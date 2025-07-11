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MWM объяснил выбор Индии Су-57 вместо американских F-35
MWM сообщил о выборе Индией Су-57 из-за особых условий России
Официальный Дели обсуждает закупку истребителей пятого поколения, отдавая предпочтение российскому Су-57 из-за надежности партнера и эксклюзивных условий.
О переговорах по приобретению истребителей пятого поколения за рубежом сообщил министр обороны Индии Раджеш Кумар Сингх, передает «Российская газета». Хотя страна-производитель не названа, эксперты считают фаворитом российский Су-57.
Military Watch Magazine приводит слова бывшего маршала индийских ВВС Анила Чопра: «США склонны оказывать давление и бросать своих союзников, когда их интересы расходятся». Причиной отказа от F-35 стало требование Вашингтона сократить сотрудничество с Россией, что неприемлемо для Индии.
Россия зарекомендовала себя как надежный поставщик передовых вооружений. Были успешно поставлены истребители Су-30СМ и зенитные комплексы С-400, причем по просьбе Индии сроки поставки были сокращены.
В случае с Су-57 индийская сторона получила уникальные условия – передачу исходного кода программного обеспечения и организацию сборки самолетов на территории Индии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индийское правительство рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-57 для замены американских F-35. Индийские власти также изучают возможность организации локального производства Су-57 на территории Индии.