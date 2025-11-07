Представитель МИД Захарова заявила о безразличии Киева к судьбе украинских детей

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что судьба украинских детей не интересует Владимира Зеленского и его окружение, а тему якобы похищенных детей Киев использует как повод для получения финансовой помощи от западных стран, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, ни сами дети, ни их ментальное здоровье преступный неонацистский режим нормально, в общечеловеческом плане не интересуют.

«Да, дети для них фактор, дети для них инструмент, дети для них повод», –заявила Захарова.

По ее словам, Зеленский и его команда давят на жалость на международных площадках, рассказывая о похищенных детях, чтобы легализовать поступающие от спонсоров средства через благотворительные фонды. Она уточнила, что данные деньги, по ее мнению, оседают в карманах киевских чиновников под видом пожертвований.

Представитель МИД России указала на проблему исчезновения украинских детей в странах Западной Европы, передает ТАСС.

Она отметила, что тысячи, реально десятки тысяч украинских детей, которые находятся в странах Западной Европы, которые буквально растворились в пространстве.

«Никто не ведет их учет и никто не знает, где они», – заявила Захарова, добавив, что дети вывозились не только родственниками, но и фондами, покровительствуемыми супругой Зеленского.

Дипломат добавила, что с 2014 года на Украине распространилось разрушительное отношение к детям, которых часто воспринимают как «расходный материал». Она подчеркнула, что киевский режим замалчивает проблему пропажи детей, несмотря на то, что отдельные люди пытаются привлечь к ней внимание.

Ранее посольство России в США заявило о масштабной кампании лжи и фальсификаций по поводу якобы похищенных Москвой украинских детей.

Более 100 украинских детей, которых обвиняли в «похищении» российской стороной, нашли в Германии.

На переговорах в Стамбуле российские дипломаты выяснили, что украинский список содержал детей, которые никогда не были в России, а также взрослых под видом детей.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что большинство указанных Киевом детей не находились на территории России.