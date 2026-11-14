В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.2 комментария
РГГУ перевел студентов одного из корпусов на дистанционное обучение из-за кори
Студентов Института информационных наук РГГУ отправили на карантин из-за кори
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) ввел ограничительные меры и временно перевел часть учащихся на удаленный формат из-за инфекционного заболевания.
«В РГГУ введены карантинные ограничения из-за выявленного случая кори, студенты одного из корпусов – Института информационных наук и технологий безопасности – переведены на дистанционное обучение на две недели», – сообщили в вузе РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении противоэпидемических мероприятий в Московском государственном университете имени Ломоносова после регистрации случая кори у студента.
В прошлом месяце заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии риска масштабного распространения кори в России.
Управление Роспотребнадзора по Москве объявило о проведении экстренной вакцинации в МГУ.