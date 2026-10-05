Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.3 комментария
Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри
BFMTV: Протестующие в Париже подожгли дверь лицея с учениками внутри
В Париже участники протестов подожгли входную дверь лицея имени Воклена, из-за чего около ста учащихся оказались временно заблокированы в здании, сообщили СМИ.
Как пишет телеканал BFMTV, «пожар возник у входа в здание, его снаружи разожгли демонстранты, около ста учеников оказались заблокированы в лицее», передает РИА «Новости».
Персонал учебного заведения пытался самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных и полиции. Демонстранты также разбивали стекла дверей и не шли на контакт.
По прибытии спасательных служб и правоохранителей участники протестов обстреляли их из пиротехники. Очевидцы предполагают, что для поджога использовались горючие жидкости. Всего было совершено три попытки поджечь здание.
К 10:00 по местному времени всех учащихся и сотрудников лицея удалось эвакуировать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник участники школьных протестов во Франции начали применять «коктейли Молотова».
В воскресенье французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом.
На прошлой неделе старшеклассники разгромили 15 школ в парижском регионе.