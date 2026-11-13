Куда поехать на Новый год 2027: лучшие направления в России и за границей, цены на туры

Сколько дней продлятся новогодние каникулы 2027

Новогодние выходные продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Первый рабочий день – понедельник, 11 января 2027 года.

Такой длины каникул хватает для полноценного недельного отдыха на море, горнолыжного тура или поездки сразу в несколько российских городов. При этом спрос распределяется неравномерно: самые дорогие дни – вылеты с 28 по 30 декабря и возвращения 8–10 января.

Как выбрать направление

Перед бронированием рекомендуется определить четыре параметра: бюджет, формат отдыха, документы и длительность поездки. От этого зависит, какие варианты вообще стоит рассматривать.

Основные форматы новогоднего отдыха:

пляжный отдых в теплых странах – Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, остров Хайнань;

горнолыжные курорты – Красная Поляна, Шерегеш, Приэльбрусье, Архыз, Домбай, Хибины;

городские и экскурсионные поездки – Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Минск;

«зимняя сказка» – Карелия, Великий Устюг, Вологда, Кострома, Мурманская область;

загородный отдых – базы отдыха, гостевые дома, термальные источники.

Для большинства зарубежных поездок нужен действующий загранпаспорт. Оформление шенгенской визы с учетом записи и рассмотрения заявления может занять несколько месяцев, поэтому поездку в Европу на новогодние праздники имеет смысл планировать, только если виза уже оформлена или документы поданы заранее.

С 1 ноября 2026 года Черногория ввела визовый режим для граждан России. Безвизовыми для россиян остаются, в частности, Турция, ОАЭ, Египет (виза по прилете стоит 30 долларов; при отдыхе в Шарм-эш-Шейхе до 15 дней без выезда за пределы Южного Синая вместо визы ставится бесплатный штамп Sinai Only), Таиланд, Вьетнам, Китай (до 30 дней), Мальдивы, Сербия, Грузия, Абхазия.

По внутреннему российскому паспорту взрослые и дети старше 14 лет могут выехать в Беларусь, Абхазию, Казахстан, Кыргызстан и Армению (в Армению – только прямым авиарейсом). С 20 января 2026 года свидетельство о рождении исключено из документов для пересечения границы, поэтому детям до 14 лет для поездок в эти страны нужен загранпаспорт. Временное исключение действует для Абхазии и Южной Осетии: до конца 2027 года дети до 14 лет могут выезжать туда по свидетельству о рождении с отметкой о гражданстве РФ.

Куда поехать на Новый год в России

По данным сервисов бронирования, лидером по числу бронирований на новогодние каникулы 2027 года стал Санкт-Петербург. В десятку самых востребованных направлений также вошли Москва, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Кисловодск, Калининград и Зеленоградск.

Санкт-Петербург. На Дворцовой площади традиционно устанавливают главную елку, работают ярмарка и большая горка. Средняя стоимость аренды жилья на праздники – около 5,7 тыс. рублей в сутки. Поездка с перелетом из Москвы, по данным Ассоциации туроператоров России, – от 58 тыс. рублей.

Москва. В центре города работают световые инсталляции, бесплатные программы на Красной и Манежной площадях, каток у ГУМа, ярмарка регионов на ВДНХ. Площадки ежегодного фестиваля «Путешествие в Рождество» обычно работают с середины декабря до середины января по всему городу. Аренда жилья – в среднем около 7 тыс. рублей в сутки.

Вологда. Город получил статус «Новогодней столицы России 2027». Праздничная программа на Кремлевской площади пройдет с 12 декабря 2026 года по 9 января 2027 года. По данным сервисов бронирования, спрос на Вологду вырос на 40% к прошлому году. Средняя цена ночи в отеле – около 6 тыс. рублей.

Великий Устюг. Вотчина Деда Мороза остается одним из главных семейных направлений, спрос на него выше прошлогоднего. Средняя цена ночи в отеле – около 9,9 тыс. рублей. Сборные туры на 4 дня со встречей Нового года стоят от 36 тыс. рублей на человека.

Казань. Город подходит для поездки на 3–4 дня: туристам доступны экскурсии по Кремлю, гастрономия, катки, новогодние ярмарки. Аренда жилья на праздники – в среднем около 6,4 тыс. рублей в сутки.

Калининград и Калининградская область. Рождественские ярмарки, Куршская коса, морское побережье в Зеленоградске и Светлогорске. Самое доступное жилье среди популярных городов – около 4,7 тыс. рублей в сутки. Отдых в регионе, по данным АТОР, обойдется в 80–100 тыс. рублей.

Карелия. Мраморный каньон «Рускеала», ледяные скульптуры, ярмарки в Петрозаводске, резиденция финно-угорского Деда Мороза Талвиукко. Туры на 3–4 дня из Санкт-Петербурга на новогодние даты стоят от 38–49 тыс. рублей на человека.

Горнолыжные курорты. Основной спрос приходится на Красную Поляну, а также на Шерегеш (Кемеровская область), Приэльбрусье, Архыз, Домбай и Хибины. Тур в Красную Поляну на 4 ночи на двоих с перелетом из Москвы начинается от 108–112 тыс. рублей. Цены в Приэльбрусье, как правило, ниже, чем в Сочи, но ближайший аэропорт – Минеральные Воды, дорога до курорта занимает 3–4 часа.

Куда поехать на Новый год за границу

Наиболее востребованными зарубежными направлениями остаются Таиланд, Вьетнам и Египет, высокий интерес туристов сохраняется также к Китаю, Индонезии, ОАЭ и Турции.

Средняя стоимость недельного тура с вылетом 30 декабря – 2 января составляет около 150 тыс. рублей на человека в отеле 3* и 180–200 тыс. рублей в отелях 4–5*. В стоимость пакетного тура, как правило, входят перелет и проживание; трансфер, питание и медицинская страховка включаются в зависимости от конкретного предложения. Экскурсии и расширенные страховые опции оплачиваются отдельно.

Турция. Купаться в море зимой некомфортно, но отели Антальи с подогреваемыми бассейнами остаются популярными благодаря прямым рейсам и системе «все включено». Стамбул – вариант для экскурсионной поездки: днем в январе обычно до +10 °C, часто идут дожди. Туры в Анталью – от 150 тыс. рублей на двоих, в Стамбул – от 100 тыс. рублей.

Китай. Для россиян действует безвизовый въезд на срок до 30 дней. Можно совместить городскую программу в Пекине или Шанхае с пляжным отдыхом на Хайнане.

Беларусь. Минск впервые обогнал Москву по числу бронирований на праздники. Помимо столицы, популярны Гродно, Несвижский замок, Беловежская пуща, горнолыжный центр в Логойске. Въезд – по внутреннему паспорту (детям до 14 лет нужен загранпаспорт). Средняя стоимость жилья в Минске на праздники – около 9,4 тыс. рублей в сутки.

Абхазия. Купаться зимой нельзя, но открыты термальные источники в Кындыге, работают экскурсии в Новый Афон, на озеро Рица, в Сухум и Гагру. Въезд – по внутреннему паспорту.

Узбекистан, Сербия, Азербайджан. Самарканд и Бухара подходят для экскурсионной поездки, Копаоник (Сербия) и Шахдаг (Азербайджан) – для горнолыжного отдыха за рубежом.

Куда поехать на Новый год на море

Для пляжного отдыха в конце декабря – начале января подходят направления, где температура воздуха держится в пределах +24…+32 °C.

Египет. Хургада и Шарм-эш-Шейх – самый доступный вариант пляжного отдыха на Новый год. Днем около +22…+25 °C, вода – около +22 °C. По данным АТОР, тур на двоих в отель 5* по системе «все включено» – от 175 тыс. рублей. По состоянию на октябрь Египет лидировал по числу запросов на новогодние даты.

Таиланд. Сухой сезон, днем +30…+32 °C, море около +28 °C. Тур в Паттайю на 7 ночей на двоих в отеле 3* с завтраками – от 230 тыс. рублей, на Пхукет – от 275 тыс. рублей. Таиланд не требует визы для туристических поездок россиян.

Вьетнам. Зимой комфортная погода на юге страны. Самые доступные курорты – Муйне и Фантьет, туры туда – от 225 тыс. рублей на двоих. Отдых на острове Фукуок стоит заметно дороже – от 390 тыс. рублей на двоих.

ОАЭ. Днем около +24…+26 °C, вода – около +21…+23 °C, купаться можно, но вода прохладнее, чем в тропиках. Прямые рейсы выполняются из Москвы и ряда региональных городов, в том числе Екатеринбурга, Казани, Уфы и Тюмени. Новогодние фейерверки в Дубае, аквапарки и «Леголенд» делают направление популярным у семей. Туры – от 250 тыс. рублей на двоих.

Хайнань (Китай). Туры – от 220 тыс. рублей на двоих. Необходимо учитывать, что в период новогодних праздников море на острове прохладнее, чем в Таиланде или во Вьетнаме.

Мальдивы. Направление премиум-сегмента: туры на 7–10 ночей стоят от 320–450 тыс. рублей на двоих. Популярные категории номеров и семейные варианты на новогодние даты раскупаются первыми.

Сочи. Купальный сезон в Черном море зимой закрыт, но в отелях работают подогреваемые бассейны, а днем на побережье около +10…+12 °C. Тур на 7 ночей на двоих с прямым перелетом и системой «все включено» – от 150–160 тыс. рублей. Главное преимущество – возможность совместить побережье и горнолыжные склоны Красной Поляны.

Сколько стоит поездка на Новый год 2027

Итоговая стоимость зависит от дат вылета, класса отеля, типа питания и количества ночей. Ориентиры по данным АТОР и туроператоров на осень 2026 года (минимальные цены на двоих, если не указано иное):

Санкт-Петербург с перелетом из Москвы – от 58 тыс. рублей;

Калининградская область – 80–100 тыс. рублей;

средний чек поездки по России – 100–120 тыс. рублей с учетом транспорта;

Красная Поляна, 4 ночи – от 108 тыс. рублей;

Стамбул – от 100 тыс. рублей;

Сочи, 7 ночей, «все включено» – от 150–160 тыс. рублей;

Анталья – от 150 тыс. рублей;

Египет, 5*, «все включено» – от 175 тыс. рублей;

Хайнань – от 220 тыс. рублей;

Вьетнам (Муйне, Фантьет) – от 225 тыс. рублей;

Таиланд (Паттайя), 7 ночей – от 230 тыс. рублей;

ОАЭ – от 250 тыс. рублей;

Таиланд (Пхукет) – от 275 тыс. рублей;

Мальдивы – от 320–450 тыс. рублей.

Помимо стоимости тура, необходимо заложить в бюджет:

праздничный ужин, если он не входит в стоимость проживания – в отелях это часто обязательная доплата;

экскурсии и развлечения;

ски-пассы и прокат снаряжения на горнолыжных курортах;

трансфер и такси в пиковые даты;

расширенную медицинскую страховку, особенно для горнолыжного отдыха.

На рост цен влияют подорожание перелетов и отельных тарифов, а также колебания курса рубля.

Новый год с детьми: лучшие варианты

Для поездки с детьми рекомендуется выбирать направления с коротким перелетом, без резкой смены часовых поясов и с готовой праздничной программой.

Варианты в России:

Великий Устюг – Вотчина Деда Мороза, новогодние представления, экскурсии; бронировать проживание и посещение Вотчины необходимо заранее;

Кострома – резиденция Снегурочки с ледяной комнатой, Сумароковская лосиная ферма в получасе езды от города;

Вологда – программа «Новогодней столицы России 2027», фестивали и народные гулянья;

Карелия – катание на собачьих и оленьих упряжках, резиденция Талвиукко, парк «Рускеала»;

Сочи – «Сказочная деревня» на горе Ахун (южная резиденция Деда Мороза), «Сочи Парк», Олимпийский парк, детские горнолыжные школы в Красной Поляне;

Новгородская область – аквапарк и катки в Боровичах, Валдай;

Шерегеш – один из крупнейших тюбинг-парков в стране.

Варианты за рубежом:

ОАЭ – «Леголенд», аквапарки, океанариумы, Музей будущего;

Египет – отели с детскими клубами и аквапарками, «все включено», перелет около 4,5–5 часов из Москвы;

Турция – отели Антальи с крытыми бассейнами и анимацией, в Стамбуле – парк «Миниатюрк», океанариум, парк развлечений «Исфанбул».

Что необходимо учитывать при поездке с ребенком:

для выезда за рубеж ребенку нужен собственный загранпаспорт, для поездок по России – свидетельство о рождении (с 14 лет – паспорт);

если ребенок выезжает за границу без родителей – самостоятельно или с другими сопровождающими (бабушкой, тренером, руководителем группы), – необходимо нотариальное согласие одного из родителей или иного законного представителя;

ребенок до 2 лет может лететь на руках у взрослого, без отдельного кресла: на внутренних рейсах такой билет обычно бесплатный, на международных стоит около 10% от взрослого тарифа; ребенка необходимо сразу вписать в бронирование, так как количество мест для младенцев на рейсе ограничено.

Бюджетные варианты до 30–50 тыс. на человека

Уложиться в 30–50 тыс. рублей на человека на новогодние даты реально в основном в поездках по России и в соседние страны с въездом по внутреннему паспорту.

Варианты в этом бюджете:

Великий Устюг – сборные туры на 3–4 дня со встречей Нового года от 36 тыс. рублей на человека, железнодорожные туры – от 36,5 тыс. рублей;

Вологда и Русский Север – многодневные туры по маршруту Вологда – Тотьма – Великий Устюг от 37,5 тыс. рублей;

Карелия – туры на 3–4 дня из Санкт-Петербурга от 38–49 тыс. рублей на человека;

Санкт-Петербург – самостоятельная поездка на поезде из Москвы с проживанием в гостинице или апартаментах (в среднем около 5,7 тыс. рублей в сутки за объект);

Казань, Нижний Новгород, Ярославль – самостоятельные поездки на поезде или автомобиле, жилье на праздники – в среднем 6–7,5 тыс. рублей в сутки;

Калининград – самое доступное жилье среди популярных городов, около 4,7 тыс. рублей в сутки;

Беларусь – поездка на поезде или автомобиле в Минск, Гродно, Брест;

Абхазия – отдых без моря, но с термальными источниками и экскурсиями; дорога на поезде или автомобиле до Адлера.

Еще один вариант – загородные гостевые дома и объекты сельского туризма. Спрос на такой отдых растет. При поездке компанией стоимость аренды дома делится на всех.

Зарубежный пляжный отдых в бюджет до 50 тыс. рублей на человека на пиковые даты практически не вписывается. Ближе всего к нему – Египет и Турция при вылете после 3–5 января.

Когда бронировать и как сэкономить

Горящих туров на новогодние даты в 2026–2027 годах, по оценке туроператоров, ожидать не стоит. Отели и перевозчики не снижают цены перед праздниками, а лучшие варианты раскупаются в первую очередь. Быстрее всего заканчиваются свободные номера в отелях Красной Поляны и Великого Устюга, а также семейные номера на Мальдивах.

Способы снизить стоимость поездки:

сдвинуть даты вылета: по данным туроператоров, самые дорогие вылеты – 28–30 декабря, дешевле – 25–27 декабря, 31 декабря и 1 января, а также 3–5 января;

выбрать даты возвращения 5–7 января или 12–14 января вместо пиковых 8–10 января;

рассмотреть отпуск после каникул – с 11–12 по 20 января отели заметно пустеют, цены снижаются;

сравнивать соседние даты вылета: разница в пару дней может заметно изменить цену;

уточнять, входит ли в стоимость праздничный ужин и трансфер, – это помогает сравнить реальные цены разных отелей;

для поездок по России рассмотреть поезд или автомобиль вместо перелета;

бронировать варианты с бесплатной отменой, если даты еще не окончательные.

При бронировании жилья напрямую у собственника следует читать свежие отзывы и не переводить полную предоплату на личные карты.

Главное о поездке на Новый год 2027