки природного газа с целевой мощностью 110 млрд кубометров.

    Проект создания новой газовой магистрали рассчитан на долгосрочную перспективу, передает РИА «Новости».

    «В долгосрочной перспективе запланировано строительство специальной линии газопровода между Ираном и Россией с целевой мощностью 110 млрд кубометров и на первом этапе, в течение двух-трех лет, мощностью 55 млрд кубометров», – сказал Джалали.

    Дипломат добавил, что сотрудничество Москвы и Тегерана в газовой сфере разделено на краткосрочный и долгосрочный этапы. В ближайшее время планируется использовать существующие трубопроводы, однако они требуют реконструкции и взаимодействия с Азербайджаном.

    В качестве наиболее быстрого решения рассматривается сценарий своповых поставок российского газа из северного Азербайджана и аналогичного объема из южного Азербайджана в Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным строительства газопровода из России в Иран.

    В марте посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил продолжение реализации соглашения о поставках российского газа вопреки внешним вызовам.

    В прошлом году посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о готовности инфраструктуры для транзита российского газа через территорию исламской республики.

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    7 ноября 2026, 19:15 • Новости дня
    Посол России в Турции призвал задуматься о причинах трагедий на Донбассе

    Посол Вершинин призвал понять причины трагедий на Донбассе и Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Трагедии мирных жителей, ставших жертвами вооруженных конфликтов на Донбассе и Ближнем Востоке, должны заставлять международное сообщество задуматься об их причинах, заявил посол России в Турции Сергей Вершинин.

    «Это кадры большой трагедии. Надо не только остановить трагедию, но и понять, почему это происходит», – заявил Вершинин на открытии фестиваля документального кино «RT. Док: Время наших героев» в Русском доме в Анкаре.

    По словам дипломата, представленные на фестивале фильмы объединяет судьба невинных людей, которые оказываются жертвами вооруженных конфликтов. Вершинин обратил внимание на трагические события в Старобельске, где ВСУ нанесли террористический удар по учащимся техникума, передает РИА «Новости».

    Он также упомянул трагедии в Иране, Ливии и секторе Газа. Дипломат подчеркнул, что стремление мирных жителей к нормальной жизни невозможно остановить силовыми и террористическими методами.

    Отдельно Вершинин указал на лицемерие западных столиц, представители которых часто заявляют о приверженности гуманитарным ценностям. Посол также обратил внимание на информационное противостояние и попытки заглушить голоса тех, кто представляет альтернативную точку зрения.

    Фестиваль, посвященный судьбам детей, столкнувшихся с войной на Донбассе и Ближнем Востоке, открылся в субботу при участии посольства России в Турции и Русского дома.

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

    Также Владимир Путин назвал попытку втягивания Украины в НАТО первопричиной нынешних трагических событий.


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    8 ноября 2026, 03:26 • Новости дня
    США попросили Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Белый дом попросил Китай помочь завершить конфликт с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    Министр финансов США Скотт Бессент при поддержке американского лидера попросил Пекин использовать свое влияние на Тегеран для прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    «По словам осведомленного американского чиновника, Китай передал это послание Тегерану», – написал колумнист издания Дэвид Игнатиус.

    США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам 28 февраля, после чего последовал ответ Тегерана. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако сохраняется риск возобновления столкновений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал конфликт с Ираном главной причиной потери республиканцами контроля над Конгрессом.

    В среду Трамп признал военное противостояние с Тегераном поводом для поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. В сентябре Вэнс заявил о скором переходе конфликта в новую фазу.

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    7 ноября 2026, 21:17 • Новости дня
    Жертвами саудовских ударов по Сане стали 27 человек

    При ударах Саудовской Аравии по Сане погибли 27 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по жилым домам в йеменской провинции Сана погибли более 25 мирных жителей.

    Жертвами бомбардировки деревни Аш-Шария в районе Бани-Хушайш на востоке столичной провинции стали преимущественно женщины и дети, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Masirah.

    «Погибли 27 граждан, преимущественно женщины и дети, еще десятки получили ранения в результате бойни, устроенной авиацией коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая нанесла удары по жилым домам в деревне Аш-Шария в районе Бани-Хушайш провинции Сана», – заявили в министерстве здравоохранения созданного хуситами правительства.

    Ведомство распространило видеокадры из больниц с погибшими и ранеными.

    Саудовская Аравия возобновила удары по подконтрольным хуситам территориям Йемена в августе. Это произошло после того, как мятежники объявили блокаду портов королевства и начали атаковать саудовские суда. Действия движения стали ответом на удары по аэропорту Саны в момент приземления иранского гражданского самолета с делегацией руководства хуситов на борту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу официальный представитель Минздрава в правительстве мятежников Анис аль-Асбахи заявил о гибели и ранении более 30 человек в результате авиаудара по рынку в йеменской провинции Таиз.

    В четверг йеменское мятежное движение «Ансар Алла» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.

    Движение хуситов выставило Саудовской Аравии требование выплатить десятки миллиардов долларов для заключения мирного соглашения и прекращения боевых действий.

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    8 ноября 2026, 00:39 • Новости дня
    Сентком заявил о выводе из строя коммерческого судна в Оманском заливе

    Сентком: Военные США вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как его экипаж попытался нарушить морскую блокаду Ирана, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

    «Силы СЕНТКОМ 7 ноября вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз попытался нарушить морскую блокаду Ирана», – передает ТАСС со ссылкой на заявление командования.

    Отмечается, что удар был нанесен по корме судна при помощи высокоточных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

    На прошлой неделе находившееся у берегов Омана судно получило пробоину из-за попадания неизвестного снаряда.

    В прошлом месяце военные Центрального командования США объявили об уничтожении связанного с Ираном судна в Оманском заливе.

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    8 ноября 2026, 01:59 • Новости дня
    Два отключивших навигацию танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщила, что два судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе при попытке пройти по запрещенному маршруту.

    Два судна загорелись после столкновения с минами при попытке пройти по неразрешенному Ираном маршруту. Одно из них находилось к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    «Несколько минут назад после столкновения с минами загорелись два судна, нарушивших правила – одно к востоку от Ормузского пролива, а другое в самом проливе, они намеревались пройти по несанкционированному маршруту», – заявили в пресс-службе КСИР.

    В ведомстве добавили, что экипажи судов отключили системы навигации и опознавания, попытавшись выйти из пролива по запрещенному пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции рассказал о возгорании двух танкеров после столкновения с минами при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    В четверг Военно-морские силы Ирана заявили о подрыве на минах еще двух нефтяных танкеров.

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    8 ноября 2026, 06:37 • Новости дня
    Нацгвардия ОАЭ спасла 22 человека с загоревшегося судна в Оманском заливе

    Силы ОАЭ эвакуировали 22 человека с горящего судна в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы национальной гвардии ОАЭ эвакуировали 22 человека с борта грузового судна, на котором начался пожар в Оманском заливе.

    Национальная гвардия Объединенных Арабских Эмиратов заявила о спасении 22 человек с загоревшегося грузового судна в Оманском заливе, передает Reuters.

    В ночь на воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщало о выведении из строя торгового судна, которое пыталось прорвать морскую блокаду Ирана в Оманском заливе.

    Позднее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало об инциденте с балкером в Оманском заливе. Агентство Tasnim передавало, что два танкера подорвались и загорелись в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после попытки экипажа нарушить блокаду Ирана.

    На прошлой неделе Военно-морские силы Омана провели эвакуацию 25 членов экипажа с загоревшегося коммерческого танкера.

    Тогда в Ормузском проливе произошло возгорание на судне.

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    8 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Арабская коалиция сбила запущенную хуситами по Саудовской Аравии ракету

    Арабская коалиция сбила запущенную хуситами баллистическую ракету

    Tекст: Денис Тельманов

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» запустило по восточной части королевства.

    Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила баллистическую ракету, которую йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) запустило по восточной части королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Военные действия между хуситами и Саудовской Аравией активизировались в августе после четырехлетнего затишья. Это произошло после того, как хуситы стали нападать на саудовские танкеры в Красном море в ответ на обстрел аэропорта Саны йеменской армией, которую поддерживает Эр-Рияд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны перехватили запущенную йеменскими мятежниками по столице Саудовской Аравии крылатую ракету.

    В четверг йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» нанесло удар беспилотником по международному аэропорту имени короля Фахда на востоке Саудовской Аравии.

    В среду мятежники атаковали баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

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    8 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    В Эр-Рияде прогремело несколько взрывов

    В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прогремели взрывы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в столице Саудовской Аравии.

    Местные жители услышали несколько громких взрывов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Другие подробности происшествия в настоящий момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны арабской коалиции перехватили запущенную йеменскими мятежниками по Эр-Рияду крылатую ракету.

    В среду движение «Ансар Аллах» атаковало международный аэропорт в столице Саудовской Аравии.

    Ранее хуситы заявили об атаке на аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде.

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    8 ноября 2026, 08:34 • Новости дня
    Нацгвардия ОАЭ спасла 22 человека с загоревшегося в Оманском заливе судна

    Reuters: В Оманском заливе спасли 22 человека с загоревшегося грузового судна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы Национальной гвардии ОАЭ эвакуировали 22 гражданина арабских государств с грузового судна, на котором вспыхнул пожар в Оманском заливе.

    Национальная гвардия ОАЭ сообщила о спасении 22 человек после возгорания на грузовом судне в Оманском заливе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Все эвакуированные моряки являются гражданами арабских стран. Другие подробности инцидента не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о выводе из строя коммерческого судна в Оманском заливе.

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    8 ноября 2026, 10:51 • Новости дня
    Снаряд повредил высотное здание в финансовом районе Эр-Рияда

    Reuters: Снаряд повредил высотку в финансовом районе столицы Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высотное здание в финансовом районе столицы Саудовской Аравии получило повреждения в результате попадания неизвестного снаряда.

    Высотка в финансовом районе Эр-Рияда была повреждена в результате попадания снаряда, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Другие подробности инцидента в настоящий момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила две выпущенные в направлении столицы Саудовской Аравии ракеты.

    Очевидцы сообщили о нескольких громких взрывах в городе.

    В среду мятежное движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» атаковало баллистической ракетой международный аэропорт имени короля Халида.

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    8 ноября 2026, 08:53 • Новости дня
    Саудовская Аравия уничтожила две летевшие на Эр-Рияд ракеты хуситов

    Reuters: Саудовская Аравия перехватила две выпущенные хуситами ракеты

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция перехватила и уничтожила две ракеты, которые йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» выпустило в направлении столицы Саудовской Аравии.

    Коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила и уничтожила две ракеты, запущенные хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах» в направлении Эр-Рияда, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Другие подробности инцидента не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила баллистическую ракету йеменского движения «Ансар Алла».

    В субботу силы противовоздушной обороны королевства уничтожили запущенную по Эр-Рияду крылатую ракету.

    В четверг хуситы нанесли удар беспилотником по международному аэропорту на востоке Саудовской Аравии.

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    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Отпуск за свой счет в 2026 году: как написать заявление и может ли работодатель отказать

      Отпуск без сохранения заработной платы позволяет не выходить на работу по личным или семейным причинам. Ниже описано, в каких случаях работодатель обязан его предоставить, когда он вправе отказать, как составить заявление и как такой отпуск влияет на стаж и зарплату.

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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