РГГУ перевел студентов одного из корпусов на дистанционное обучение из-за кори

Студентов Института информационных наук РГГУ отправили на карантин из-за кори

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В РГГУ введены карантинные ограничения из-за выявленного случая кори, студенты одного из корпусов – Института информационных наук и технологий безопасности – переведены на дистанционное обучение на две недели», – сообщили в вузе РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о проведении противоэпидемических мероприятий в Московском государственном университете имени Ломоносова после регистрации случая кори у студента.

В прошлом месяце заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии риска масштабного распространения кори в России.

Управление Роспотребнадзора по Москве объявило о проведении экстренной вакцинации в МГУ.