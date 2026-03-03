В Барнауле школьный автобус столкнулся с легковушкой, пострадали люди

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», на улице Южный тракт в Барнауле автомобиль Toyota Platz выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ, в котором находились 22 пассажира, а также с попутным автомобилем Skoda Rapid.

В результате происшествия медицинскую помощь потребовалась нескольким школьникам и водителю Toyota, их доставили в больницу.

По словам помощника прокурора региона Марии Антошкиной, в настоящее время проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.

В правоохранительных органах уточнили, что всего пострадали три человека. В полиции добавили, что сотрудники Госавтоинспекции изучают обстоятельства происшествия, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

