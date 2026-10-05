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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит в Алешках

    В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Урсула станет вестлихфюрером

    Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

    10 комментариев
    5 октября 2026, 16:09 • Новости дня

    Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри

    BFMTV: Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри

    Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Париже участники протестов подожгли входную дверь лицея имени Воклена, из-за чего около ста учащихся оказались временно заблокированы в здании, сообщили СМИ.

    Как пишет телеканал BFMTV, «пожар возник у входа в здание, его снаружи разожгли демонстранты, около ста учеников оказались заблокированы в лицее», передает РИА «Новости».

    Персонал учебного заведения пытался самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных и полиции. Демонстранты также разбивали стекла дверей и не шли на контакт.

    По прибытии спасательных служб и правоохранителей участники протестов обстреляли их из пиротехники. Очевидцы предполагают, что для поджога использовались горючие жидкости. Всего было совершено три попытки поджечь здание.

    К 10:00 по местному времени всех учащихся и сотрудников лицея удалось эвакуировать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».

    В воскресенье французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом.

    На прошлой неделе старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.

    3 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    В Париже прошла демонстрация против помощи Украине

    Несколько сотен человек вышли на протест в Париже против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Парижа состоялась демонстрация против помощи Украине и за выход Франции из Евросоюза и НАТО.

    Акция прошла на площади Пале-Рояль по инициативе лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, который планирует баллотироваться в президенты, передает РИА «Новости».

    Протестующие вышли с плакатами, призывающими отказаться от отправки французов на Украину и требующими отставки президента Эммануэля Макрона, а также выхода страны из ЕС.

    «Нужно выйти из Европейского союза, нужно выйти из НАТО, нужно прекратить финансировать войну на Украине, а также ее вооружение», – заявил Филиппо.

    Он подчеркнул, что средства, выделяемые Киеву, следует направить на снижение налогов на бензин, так как «все больше французов уже не живут, а выживают». Акция носила мирный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября тысячи полицейских вышли на улицы Парижа с требованием повысить оклады.

    Ранее фермеры на тракторах заблокировали центр Парижа из-за сделки с МЕРСОКУР.

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    2 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    МИД Белоруссии призвал Францию освободить задержанных на протестах подростков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белоруссия призвала власти Франции незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, которых задержали в ходе массовых протестов старшеклассников, а также расследовать факты применения силы.

    Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с призывом к Парижу провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы против участников протестов, в особенности подростков. Ведомство призвало Францию перейти к цивилизованному диалогу с учащимися, родителями и профсоюзами, чтобы решить системные проблемы в образовании, сообщает ТАСС.

    В МИД республики отметили, что число задержанных на акциях протеста приближается к 3 тыс. человек, причем значительную часть составляют несовершеннолетние. Это свидетельствует о крайней степени накала в обществе. В ведомстве подчеркнули, что французские власти вместо диалога прибегают к массовым произвольным арестам, что усиливает радикализацию протестов.

    Кроме того, в министерстве заявили, что Франция направляет средства не на социальную сферу и образование, а на финансирование сомнительных правозащитных структур, радикальных образований и поддержку зарубежных конфликтов.

    В МИД Белоруссии с сожалением констатировали молчание западных правозащитников по поводу происходящего и выразили солидарность с пострадавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Франции сообщили о хаосе по всей стране из-за протестов школьников.

    В четверг число задержанных на этих акциях достигло почти 2 тыс. человек. В этот же день сотни школьников попали в полицию в связи с участием в манифестациях.

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    4 октября 2026, 13:50 • Видео
    Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

    Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    2 октября 2026, 22:44 • Новости дня
    МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников

    С начала недели во Франции задержали более 5 тыс. школьников

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе протестов старшеклассников во Франции с начала недели задержаны более 5 тыс. человек, ущерб оценивается в десятки миллионов евро, заявили в МВД Франции.

    С понедельника во Франции полиция задержала свыше 5 тыс. человек на акциях протеста учеников старших школ, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес, передает РИА «Новости».

    «С понедельника было произведено более 5 тыс. задержаний», – заявил Нуньес. Он отметил, что в 85% случаев речь идет о несовершеннолетних. В пятницу были задержаны 1747 человек, накануне – 1954.

    Политик добавил, что акции затронули 735 школ, в 158 из которых зафиксированы беспорядки. Протесты направлены против нехватки учителей, перегруженного расписания и других проблем в образовании. Ущерб только в трех регионах составил около 33-38 млн евро.

    По оценке французского правительства, школьные протесты переросли в уличные беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на фоне протестов школьников во Франции полиция задержала почти 2 тыс. человек. Власти заявили о сотнях задержанных. Во вторник во время акций старшеклассников пострадали более десяти человек.

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    2 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Страны G7 договорились выпустить на рынок 100 млн баррелей топлива

    Макрон: Страны G7 согласовали выпуск на рынок 100 млн баррелей топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны «Большой семерки» (G7) приняли решение высвободить из стратегических резервов до 100 млн баррелей топлива с целью стабилизации ситуации с дизельным горючим, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Страны G7 согласовали выпуск на рынок до 100 млн баррелей горючего для стабилизации ситуации с дизтопливом, сообщил Макрон, пишет РИА «Новости». «Мы приняли решение в течение четырех месяцев совместно с нашими партнерами и под координацией Международного энергетического агентства выпустить из стратегических запасов до 100 млн баррелей», – заявил французский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Дональд Трамп сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля.

    Ранее Германия отказалась продавать горючее из резервов ЕС по требованию США.

    Франция предложила европейским партнерам вскрыть запасы нефти из-за американского давления.

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    3 октября 2026, 12:35 • Новости дня
    При столкновении поезда и трактора во Франции пострадали восемь человек

    Восемь человек пострадали во Франции при столкновении поезда и прицепа трактора

    На севере Франции произошло столкновение регионального поезда и сельскохозяйственной техники, в результате чего восемь человек получили травмы, сообщил министр транспорта Филипп Табаро.

    Инцидент произошел на железнодорожном переезде в регионе О-де-Франс, пишет РИА «Новости».

    По словам Табаро, один человек получил серьезные травмы, еще семь пострадали незначительно.

    «Авария с участием регионального поезда и сельскохозяйственной техники произошла вечером на железнодорожном переезде в О-де-Франс», – заявил министр.

    Состав сбил застрявший на путях прицеп трактора, сообщает телеканал TF1. Серьезно пострадал машинист поезда, но его жизни ничего не угрожает.

    Железнодорожное сообщение между коммунами Дюнкерк и Азбрук было приостановлено. Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила, что его восстановление ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае транзитные поезда в Калининград остановились из-за аварии в Литве.

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    3 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Французский армрестлер Итан Лови скончался на 20-м году жизни

    EVW Europe: Французский армрестлер Итан Лови ушел из жизни в возрасте 19 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский армрестлер Итан Лови скончался в возрасте 19 лет, причины смерти спортсмена остаются неизвестными, о его уходе из жизни сообщил промоушен EVW Europe.

    Французский армрестлер Итан Лови скончался на 20-м году жизни. Смерть молодого спортсмена подтвердили представители промоушена EVW Europe, пишет РИА «Новости».

    «Ты ушел из нашей жизни слишком рано. Мы будем хранить в памяти те воспоминания, которые мы с тобой разделили, как за столом, так и за пределами него. Наше глубочайшее соболезнование твоей семье, друзьям и всем, кто тебя любил», – говорится в сообщении организации в социальных сетях.

    Подробности и причины смерти 19-летнего армрестлера на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом основатель воронежской федерации армрестлинга погиб в зоне спецоперации на Украине. В прошлом году семья Яниса Тиммы обжаловала отказ в возбуждении уголовного дела о смерти спортсмена.

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    4 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Сотни школ во Франции отменили занятия из-за массовых протестов

    TF1: Во Франции более 400 школ отменили занятия из-за протестов учеников

    Tекст: Вера Басилая

    Более 400 французских школ не возобновят очные занятия в понедельник из-за продолжающихся по всей стране массовых протестов старшеклассников.

    Около 40% закрытых учебных заведений находятся в столичном регионе Иль-де-Франс, сообщил французский телеканал TF1, передает ТАСС.

    Акции протеста начались на прошлой неделе в Парижском регионе и охватили всю Францию. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования.

    В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. За участие в беспорядках были задержаны почти 2 тыс. человек, из которых 1,8 тыс. помещены под стражу.

    В пятницу МВД Франции сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.

    Протесты учеников затронули более 730 французских школ.

    Во вторник в ходе беспорядков пострадали более 10 человек.

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    3 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Участники митинга в Париже разорвали флаг Евросоюза

    Демонстранты в Париже разорвали флаг Евросоюза на акции против поддержки Киева

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже участники акции протеста против членства Франции в Евросоюзе и политики властей разорвали флаг ЕС.

    В центре Парижа на площади Пале-Рояль сотни людей вышли на акцию против членства Франции в Евросоюзе, в ходе которой разорвали флаг объединения, передает ТАСС.

    Инициатором манифестации выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Именно ЕС продолжает финансировать коррупционный украинский режим», – подчеркнул политик.

    Участники митинга развернули плакаты с требованиями к президенту Эмманюэлю Макрону остановить финансовую поддержку Киева. Собравшиеся скандировали лозунги против поставок оружия и самолетов, отказывались участвовать в чужом конфликте и призывали Владимира Зеленского вернуть деньги.

    Российские власти ранее неоднократно отмечали, что накачивание украинской армии вооружениями не повлияет на решимость Москвы и не изменит ход спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже прошла демонстрация против помощи Украине.

    В августе лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо возмутился подсветкой Эйфелевой башни в цвета флага Украины.

    В июле он обвинил власти Франции в спонсировании Киева.

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    2 октября 2026, 22:04 • Новости дня
    Протесты учеников во Франции затронули более 730 школ в пятницу

    Глава Минобра Франции Жеффре: Протесты школьников нарушили работу более 730 школ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа более 730 старших школ была нарушена во Франции из-за продолжающихся протестов учеников, заявил министр национального образования страны Эдуар Жеффре.

    «Сегодня днем работа 735 учреждений была так или иначе нарушена. Это почти на 30% меньше, чем вчера», – заявил Жеффре, передает РИА «Новости».

    Число случаев применения насилия по отношению к сотрудникам школ также снизилось. По словам министра, в пятницу пострадали три человека против 31 в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу школьники устроили хаос по всей Франции. В четверг на фоне протестов были задержаны почти 2 тыс. человек.

    Во вторник во время акций старшеклассников пострадали более десяти человек.

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    5 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова»

    Во Франции бастующие старшеклассники начали бросать «коктейли Молотова»

    Участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова»
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Участники протестов старшеклассников во Франции начали бросать «коктейли Молотова» и поджигать городское имущество.

    Об этом сообщает префектура департамента Мерт и Мозель, передает РИА «Новости».

    «Правоохранители фиксируют возгорание городского имущества, выстрелы из фейерверков и бросания коктейлей Молотова», – заявили в префектуре.

    По информации властей, пострадавших пока нет.

    По данным телеканала BFMTV, протестные акции затронули 413 учебных заведений по всей стране, при этом 40% из них столкнулись с протестами впервые, что свидетельствует о расширении движения.

    Старшеклассники и студенты протестуют уже вторую неделю из-за перегруженного расписания и нехватки учителей. Протесты сопровождаются беспорядками. Задержаны более пяти тысяч человек, в основном несовершеннолетние. Власти считают, что школьные протесты переросли в уличные беспорядки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье из-за протестов во Франции закрыли более 400 школ. Протестующие подожгли и разгромили 24 учебных заведения.

    Сотни школ отменили занятия из-за массовых акций.

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    4 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом

    Tекст: Ольга Иванова

    Во французском Марселе задержан 15-летний учащийся лицея, который во время уличных протестов применил самодельный огнемет против женщины, пытавшейся остановить вандалов.

    Пятнадцатилетний участник школьных протестов во Франции доставляется в прокуратуру Марселя для предъявления обвинений, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в четверг, когда женщина попыталась остановить подростков, разрушавших автобусную остановку.

    В ответ юноша применил самодельный огнемет, собранный из аэрозольного баллончика и зажигалки, направив струю пламени прямо в лицо потерпевшей. По данным местных СМИ, серьезных травм ей удалось избежать. Пострадавшая обратилась в полицию, после чего подозреваемого задержали.

    «В воскресенье, 4 октября, 15-летний подросток доставляется в прокуратуру Марселя для предъявления ему обвинения в совершении акта варварства. Его подозревают в том, что в четверг, на фоне протестов старшеклассников, он направил струю пламени в лицо. Прокуратура ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу», – сообщает французская пресса.

    Следствие переквалифицировало дело с умышленного причинения вреда на «акт варварства», что считается особо тяжким преступлением. Отягчающими факторами стали применение оружия, сокрытие лица и совершение преступления в составе группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за массовых протестов старшеклассников более 400 французских школ отменили очные занятия.

    С начала недели полиция задержала на акциях свыше пяти тысяч человек.

    Во время беспорядков различные ранения получили более 10 сотрудников учебных заведений и несколько школьников.

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    4 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    Француз открыл пельменную в Париже после поездок в Россию

    Французский ресторатор Барду открыл пельменную в Париже после поездок в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Владелец парижского ресторана Pelmeni Korner Оливье Барду рассказал, что открыл заведение под влиянием поездок в Россию и из-за высоких цен на пельмени во Франции.

    Во время рабочих поездок в Россию Барду полюбил русскую кухню, в особенности пельмени, передает РИА «Новости».

    «Моим главным разочарованием было то, что по возвращении во Францию я не мог найти пельмени – одно из моих любимых блюд – по доступной цене и в достаточном количестве. Во Франции в ресторане славянской кухни тарелка из 10 пельменей стоит около 15 евро… Тогда я решил, что лучший способ удовлетворить свой аппетит – готовить их самому», – рассказал ресторатор.

    По словам Барду, в 2017 году компанию, в которой он работал, купила российская фирма, и благодаря частым командировкам в Россию он познакомился с будущей женой.

    Отмечается, что в России стоимость порции пельменей в среднем составляет 500 рублей, причем в ней обычно больше десяти штук.

    Космонавты на МКС приготовили ужин под руководством российских шеф-поваров.

    Попытки переименовать русские вареники в украинские провалились в Польше.

    Минпромторг сообщил о принятии ГОСТа на русскую кухню.

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    4 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Во Франции протестующие подожгли и разгромили 24 учебных заведения

    Во Франции протестующие подожгли и разгромили 24 школы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе масштабных протестов старшеклассников во Франции были подожжены или разгромлены 24 учебных заведения, заявил министр национального образования Эдуар Жеффре.

    «Во Франции зафиксировано 24 случая поджога или разгрома учебных заведений», – заявил Жеффре в эфире радиостанции France Inter, передает РИА «Новости».

    По его словам, всего в стране из-за протестов работу остановили от 400 до 500 учебных заведений. Они не будут работать и 5 октября. Причиной стали материальный ущерб и нападения на персонал.

    Министр подчеркнул, что пострадали 78 сотрудников системы образования. Он отметил, что на них напали намеренно из-за принадлежности к этой сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотни школ во Франции отменили занятия из-за массовых протестов.

    В пятницу МВД страны сообщило о задержании более 5 тыс. школьников.

    В тот же день МИД Белоруссии призвал Париж освободить задержанных подростков.

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    4 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Внук де Голля пожелал будущему лидеру Франции качеств Путина

    Внук де Голля пожелал Франции президента с качествами Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что будущему французскому лидеру необходимы качества президента России Владимира Путина.

    Заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль выразил надежду, что следующий глава государства будет похож на российского лидера. «Я бы хотел, чтобы будущий президент Франции обладал качествами господина Путина», – заявил де Голль, передает РИА «Новости».

    По словам общественного деятеля, значительная часть населения разделяет его позицию. Де Голль отметил, что граждане устали от некомпетентности и лживости действующих властей. Он подчеркнул, что французский народ не следует отождествлять с правительством, поскольку нынешнее руководство страны поддерживает менее 20% жителей.

    Ранее Пьер де Голль захотел получить гражданство России.

    В прошлом месяце де Голль заявил о провале попыток западных стран изолировать Москву.

    В августе внук французского лидера указал на необходимость вступления Франции в БРИКС.

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    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

      Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Что происходит в Алешках

      В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Урсула станет вестлихфюрером

      Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.

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    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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