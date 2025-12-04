  • Новость часаКремль объявил дату прямой линии с Путиным
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии
    Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования
    Польша сообщила о ликвидации совета Россия – НАТО
    Участница двух Олимпиад под флагом Украины приняла российское гражданство
    Медведев: НАТО – наш враг, если враг не сдается – его уничтожают
    По зданию СБУ в Кривом Роге нанесен удар «Искандером»
    Макрон предложил мораторий на удары по инфраструктуре Украины на зиму
    МИ-5 в Британии подвергли критике в докладе о Скрипалях
    Украина опровергла уничтожение дрона Sea Baby в водах Румынии
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    15 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    6 комментариев
    4 декабря 2025, 10:00 • Новости дня

    Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов

    Tекст: Ольга Иванова

    Брюссель может утратить значительные инвестиции, если решит использовать заблокированные российские активы для нужд Украины, подсчитали СМИ на основе данных национальных статслужб.

    Страны Евросоюза могут потерять почти 200 млрд долларов в случае конфискации российских активов, подсчитало РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

    ейчас на счетах бельгийского депозитария Euroclear заморожено около 209 млрд долларов российских средств. Евросоюз рассматривает возможность использовать эти средства для предоставления так называемого «репарационного кредита» Украине.

    При таком сценарии, по оценкам на 2024 год, потери стран ЕС по прямым инвестициям в российскую экономику составят как минимум 190 млрд долларов. Наиболее уязвимы в этом плане окажутся Кипр, Германия, Нидерланды, Франция и Италия, где общий объем рискуемых инвестиций превышает 160 млрд долларов.

    Эксперты отмечают, что с учетом действующего запрета на вывод средств недружественными резидентами, вложившими капиталы в российскую экономику до введения санкций, реальный ущерб может быть даже выше. Часть накопленных средств считается «замороженной» на специальных счетах типа «С».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    3 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    Бельгия официально отвергла предложение ЕС об использовании активов России для кредита Украине
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование схемы «репарационного кредита» с экспроприацией российских активов для помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом помощи Украине, заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.

    Бельгия отвергла предложение Евросоюза использовать замороженные российские активы для предоставления кредитной поддержки Киеву, сообщает Bloomberg.

    Это заявление прозвучало накануне публикации законодательной инициативы Еврокомиссии, которая предусматривает применение около 210 млрд евро, заблокированных в качестве активов российского Центробанка, для обеспечения займов на Украине.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил в среду утром перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе: «Текст, который комиссия представит сегодня, не отвечает нашим опасениям удовлетворительным образом». По словам Прево, использование замороженных российских средств для финансирования Киева является худшим способом поддержки Украины.

    Еврокомиссия планирует продвигать законодательное решение по расходованию этих средств в ближайшие часы, однако позиция Бельгии рискнула осложнить согласование инициативы среди стран ЕС, итоговая сумма замороженных активов в значительной степени размещена именно на бельгийских финансовых платформах.

    Европейская комиссия планирует 3 декабря представить юридическое обоснование для конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предлагает профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованными опасения Бельгии и призывает разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что в России сформировали официальную реакцию на возможность изъятия средств.

    Комментарии (3)
    3 декабря 2025, 21:07 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Решение по изъятию активов РФ примут простым большинством

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации российских суверенных активов без необходимости достижения компромисса между всеми странами ЕС.

    Решение по вопросу экспроприации активов России будет приниматься квалифицированным большинством, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она отметила, что этот вопрос не требует достижения компромисса между членами Европейского союза. По словам фон дер Ляйен, механизм голосования предполагает принятие решения большинством, а не единогласно.

    Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений внутри ЕС по вопросу законодательства о заморозке и последующем конфискации российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    Комментарии (12)
    3 декабря 2025, 20:44 • Видео
    Переговоры по Украине в Москве: главное

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Стубб: Конфликт на Украине завершится на не устраивающих Киев и ЕС условиях
    Стубб: Конфликт на Украине завершится на не устраивающих Киев и ЕС условиях
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Финляндии Александер Стубб указал на вероятность скорого наступления мира на Украине, который не устроит Киев и Евросоюз.

    Президент Финляндии Александер Стубб в интервью телеканалу MTV Uutiset допустил, что мирное урегулирование на Украине может завершиться на условиях, не устраивающих Киев и Евросоюз, передает ТАСС. Стубб подчеркнул, что финны должны быть готовы к наступлению мира, при котором все условия «справедливого мира», обсуждавшиеся последние четыре года, вероятно, не будут выполнены.

    Он выразил надежду, что в течение нескольких дней или недель станет ясно, оправдаются ли усилия партнеров Киева по урегулированию ситуации. Стубб отметил и заинтересованность США в получении финансовой выгоды от различных соглашений по Украине, а также упомянул планы по добыче полезных ископаемых.

    Ранее Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов, который вызвал критику со стороны Киева и европейских союзников, пытавшихся его скорректировать.

    2 декабря в Москве прошла встреча Владимира Путина с американскими представителями, посвященная украинскому вопросу; стороны обсудили варианты мирного плана и договорились продолжать контакты.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 10:16 • Новости дня
    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года

    ЕС утвердил график поэтапного отказа от российского трубопроводного газа и СПГ

    ЕС согласовал поэтапный отказ от российского газа к осени 2027 года
    @ IMAGO/Harald Dostal/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны ЕС с финальным прекращением импорта к осени 2027 года, следует из сообщения на официальном сайте Совета ЕС.

    Представители Совета Евросоюза и Европарламента достигли предварительного соглашения по регулированию пошагового отказа от импорта российского природного газа, сообщается на сайте Совета ЕС.

    Запрет охватывает как трубопроводный газ, так и сжиженный природный газ, с поэтапным введением ограничений и полным отказом от импорта к концу 2026 года для СПГ и осени 2027 года для трубопроводного газа.

    Транзитный период подразумевает, что запрет на российский СПГ по краткосрочным контрактам начнет действовать с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным контрактам – с 1 января 2027-го. Трубопроводный газ по краткосрочным соглашениям будет запрещен с 17 июня 2026 года, по долгосрочным – с 30 сентября 2027-го при условии выполнения норм по наполнению хранилищ, и окончательно – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Импорт российского газа будет возможен только после прохождения авторизации, предусматривающей предоставление дополнительной информации за тридцать дней до ввоза, а для других поставок – за пять-семь дней. Данное требование не будет распространяться на страны, которые сами ограничивают импорт российского газа и входят в перечень стран-экспортеров, поставивших более 5 млрд кубометров в 2024 году.

    Все государства ЕС обязаны предоставить план диверсификации поставок газа. Также планы должны быть направлены для стран, продолжающих закупки российской нефти – предполагается, что к концу 2027 года и эти закупки должны быть полностью прекращены.

    В соглашении прописаны эффективные меры наказания за несоблюдение правил, а также возможность временной приостановки ограничительных мер при угрозе безопасности энергоснабжения. Европейская комиссия оценит эффективность плана через два года с момента вступления документа в силу.

    Евросоюз согласовал новый пакет санкций и запретил импорт сжиженного природного газа из России с 2027 года.

    Венгрия заявила о намерении оспорить это решение в суде.

    Между тем Россия заняла третье место по поставкам газа в Евросоюз с начала года.

    Комментарии (7)
    3 декабря 2025, 10:36 • Новости дня
    Грузовикам из ЕС запретили движение по Белоруссии без навигационных пломб

    Власти Белоруссии запретили фурам из Польши, Литвы и Латвии движение без навигационных пломб

    Tекст: Вера Басилая

    Передвижение грузовых автомобилей из Польши, Латвии и Литвы через Белоруссию теперь возможно только при наличии навигационных пломб, следует из постановления белорусского Совмина.

    Постановление правительства Белоруссии обязывает грузовики, въезжающие на территорию республики из Польши, Литвы и Латвии, использовать специальные навигационные пломбы, сообщает «Интерфакс».

    Новые правила распространяются как на транспорт с грузами, так и на порожние автомобили, зарегистрированные в странах Европейского союза. Согласно тексту документа, навигационные устройства применяются также для транзита опасных грузов, указанных в международном соглашении ДОПОГ.

    Контроль за выполнением новых требований возложен на Государственный таможенный комитет Белоруссии. Навигационные пломбы используют спутниковые технологии для дистанционного контроля передвижения транспорта и передачи сведений о перевозке товаров в систему отслеживания.

    Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

    Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об отсутствии контактов с Литвой по вопросу застрявших грузовиков.

    Литовские грузовики возобновили движение через погранпереходы на белорусской границе после открытия КПП Каменный лог/Мядиненкай и КПП Бянякони/Шальчиненкай.

    Власти Литвы открыли границу с Белоруссией, которая была закрыта с 29 октября.

    Белоруссия разрешила литовским прицепам только перегрузку товаров в специальных местах.

    Комментарии (3)
    3 декабря 2025, 22:35 • Новости дня
    Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием

    Экс-глава дипломатии ЕС Могерини заявила о готовности сотрудничать со следствием

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшая глава дипломатии ЕС Федерика Могерини сообщила о намерении оказать содействие расследованию по делу о коррупции, подчеркнув поддержку работе судебной системы.

    Федерика Могерини заявила о своей готовности сотрудничать с властями в рамках расследования дела о мошенничестве и коррупции, связанного с программой подготовки молодых дипломатов ЕС. По информации газеты Messaggero, бывшая глава евродипломатии дала подробные объяснения следователям Европейской прокуратуры, касающиеся создания Дипломатической академии ЕС, передает РИА «Новости».

    Могерини также отметила, что предоставила следствию всю необходимую информацию по запуску Дипломатической академии ЕС и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству. Следствие касается подозрений в мошенничестве при финансировании одной из образовательных программ Евросоюза.

    Ранее бельгийская полиция задержала Федерику Могерини в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции.

    Вместе с ней задержали бывшего генерального секретаря европейской дипломатической службы Стефано Саннино.

    Задержание Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ЕС за то, что он игнорирует коррупционные скандалы внутри своих структур.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 19:24 • Новости дня
    ЕС включил Россию в финансовый «черный список»

    ЕС внес Россию в финансовый «черный список»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные СМИ сообщают, что Россию внесли в «черный список» Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, что приведет к более строгой проверке всех финансовых операций, связанных со страной.

    Евросоюз добавил Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией.

    Решение Евросоюза последовало после приостановки членства России в межправительственной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2022 году, однако тогда Россия не была внесена в черный список ФАТФ, несмотря на требования западных стран.

    Теперь все финансовые учреждения ЕС должны будут применять комплексную усиленную проверку к операциям, связанным с Россией. Это коснется всех переводов и счетов, в которых фигурируют российские получатели или отправители.

    Ранее европейские и британские банки уже приостанавливали обслуживание российских клиентов. Для открытия счетов и финансовых операций теперь требуется наличие гражданства или вида на жительство стран ЕС. Многие российские граждане столкнулись с отказами банков в обслуживании и закрытием счетов.

    Напомним, что еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс еще в ноябре 2024 года заявила, что Россию могут внести в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия в рамках БРИКС работает над расчетной платежной инфраструктурой и созданием депозитарной системы Brics-Clear на блокчейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 11:55 • Новости дня
    Рютте ушел от ответа на заявление Путина о НАТО

    Рютте отказался комментировать слова Путина о готовности отразить удары НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава НАТО Марк Рютте не стал отвечать на вопрос о реакции альянса на заявление Владимира Путина о готовности Москвы отразить потенциальный удар НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался давать комментарии по поводу заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы отразить нападение НАТО, передает ТАСС.

    На вопрос журналистов о позиции альянса он заявил: «О, я не буду реагировать на все заявления Путина». Это прозвучало перед началом встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Кроме того, Рютте также воздержался от комментариев относительно планов Еврокомиссии экспроприировать суверенные активы России с целью финансирования киевского режима в 2026–2027 годах. По его словам, сейчас идет обсуждение, как обеспечить непрерывный поток оружия на Украину, включая двусторонние военные поставки.

    Генсек подчеркнул, что вопросы финансирования будут решаться Евросоюзом, однако он не стал вдаваться в детали обсуждения этих мер, отметив необходимость дальнейшей координации между партнерами по альянсу.

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» против России как элемент обороны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов, назвав подобные высказывания циничными и направленными на срыв контактов.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. «Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    Сийярто поставил знак равенства между масштабами коррупции в ЕС и на Украине

    Сийярто: Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как и на Украине

    Сийярто поставил знак равенства между масштабами коррупции в ЕС и на Украине
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью СМИ отметил, что Евросоюз не требует отчетов от Киева из-за схожих коррупционных схем внутри самого ЕС.

    Коррупция в органах Евросоюза сопоставима с происходящим на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА «Новости». По его словам, в Брюсселе процветает колоссальная коррупция, и именно этим объясняется отсутствие требований к Киеву по отчетности за сотни миллиардов евро, выделенных Евросоюзом.

    Сийярто отметил странность того, что на последней встрече министров иностранных дел стран ЕС никто не поднял вопрос о коррупционном скандале на Украине и не потребовал от украинской стороны отчет по использованию выделенных средств. В частности, он подчеркнул: «Думаю, теперь понятно, почему Брюссель не привлек Киев к ответственности, ведь в Брюсселе происходит то же самое, что и в Киеве».

    Министр напомнил венгерским журналистам, что с недавним задержанием бывших высокопоставленных чиновников в структурах ЕС стало очевидно, что Брюссель опутан коррупционной сетью не меньше, чем Киев, а деньги европейских налогоплательщиков могут попадать в руки военной мафии на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне бывшая глава европейской дипломатии Федерика Могерини была взята под стражу по подозрению в мошенничестве с программой Евросоюза по подготовке молодых дипломатов.

    Бывший генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Стефано Саннино стал вторым задержанным по делу о коррупции.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже раскритиковала Евросоюз за игнорирование собственных коррупционных скандалов.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 10:32 • Новости дня
    Бельгийская полиция освободила Могерини после задержания

    AGI: Могерини освободили после задержания по делу о коррупции

    Бельгийская полиция освободила Могерини после задержания
    @ Thierry Roge/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Экс-глава дипломатической службы Евросоюза Федерика Могерини, задержанная бельгийской полицией вместе с экс-генсеком Стефано Саннино по делу о коррупции, была отпущена на свободу.

    Экс-глава дипломатической службы Евросоюза и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини была освобождена после задержания бельгийской полицией, передает ТАСС со ссылкой на итальянское агентство AGI.

    Могерини накануне задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции, однако уже в ночь со вторника на среду ей позволили покинуть отделение полиции.

    Вместе с ней был задержан и бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино. Оба чиновника проходят по делу о коррупции в структурах Евросоюза. Подробности расследования и официальные обвинения пока не разглашались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Федерики Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала Евросоюз за игнорирование коррупционных скандалов внутри своих структур.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Польша, Германия и Норвегия договорились купить Украине ракеты для Patriot

    Польша, Германия и Норвегия договорились о покупке Украине ракет для Patriot на 500 млн долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совместные усилия Польши, Германии и Норвегии направлены на закупку для Украины противоракет к комплексам Patriot на 500 млн долларов в рамках программы PURL, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    О планах Польши, Германии и Норвегии приобрести для Украины противоракеты для систем Patriot на сумму 500 млн долларов сообщил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС. Сделка состоится в рамках совместной закупки по программе PURL по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Сикорский уточнил, что основная часть закупаемых вооружений – ракеты для систем Patriot. По информации дипломатического ведомства Польши, этот пакет призван укрепить противовоздушную оборону на Украине на фоне текущих событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США ранее одобрил возможную продажу на Украину оборудования и услуг по обслуживанию ЗРК Patriot на сумму до 105 млн долларов.

    Украина планирует заказать у американских производителей 27 комплексов Patriot, заявил Владимир Зеленский.

    Швейцария также может продать 17 комплексов Patriot для передачи Киеву.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 13:35 • Новости дня
    Кремль заявил о заблуждении Европы по поводу «стратегического поражения» России

    Песков назвал ошибочными ожидания Европы нанести стратегическое поражение России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства продолжают предоставлять финансовую поддержку Киеву, исходя из стремления добиться стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя недавние решения европейских стран о выделении финансовой поддержки Киеву, заявил, что Европа по-прежнему придерживается курса, направленного на попытки нанести России стратегическое поражение, передает ТАСС.

    По его словам, эта линия соответствует словам президента Владимира Путина, произнесенным накануне. Глава государства объяснил, почему страны Европы не участвуют в мирном процессе, и связал это с их «одержимостью идеей стратегического поражения России».

    Пресс-секретарь подчеркнул, что европейские лидеры продолжают двигаться в этом направлении и, по его мнению, «глубоко заблуждаются».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны сами прекратили участвовать в обсуждении процесса урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 22:58 • Новости дня
    Экс-генсек дипслужбы ЕС Саннино уволен из Еврокомиссии

    Politico: Экс-генсек дипслужбы ЕС Саннино уволен из Еврокомиссии

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино отправлен в неоплачиваемый отпуск с последующим увольнением по собственному желанию на фоне коррупционного расследования, сообщило издание Politico.

    Бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино, ставший фигурантом дела о коррупции, отстранен от работы в Еврокомиссии. По сообщениям Politico, он признал решение покинуть должность самостоятельным и был отправлен в неоплачиваемый отпуск до увольнения, передает ТАСС.

    Представитель Еврокомиссии заявил изданию, что Саннино более не занимает пост руководителя гендиректората по Ближнему Востоку. В качестве официальной причины ухода указано желание самого Саннино, при этом его имя фигурирует среди обвиняемых по делу о коррупции в институтах Евросоюза.

    Ранее бывшую главу дипломатии ЕС Федерику Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции. Вместе с ней задержали бывшего генерального секретаря европейской дипломатической службы Стефано Саннино.

    Задержание Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала ЕС за игнорирование коррупционных скандалов внутри своих структур.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:06 • Новости дня
    Песков назвал скандал вокруг Могерини внутренним делом Евросоюза

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал с участием бывшей главы европейской дипломатии Федерики Могерини является внутренним делом Евросоюза.

    В ответ на вопрос журналистов он подчеркнул: «Что касается коррупционных дел в Европейском союзе – это внутреннее дело Европейского союза», передает ТАСС.

    Он также отметил, что коррупция встречается повсеместно, а каждая страна и объединения борются с этим явлением по-своему и с разной степенью эффективности.

    Напомним, Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции, однако уже в ночь со вторника на среду ей позволили покинуть отделение полиции. Вместе с ней был задержан и бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино. Оба чиновника проходят по делу о коррупции в структурах ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержание Федерики Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала ЕС за игнорирование коррупционных скандалов внутри своих структур.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 13:41 • Новости дня
    Песков: Коррупционные наклонности Киева хорошо известны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Коррупция среди высшего руководства Украины давно не удивляет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Свой комментарий он дал на фоне коррупционного скандала в Евросоюзе, связанного с бывшей главой европейской дипломатии Федерикой Могерини и экс-сотрудниками ее аппарата, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос, Песков заметил: «Коррупция в Киеве и коррупционные наклонности киевского режима хорошо известны». При этом он рассуждал о возможных рисках для чиновников ЕС, учитывая их тесные связи с Киевом.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT сообщила, что расследование может осложнить положение Андрея Ермака. Переговоры с участием Украины, России и европейских государств при посредничестве США могут быть сорваны из-за этого расследования.

    Комментарии (0)
    Главное
    На капоте двигателя пассажирского самолета Москва-Пхукет обнаружили гарь
    Под Киевом произошел вооруженный конфликт между ГУР МО Украины и ВСУ
    Польша запретила компартию
    Трамп анонсировал сухопутную операцию в Латинской Америке
    Названа страна с крупнейшим долгом перед Россией
    Курьер назвал причину избиения пенсионерки в Новосибирске
    На Дальнем Востоке обнаружили опасную тропическую микроводоросль

    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    Перейти в раздел

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги

    Усилия украинских властей пополнить ряды ВСУ молодежью обернулись полным провалом. Те, кто все-таки решил заработать и воспользоваться «Контрактом 18-24», окончательно разочаровались в правительстве. Как говорят эксперты, молодое поколение не верит в политические цели этой войны, при этом украинской армии не помогла бы даже тотальная мобилизация граждан в возрасте 18-24 лет. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации