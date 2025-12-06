  • Новость часаПо всей Украине прогремели мощные взрывы
    Россия получила признание за границей как авиационная держава
    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии
    Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру
    Экс-жена Иванова рассказала, как отговаривала его работать в Минобороны
    Ушаков назвал возможного автора мирного плана по Украине
    Медведев предложил США отправить подлодки к берегам Франции
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Всемирный банк назвал должников России
    Кадыров обещал ВСУ ответ за атаку беспилотника на «Грозный-Сити»
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    6 декабря 2025, 09:39 • Новости дня

    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина

    Spiegel: Запад оскорбил Индию из-за визита Владимира Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Индии негативно отреагировали на попытку послов Британии, Германии и Франции вмешаться в контекст визита российского лидера в страну, пишет немецкое издание Spiegel.

    Попытки дипломатов из Германии, Франции и Британии повлиять на индийскую позицию по визиту российского президента Владимира Путина были восприняты в Нью-Дели как вмешательство во внутренние дела, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию немецкого издания Spiegel.

    По данным издания, незадолго до приезда Путина в Индию послы этих трех стран опубликовали совместную статью в одной из ежедневных газет. В ней они назвали конфликт на Украине «жестоким нарушением международного права». При этом в публикации прямо не упоминалась Индия, однако, как отмечает Spiegel, в Дели восприняли подобные высказывания как недружественный шаг и вмешательство.

    Авторы публикации отмечают, что Индия никогда не осуждала политику Владимира Путина и поддерживает свою независимую линию в международных вопросах. Несмотря на давление со стороны западных государств, Дели ясно дал понять, что не позволит омрачить радость от первого за два года визита лидера России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин накануне лично рассказал премьеру Индии Нарендре Моди о текущей ситуации на Украине.

    Владимир Путин сообщил о росте расчетов между Россией и Индией в национальных валютах.

    Президент России назвал Индию серьезной силой как на азиатском, так и на мировом уровне.

    5 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    Путин сфотографировался с сотрудниками гостиницы в Дели
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники гостиницы в Дели, где остановился президент России Владимир Путин, попросили его сфотографироваться.

    Как сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале, Путин не отказал в просьбе.

    После того как президент согласился сделать снимок, сотрудники отеля сразу принялись рассматривать сделанные фотографии.

    Напомним, Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Моди лично встретил Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

    5 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для Владимира Путина вегетарианский ужин

    Опубликовано вегетарианское меню на приеме в честь Путина в Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийский лидер Драупади Мурму предложила российскому президенту Владимиру Путину разнообразные вегетарианские блюда и свежевыжатые соки в ходе официального ужина в Нью-Дели.

    Президент Индии Драупади Мурму устроила для президента России Владимира Путина вегетарианский ужин, сообщает РИА «Новости». Согласно опубликованному меню, первое блюдо представляло собой легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, приправленный специями и украшенный просом.

    В качестве закусок предлагались фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и овощные паровые пельмени момо с водяным орехом.

    Основное блюдо включало рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат с пажитником и горошком, а также запеченный в тандуре картофель с йогуртово-пряным маринадом.

    Также гостям подавали мини-баклажаны в сладко-пряном соусе, бобы, тушеные с томатом и луком, и рис бамати, томленый с орехами и шафраном.

    На десерт были предложены теплая миндальная халва с поджаренными орехами и индийское мороженое с шафраном, фисташками и кардамоном.

    Напитки на ужине были представлены свежевыжатыми гранатным, апельсиновым и морковно-имбирным соками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индии устроила прием в честь визита в страну Владимира Путина. До этого Дроупади Мурму и Путин провели двухстороннюю встречу в Нью-Дели.

    Ранее Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал их полезными и конструктивными.

    5 декабря 2025, 22:44 • Видео
    Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

    Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    5 декабря 2025, 13:10 • Новости дня
    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией

    Моди: Россия и Индия введут 30-дневный безвизовый режим для туристических групп

    Моди анонсировал безвизовый режим между Россией и Индией
    @ Egon Bomsch/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

    Россия и Индия в ближайшее время введут 30-дневный безвизовый режим для организованных туристических групп, пишут «Ведомости». Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры прошли в Хайдарабадском дворце в Дели.

    Моди также рассказал, что Россия и Индия договорились усилить сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах. По его словам, 25 лет назад Путин заложил фундамент стратегического партнерства между двумя странами. По итогам встречи стороны обменялись соглашениями, направленными на развитие сотрудничества.

    Президент России Владимир Путин отметил, что туристический обмен между Россией и Индией продолжает расти с каждым годом, передает ТАСС.

    «Наши народы на протяжении веков проявляют искренний интерес к традициям, истории и духовным ценностям друг друга. Активно развиваются научно-образовательные контакты, обмены по линии молодежных и общественных кругов. Неизменным успехом пользуются регулярно проводимые перекрестные фестивали российского и индийского кино», – заявио Путин.

    Кроме того, президент России сообщил, что сегодня в Индии начинает работу российский телеканал RT. По его мнению, запуск канала позволит индийским зрителям ближе познакомиться с Россией, ее культурой и текущими событиями.

    Ранее президент России отменил визы для граждан Китая.

    Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для всех держателей паспортов.

    Напомним, Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

    Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с Нарендрой Моди в Нью-Дели.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что торжественный прием Путина в Индии стал сигналом для Вашингтона.

    5 декабря 2025, 12:35 • Новости дня
    Путин назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными
    Путин назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными
    @ HARISH TYAGI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры между Россией и Индией прошли в конструктивной и дружественной атмосфере, заявил президент России Владимир Путин.

    «Эти переговоры были весьма полезными, прошли в конструктивной и дружественной обстановке», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что между ним и премьер-министром Индии Нарендрой Моди сложились тесные рабочие и личные отношения. Российский лидер рассказал: «Отмечу, что у нас с господином премьер-министром налажен тесный рабочий и личный контакт. Мы встречались в текущем году в сентябре на саммите ШОС, регулярно общаемся по телефону, держим на постоянном личном контроле развитие российско-индийского сотрудничества по всем его стратегическим направлениям».

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили двустороннюю встречу, после чего запланировали выступление перед журналистами и обмен официальными соглашениями.

    Моди во время встречи с Путиным отметил символичность этого события.

    5 декабря 2025, 15:54 • Новости дня
    Песков заявил о продолжении СВО при невозможности мирного решения конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия намерена продолжать спецоперацию, если Киев откажется от условий мирного соглашения, при этом отмечается положительная динамика на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия продолжит специальную военную операцию, если урегулирование ситуации с Киевом мирными способами окажется невозможным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с RT, передает ТАСС. Песков подчеркнул: «Специальная военная операция продолжится».

    Он отметил, что у российских войск «очень хорошая динамика» на данный момент. Представитель Кремля выразил уверенность, что если не удастся добиться целей мирным путем, Россия будет выполнять все необходимые меры для защиты собственных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция вызвана необходимостью защиты людей в Донбассе и национальных интересов России после восьми лет безуспешных попыток решить вопросы с Украиной мирным путем.

    Президент России подчеркнул, что Донбасс и Новороссию освободят при любом развитии событий.

    Владимир Путин также отметил, что решение конфликта требует значительных усилий и напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР, где жители поддержали выход из состава Украины.

    5 декабря 2025, 13:40 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России обеспечить потребности Индии в топливе
    Путин заявил о готовности России обеспечить потребности Индии в топливе
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит обеспечивать стабильные поставки топлива для растущей экономики Индии, заявил президент Владимир Путин в ходе совместного заявления с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Глава государства подчеркнул, что Москва «готова и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики», передает ТАСС.

    Путин также отметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, а также всего, что необходимо для развития энергетики Индии.

    Накануне Путин заявил, что поставки российских энергоресурсов в Индию осуществляются стабильно, а индийских покупателей считаются надежными партнерами в этой сфере.

    Напомним, в пятницу президент России и премьер-министр Индии завершили двустороннюю встречу, после чего запланировали выступление перед журналистами и обмен официальными соглашениями.

    5 декабря 2025, 18:23 • Новости дня
    Президент Индии устроила прием в честь визита в страну Путина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль опубликовал кадры с государственного приема, который провела президент Индии Дроупади Мурму в честь президента России Владимира Путина.

    В Telegram-канале Кремля размещено видео из Президентского дворца. На записи Путин сидит рядом с индийским премьером Нарендрой Моди.

    Напомним, в пятницу Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму.

    Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными.

    5 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин объяснил запрет вещания RT в некоторых странах

    Путин: Некоторые страны запрещают вещание RT из-за страха перед правдой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что запрет на вещание канала RT в ряде стран связан со страхом перед правдивой информацией.

    Такое заявление глава государства сделал во время церемонии запуска вещания RT India, передает ТАСС.

    «Russia Today – эффективный канал. Вот сейчас только что Маргарита [Симоньян] сказала о том, что злонамеренно где-то закрывают Russia Today. Это не от злонамеренности, это от страха, от страха перед правдой», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин назвал RT точкой опоры за границей.

    5 декабря 2025, 13:48 • Новости дня
    Опубликовано совместное заявление Путина и Моди

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совместное заявление по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди опубликовано на сайте Кремля.

    Документ состоит из 70 пунктов и подводит итоги визита Путина в Индию, подробно освещая ключевые направления двустороннего взаимодействия, передает ТАСС.

    В заявлении большое внимание уделено торгово-экономическому сотрудничеству, совместным проектам в области энергетики, транспортной отрасли, кооперации на Дальнем Востоке и в Арктике. Затронуты вопросы взаимодействия в сфере мирного атома, космических исследований и развития крупных технологических программ. Также отмечается важность сотрудничества в научной и культурной сферах, повышению товарооборота и военному партнерству.

    Отдельные пункты касаются совместной борьбы с терроризмом и вопросов военно-технического сотрудничества. Стороны подчеркнули близость позиций в международных вопросах и приверженность политике многополярного мира. В документе говорится: «Стороны с удовлетворением отметили устойчивость российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также совпадающие и взаимодополняющие подходы к приоритетам их внешней политики и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению этого партнерства».

    Путин и Моди особо указали на роль двух стран как ведущих держав, ориентированных на мир и стабильность не только в Азии, но и на глобальной арене. Итоговый саммит прошел под девизом «Россия – Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении». Путин пригласил Моди в Россию в 2026 году на следующий, 24-й по счету, российско-индийский саммит.

    Ранее в ходе 23-го российско-индийского саммита в Нью-Дели Россия и Индия подтвердили намерение активнее сотрудничать в G20 и выступили за реформу Совбеза ООН с поддержкой кандидатуры Индии, следует из совместного заявления двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Владимир Путин еще 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства между Россией и Индией. Россия пообещала помочь Индии в модернизации армии. Моди анонсировал введение безвизового режима между Россией и Индией.

    5 декабря 2025, 15:48 • Новости дня
    Путину во время запуска вещания RT India показали ролик ИИ о дружбе России и Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время церемонии запуска RT India президенту Владимиру Путину продемонстрировали ролик, где с помощью ИИ воссоздали историю отношений между Россией и Индией.

    На церемонии запуска RT India президенту России Владимиру Путину представили ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, передает RT.

    В видео отражена история отношений между СССР и Индией, а также дальнейшее развитие сотрудничества между современными Россией и Индией. Создатели ролика использовали технологии искусственного интеллекта для воссоздания знаменитых высказываний исторических личностей обеих стран.

    К примеру, советский космонавт Юрий Гагарин произносит в ролике: «Индия сверху очень красива. Но на Земле она еще прекраснее. Она дорога тем, что здесь живут настоящие друзья». В записи звучат также слова других советских и индийских известных деятелей, подчеркивающие значение многолетней дружбы государств.

    Ранее вице-премьер Денис Мантуров анонсировал запуск телеканала RT India в столице Индии к концу текущего года, отметив важность освещения российско-индийских отношений.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал коллективу и зрителям RT India успехов и отметил важность работы канала в крупнейшей мировой демократии.

    5 декабря 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин индийской поговоркой описал дух отношений Москвы и Нью-Дели
    Путин индийской поговоркой описал дух отношений Москвы и Нью-Дели
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о схожести духа и традиций между Россией и Индией, используя индийскую поговорку «вместе пойдем – вместе вырастем».

    На торжественном приеме, который устроила президент Индии Драупади Мурму, Путин подчеркнул, что эти слова емко отражают отношения между двумя странами, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, Москва готова продолжать делать все необходимое для укрепления и дальнейшего развития стратегического партнерства с Нью-Дели.

    Ранее Путин отметил открытую атмосферу переговоров России и Индии. Он заявил о новой вехе в российско-индийских отношениях.

    5 декабря 2025, 17:22 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Индии

    Кремль: Путин встретился с президентом Индии Дроупади Мурму

    Путин встретился с президентом Индии
    @ Константин Завражин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с индийским коллегой Дроупади Мурму, сообщили в Кремле.

    Информация о встрече лидеров появилась в Telegram-канале Кремля. Она состоялась в рамках государственного визита Путина в Индию.

    Ранее Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он назвал переговоры с Индией полезными и конструктивными.

    5 декабря 2025, 13:03 • Новости дня
    Путин сообщил о помощи России в модернизации армии Индии
    Путин сообщил о помощи России в модернизации армии Индии
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва тесно сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны, в том числе традиционно помогает в модернизации армии, включая ПВО, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, что Москва традиционно сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны, включая модернизацию армии, пишет ТАСС.

    «Россия и Индия традиционно тесно сотрудничают в военно-технической сфере. Наша страна более полувека помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди завершили переговоры и вышли к журналистам.

    Нарендра Моди поблагодарил Владимира Путина за визит в Индию на русском языке.

    Владимир Путин проинформировал Нарендру Моди о ситуации на Украине.

    5 декабря 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин назвал экономику Индии одной из самых динамично растущих

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров заявил, что индийская экономика является одной из самых динамично растущих в мире.

    «Индийская экономика на сегодня одна из наиболее динамично растущих экономик в мире», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Путин также подчеркнул, что Россия пристально изучает опыт Индии в сфере импортозамещения и локализации производств. Он отметил, что наработки партнеров активно используются для реализации отечественных национальных программ, включая создание продукции с высокой добавленной стоимостью.

    В ходе форума обсуждались перспективы укрепления торгово-экономических связей между Россией и Индией. Особое внимание уделялось возможностям партнерства в высокотехнологичных отраслях и обмену лучшими практиками в условиях меняющейся глобальной экономики.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Нью-Дели выступают за формирование более справедливого и многополярного мироустройства.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Владимир Путин еще 25 лет назад заложил основу стратегического партнерства между Россией и Индией.

    Путин отметил устойчивость двусторонних расчетов между Россией и Индией в национальных валютах.

    Президент России Владимир Путин также заявил, что Индия под руководством премьер-министра Нарендры Моди проводит абсолютно независимую суверенную политику.

    5 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Путин отметил устойчивость двусторонних расчетов России и Индии в нацвалютах

    Путин: Россия и Индия рассчитываются без перебоев благодаря нацвалютам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расчеты между Россией и Индией в национальных валютах позволяют сторонам проводить финансовые операции без перебоев и независимо от внешней конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин на Российско-Индийском бизнес-форуме.

    По его словам, свобода торговли невозможна без устойчивой системы двусторонних расчетов, а использование национальных валют обеспечивает бесперебойные финансовые операции, несмотря на изменения на внешних рынках, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул особую роль межправительственной комиссии в формировании атмосферы настоящей свободы торговли между двумя странами. Президент России отметил важность совместной работы по устранению оставшихся таможенных и административных барьеров для продвижения товаров, услуг и капиталов.

    В завершение он заявил, что позитивный эффект дало бы скорейшее заключение преференциального торгового соглашения между Индией и Евразийским экономическим союзом.

    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о росте торговли в нацвалютах до 100%.

    Минцифры сообщило о постепенном отказе от смс-входа на «Госуслуги»
    G7 и ЕС намерены запретить России перевозить нефть по морю
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    Встреча ЕК по российским активам завершилась без итогового соглашения
    Кадыров призвал украинский народ выступить против войны с Россией
    Вашингтон обсудил с Киевом план восстановления Украины после конфликта
    В Госдуме рассказали о правилах оформления повышенной пенсии в 2026 году

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада

    Индия и Россия показали Западу преимущество взаимного уважения перед односторонним диктатом: в Нью-Дели завершился двухдневный визит Владимира Путина, в ходе которого он встретился с премьером страны Нарендрой Моди. Итогом саммита стало большое количество документов, затрагивающих сотрудничество как в энергетике, так и в сфере ВПК. Как прошедший визит отразится на будущих контактах России и Индии? Подробности

    Как российские войска вбивают клин между Краматорском и Константиновкой

    Угрозу ключевой трассе снабжения группировки противника в Константиновке удалось создать российским Вооруженным силам. Направление, долгое время выглядевшее замороженным, внезапно пришло в движение. О чем идет речь и какие угрозы это создает для всей украинской обороны на данном участке? Подробности

    США встали на защиту российских активов в Европе в своих интересах

    США начали давить на Европу, чтобы заставить ее отказаться от планов по конфискации замороженных российских активов. Но ведущие страны ЕС занимают в ответ предельно жесткую позицию. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен лично убедить Бельгию открыть доступ к этим активам. Как говорят эксперты, контроль над российскими деньгами – последний козырь Европы в украинском вопросе, но США сами заинтересованы извлечь из этих средств дополнительную прибыль. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

