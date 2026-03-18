    Шедшие в Китай танкеры с российской нефтью развернулись в Индию
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    18 марта 2026, 17:00 • В мире

    Как Ирану защитить свое руководство

    Tекст: Евгений Крутиков

    Похоже, Израиль нащупал системную уязвимость в том, как Иран обеспечивает безопасность особо охраняемых лиц – иначе сложно объяснить, почему с такой легкостью и регулярностью еврейское государство ликвидирует иранских руководителей. И эта уязвимость – далеко не только в ошибках иранских контрразведки и служб безопасности. Как Иран мог бы защитить свое руководство?

    Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, которого называли «серым кардиналом» страны. «Я, раб Божий, воссоединился с Богом», – говорится в заявлении, опубликованном в его Телеграм-канале. Утверждается, что вместе с Лариджани погиб его сын Муртаза, замсекретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят и «группа ревностных охранников», то есть телохранители.

    Одно из местных информагентств сообщило, что Али Лариджани, возможно, попал под удар американских и израильских истребителей в квартире своей дочери, куда пришел с сыном, заместителем и толпой охраны. Его офис эту информацию опровергает, но за туманом информационной войны не скрыть тот факт, что руководство Ирана так и не сделало никаких выводов и не извлекло никаких уроков из того, что США и Израиль методично выбивают высшее военно-политическое руководство страны.

    Многие из условий и предпосылок для такого развития событий лежат в сфере местных особенностей и менталитета. Иранские лидеры и чиновники не то чтобы совсем пренебрегают мерами безопасности в военное время, они просто очень своеобразно их понимают. Если некое требование безопасности идет вразрез с традиционными поведенческими стереотипами, то на Ближнем Востоке предпочитают игнорировать безопасность, а не подстраиваться под нее.

    Например, в Иране уважаемый человек в обязательном порядке перемещается в сопровождении многочисленной свиты, которая состоит в том числе из его родственников. Многие из которых не имеют никаких государственных должностей, и их никак не заставить выполнять даже элементарные требования безопасности – хотя бы не использовать открытые системы связи, вроде обычной мобильной сети. Не работает даже инстинкт самосохранения: иранцы настроены на жертвенность. Отсюда и такая высокая смертность среди членов семей тех иранских лидеров, до которых дотянулись американские и израильские ракеты.

    Также возрастные иранские лидеры не могут отказать себе в посещении своих семей и некоторых обязательных публичных мероприятий, что делает их перемещения предсказуемыми. Узнать места жительства их родни несложно, и остается только подождать, когда лидер или генерал приедет на тот или иной адрес.

    Это можно посчитать всего лишь местными особенностями. Но они отображают отсутствие на Ближнем Востоке в целом (за исключением Израиля, у которого свои специфические проблемы в этом вопросе) и системного подхода к безопасности, и концентрации внимания на тех вопросах технологий, которые на первый взгляд кажутся элементарными.

    Чтобы снизить риски гибели ключевых лиц государства, в первую очередь должна быть минимизирована их любая публичная и личная активность. Это не только отказ от личной жизни и ритуальных акций, но порой почти полная изоляция,

    особенно в условиях, когда ПВО страны не может гарантировать полное закрытие неба. Поразительно, но высшее военно-политическое руководство страны в военное время не переведено в безопасное пространство, хотя, казалось бы, сама география Ирана – горно-пустынной страны – подталкивала к такому решению. Основные персоны до сих пор находятся в Тегеране и его окрестностях, а не где-нибудь в бункере в горах Гургана, дотянуться до которого было бы очень тяжело.

    Более того, в Иране отсутствует централизованная система охраны высшего эшелона политиков и военных. Многие из них полагаются не на государственную систему, а на традиционно сложившиеся родовые отношения, в результате чего нет и единого стандарта норм безопасности. Охрана, набранная из числа родственников или клиентуры, традиционно не может что-то навязать охраняемому лицу – своему «старшему», которому перечить традиция не позволяет. В результате он ходит куда хочет, когда хочет и с кем хочет.

    А ведь политик или даже военный не обязан досконально разбираться в деталях мер безопасности. Его надо в этом вопросе направлять. Но как ты скажешь аятолле, который олицетворение Аллаха на земле, что «туда ходить запрещено по стандарту безопасности»?

    Исправить эту ситуацию без слома традиционных поведенческих норм практически невозможно. Если говорить конкретно об Иране, то наладить элементарную систему безопасности первых лиц могли бы разве что внешние консультанты, обладающие полномочиями навязывать персам стандарты безопасности, ущемляющие их поведенческие привычки. Но и это звучит утопично, потому что

    сложно себе представить, что стандарты, например, российской ФСО или Центрального бюро безопасности Коммунистической партии Китая (объективно самых засекреченных и лучших в мире) могут быть с легкостью перенесены на ближневосточную почву.

    Кроме того, стандарты безопасности в мирное и военное время сильно различаются по своей сути. Например, неожиданно выяснилось, что у многих значимых военных структур Ирана отсутствуют дублирующие руководящие центры. В частности, командир «Басиджа» был убит в результате ракетного удара Израиля по штаб-квартире этой организации в Тегеране. В идеальном мире он должен был находиться в каком-нибудь бункере, что как минимум снизило бы уровень угрозы.

    Значительная часть пробелов в системе безопасности первых лиц Ирана связана с тем, что в других местах принято называть «защитой от дурака», foolproof. Грубо говоря, это методы, которые выглядят настолько элементарными и простыми, что их часто игнорируют.

    Например, известен принцип: чем проще устройство, тем сложнее его взломать. Обычный проводной телефон намного надежнее любых современных средств передачи информации, как ни модернизируй и ни усиливай системы шифрования. Подключиться к нему можно только физически либо в сам аппарат, либо в провод. Использование таких систем связи тоже не гарантирует полную защищенность (например, через агентурную разведку), но это уже вопрос к контрразведке.

    В идеале очерченный круг первых лиц и других значимых персон должен иметь несколько закрытых от мира систем внутренней связи и коммуникации. Вообще без возможности внешнего подключения. В СССР и сейчас в РФ так устроена система правительственной высокочастотной связи, более известная как ВЧ, АТС-1 и АТС-2. И даже список их абонентов с номерами имеет гриф «для служебного пользования».

    В экстремальных же условиях охраняемые лица должны быть полностью изолированы от беспроводной связи, электронных гаджетов любой степени доступности вплоть до физического их изъятия.

    В свою очередь, сотрудники службы охраны первых лиц должны тщательно фильтроваться как раз с целью не только обеспечения контрразведки, а на предмет лояльности и дисциплины. В иранских условиях не очень понятно, кто и как может гарантировать требуемую фильтрацию кадрового состава, а также – что особенно важно – обеспечение дисциплины.

    Кроме того, должна существовать система коммуникации между военными, полувоенными и гражданскими электронными системами. Только таким образом можно противодействовать взлому гражданских и коммунальных сервисов, использование которых способно помочь противнику (например, городские камеры наружного наблюдения).

    Единый стандарт норм безопасности в чрезвычайных ситуациях должен включать в себя требования к транспорту. В идеальной ситуации организуется параллельный автопарк с использованием «незасвеченных» машин, но и он должен постоянно ротироваться, поскольку современные системы спутникового слежения быстро делают эту меру слабоэффективной. Здесь на первый план снова выходит традиционная контрразведывательная деятельность по фильтрации обслуживающего персонала и обеспечению сохранности самого автопарка, чтобы исключить физическое проникновение в технику, например, установку маячков слежения.

    Отдельная история с камуфлированием автопарка. Бывали случаи, когда наружное наблюдение за правительственными машинами велось чисто физически от гаража. Просто останавливаешься напротив ворот и смотришь, какая машина выехала и куда. Избежать этого сложно, но возможно при тщательной подготовке кадров, создании особых периметров внутри города и вокруг уязвимых объектов, а также с помощью ведения общей контрразведывательной работы.

    У нас нет точных данных о том, как организована система ПВО Ирана. Как правило, она строится по позиционным районам. То есть, определяется объект защиты и вокруг него организуется нечто, что условно можно назвать «куполом». Это еще один аргумент в пользу минимизации перемещения охраняемых лиц, поскольку максимальная уязвимость объекта в таком случае проявляется как раз в момент его перемещения. И если перемещение все-таки требуется, то должно происходить исключительно из одной накрытой «куполом» ПВО точки в другую такую же.

    Но ключевым вопросом всей системы безопасности является определение характера угроз. Если в мирное время речь идет об узком их понимании (различные формы терроризма – от организованного до индивидуального), то в военное время речь уже должна идти не о традиционных спецслужбистских методах индивидуальной защиты охраняемого лица, а о переводе на военные рельсы всех сторон жизни, включая бытовую. Необходима смена менталитета всего правящего класса и военной элиты. Без этого любая организация системы безопасности окажется бесполезной. Иран этот менталитет не поменял – за что сегодня в итоге и расплачивается жизнями своего руководства.

    Как перестраивается мировой энергетический рынок

    Саудовская Аравия пытается прагматично продать больше нефти через порт Янбу в Красном море. Причем разговор идет уже об апрельских поставках. Покупатели оказались перед тяжелым выбором. Покупать сейчас дорогую нефть или немного подождать. Как долго Ормузский пролив будет недоступен, никто не знает. Но нефть пытается найти обходные маршруты. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    «Другого варианта у Крыма быть не могло»

    «Сегодня мы спокойно смотрим в будущее и знаем, что за нами всегда великая Россия, в которой Крым занимает достойное место. Поэтому даже гипотетически рассуждать о каком-то возвращении в состав Украины – это анахронизм», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. На полуострове празднуют очередную годовщину воссоединения с Россией и отмечают достигнутые успехи. Подробности

    Чем обернется презрение Трампа к разочаровавшим союзникам

    США больше не желают помощи стран НАТО. Такими словами Дональд Трамп отреагировал на отказ партнеров в Европе и Азии участвовать в миссии по разблокировке Ормузского пролива. Ранее лидер США заявил, что его просьба о помощи была проверкой на лояльность, которую союзники провалили. Каким будет возмездие Трампа? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

