Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
Машинист сошедшего с рельсов в Египте поезда скончался в больнице
Машинист потерпевшего аварию в египетской Гизе поезда умер от полученных ран
Управлявший сошедшим с рельсов в египетской провинции Гиза поездом машинист скончался от полученных травм в медицинском учреждении.
Машинист потерпевшего аварию на севере Египта поезда умер от ран в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на медицинский источник.
Железнодорожное управление страны уточнило, что состав сошел с рельсов в районе сельскохозяйственной дороги Каир – Асуан недалеко от транспортной развязки Герза.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в египетском Эль-Айяте четыре вагона поезда сошли с рельсов.
Три человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком на трассе Рас-Гариб – Хургада.
В конце октября мужчина выжил при столкновении микроавтобуса с пассажирским поездом в Еврейской автономной области.