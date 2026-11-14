В Кисловодске в квартире выпавшей из окна пенсионерки нашли 18 кошек

Мэр Кисловодска: В квартире выпавшей из окна пенсионерки обнаружили 18 кошек

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вчера в доме на улице Героев Медиков, 14 произошла непростая ситуация: жительница одной из квартир выпала из окна третьего этажа. К счастью, она осталась жива и находится под наблюдением медиков», – заявил Моисеев ТАСС.

По его словам, после инцидента жители дома сообщили ему в социальных сетях о нахождении в квартире около 18 кошек. Кроме того, соседи заметили, что в помещении работает газ.

Моисеев направил на место экстренные службы для проверки ситуации и помощи животным. В квартире действительно работала газовая плита, и специалисты вскрыли дверь для устранения угрозы.

«В квартире действительно было много кошек, животные были сильно напуганы. К сожалению, две кошки умерли, всего волонтеры нашли 16 кошек», – отметил глава города.

Выживших питомцев накормили и напоили волонтеры. В настоящее время кошки находятся в ветеринарной клинике, где пробудут в стационаре неделю для осмотра и вакцинации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Москве задержали мужчину, выбросившего трех кошек с 20-го этажа.

В мае в результате аварии с горячей водой в калининградском котокафе погибли 22 кошки.