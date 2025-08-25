Правительство Норвегии предложило направить Киеву 8,35 млрд долларов

Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне в теории возможно, но на практике пока маловероятно. Эта встреча не принесет России никаких выгод и никак не приблизит окончание СВО. Скорее, даже отдалит его, поскольку Зеленский подумает, что ему можно и дальше не выполнять свои «домашние задания».2 комментария
Премьер Норвегии Йонас Гар Стере в ходе визита в Киев объявил о планах крупного бюджетного финансирования военной и гражданской помощи Украине в 2026 году.
Правительство Норвегии предложило выделить около 8,35 миллиарда долларов на поддержку Украины в 2026 году, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что мера включает как военную, так и гражданскую помощь. Если бюджетное предложение будет одобрено парламентом, общая сумма помощи Норвегии Украине достигнет около 27 млрд долларов.
Ранее Минобороны Норвегии сообщило о совместном с Германией финансировании закупки для Украины двух систем Patriot с боеприпасами. Кроме того, ведомство подтвердило выделение почти 690 млн долларов на средства противовоздушной обороны для украинской стороны.
В апреле Осло уже увеличило размер помощи Киеву на 2025 год, доведя ее до 8,1 млрд долларов.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине негативно сказываются на перспективах урегулирования конфликта, а любые грузы с оружием для Украины считаются законной целью для России. В Кремле отмечали, что западная поддержка только затрудняет переговорный процесс и способствует эскалации противостояния.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о скорых поставках дронов, боеприпасов и бронетехники вооруженным силам Украины на сумму более 1 млрд долларов. Норвегия и Германия решили оплатить поставку двух зенитно-ракетных комплексов Patriot с полным боекомплектом для Украины, а отправка техники произойдет из Германии.
Министерство обороны Норвегии объявило о формировании Финнмаркской бригады в регионе на границе с Россией.