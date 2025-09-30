Лавров сообщил о взрослых в украинском списке «пропавших детей»

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, из 339 человек, указанных украинской стороной, значительная часть оказалась взрослыми и не связана с пребыванием в России, передает ТАСС.

Лавров отметил, что украинские представители долгое время заявляли о десятках тысяч якобы пропавших детей, вывезенных Россией. В ходе очередных переговоров в Стамбуле российская делегация настояла на предоставлении конкретного списка.

Как уточнил министр, после долгих уговоров украинская сторона все же передала перечень из 339 фамилий, однако при проверке выяснилось, что большинство указанных там лиц находятся не в России, а в европейских странах.

В июле Россия представила Украине на переговорах список для возвращения домой 20 детей.

Помощник российского лидера Владимир Мединский указывал на особенности работы с киевским списком возвращающихся детей, так как большая часть имен в нем – это либо взрослые люди, либо дети, никогда не бывавшие на территории России.