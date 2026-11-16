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Глава ТПП назвал перспективные рынки для малого и среднего российского бизнеса
Глава ТПП Катырин назвал рынки ЕАЭС и СНГ перспективными для российского бизнеса
Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что рынки ЕАЭС и СНГ остаются наиболее доступными для малого и среднего бизнеса России.
«Для малого и среднего бизнеса наиболее доступными остаются рынки ЕАЭС и СНГ. Здесь действуют устойчивые хозяйственные связи, сравнительно понятные правила работы, есть спрос на российские продукты питания, оборудование, строительные материалы и информационные технологии», – приводит РИА «Новости» заявление Катырина в кулуарах международного экспортного форума «Сделано в России».
Среди других перспективных направлений он выделил страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман), а также государства Африки, включая Египет, Эфиопию и Танзанию. Отдельно глава ТПП отметил огромный потенциал Индии и Китая, несмотря на высокую конкуренцию на этих рынках.
В Юго-Восточной Азии перспективными остаются Вьетнам, Индонезия, Таиланд и Филиппины. Катырин напомнил, что в первом полугодии 2026 года товарооборот России со странами АСЕАН увеличился почти на 10%.
При этом он указал на растущие ограничения в международной торговле из-за санкционных рисков. По его словам, иностранные банки усиливают проверки, усложняются логистические маршруты и растут расходы на посредников. В связи с этим необходимо развивать прямые платежные механизмы, транспортные коридоры и страхование экспортных операций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе заявил о заинтересованности африканских государств в увеличении инвестиций со стороны российских компаний.
Тогда президент Владимир Путин сообщил о значительном росте торговли со странами Африки.
В начале осени министр финансов Вьетнама Нго Ван Туан предложил российскому бизнесу инвестировать в высокие технологии и энергетику с прицелом на рынки Юго-Восточной Азии.