В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.2 комментария
В Кисловодске в квартире выпавшей из окна пенсионерки нашли 18 кошек
Мэр Кисловодска: В квартире выпавшей из окна пенсионерки обнаружили 18 кошек
Власти Кисловодска обнаружили 18 кошек в квартире, из которой выпала пенсионерка, в момент ЧП в помещении работала газовая конфорка, сама женщина выжила, сообщил мэр города Евгений Моисеев.
«Вчера в доме на улице Героев Медиков, 14 произошла непростая ситуация: жительница одной из квартир выпала из окна третьего этажа. К счастью, она осталась жива и находится под наблюдением медиков», – заявил Моисеев ТАСС.
По его словам, после инцидента жители дома сообщили ему в социальных сетях о нахождении в квартире около 18 кошек. Кроме того, соседи заметили, что в помещении работает газ.
Моисеев направил на место экстренные службы для проверки ситуации и помощи животным. В квартире действительно работала газовая плита, и специалисты вскрыли дверь для устранения угрозы.
«В квартире действительно было много кошек, животные были сильно напуганы. К сожалению, две кошки умерли, всего волонтеры нашли 16 кошек», – отметил глава города.
Выживших питомцев накормили и напоили волонтеры. В настоящее время кошки находятся в ветеринарной клинике, где пробудут в стационаре неделю для осмотра и вакцинации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Москве задержали мужчину, выбросившего трех кошек с 20-го этажа.
В мае в результате аварии с горячей водой в калининградском котокафе погибли 22 кошки.