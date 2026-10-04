Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
Французский школьник сжег лицо женщине самодельным огнеметом
Во французском Марселе задержан 15-летний учащийся лицея, который во время уличных протестов применил самодельный огнемет против женщины, пытавшейся остановить вандалов.
Пятнадцатилетний участник школьных протестов во Франции доставляется в прокуратуру Марселя для предъявления обвинений, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в четверг, когда женщина попыталась остановить подростков, разрушавших автобусную остановку.
В ответ юноша применил самодельный огнемет, собранный из аэрозольного баллончика и зажигалки, направив струю пламени прямо в лицо потерпевшей. По данным местных СМИ, серьезных травм ей удалось избежать. Пострадавшая обратилась в полицию, после чего подозреваемого задержали.
«В воскресенье, 4 октября, 15-летний подросток доставляется в прокуратуру Марселя для предъявления ему обвинения в совершении акта варварства. Его подозревают в том, что в четверг, на фоне протестов старшеклассников, он направил струю пламени в лицо. Прокуратура ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу», – сообщает французская пресса.
Следствие переквалифицировало дело с умышленного причинения вреда на «акт варварства», что считается особо тяжким преступлением. Отягчающими факторами стали применение оружия, сокрытие лица и совершение преступления в составе группы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за массовых протестов старшеклассников более 400 французских школ отменили очные занятия.
С начала недели полиция задержала на акциях свыше пяти тысяч человек.
Во время беспорядков различные ранения получили более 10 сотрудников учебных заведений и несколько школьников.