  • Новость часаОбъект «Нафтогаза» получил повреждения в Полтавской области
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    Европа сочла Каллас некомпетентной для переговоров с Россией
    АдГ выдвинула футболиста Бертольда в президенты Германии
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    В Киеве началось возведение понтонных мостов через Днепр
    Песков призвал Европу доказать готовность к миру на Украине
    Болгария отказалась поставлять Украине оружие из запасов армии
    Блогер Чекалина поблагодарила Путина за указ о помиловании
    В США задержан российский фитнес-тренер
    Глюкометры с автоматической отправкой данных врачу стали доступны по ОМС
    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    Михаил Вакилян Михаил Вакилян Строительство ГЭС в Монголии вызывает вопросы в России

    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

    3 комментария
    14 ноября 2026, 16:50 • Новости дня

    Италия оштрафовала Meta на 805 млн евро за использование фото пользователей

    Итальянский регулятор оштрафовал Meta на 805 млн евро из-за фото

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Итальянское управление по защите персональных данных выписало американской корпорации Meta* (признана экстремистской в России и запрещена) штраф в 805 млн евро за несанкционированное использование фото и видео пользователей Android.

    Установлено, что приложение корпорации Facebook* получало доступ к медиафайлам и метаданным в галереях смартфонов без отдельного согласия итальянских пользователей, передает ТАСС.

    Как говорится в заявлении регулятора, компания не проинформировала людей должным образом. Теперь в течение 90 дней Meta* должна предоставить властям Италии отчет о принятых мерах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в США оштрафовал Meta на 25 млрд долларов за обман пользователей.

    В начале прошлого месяца британский медиарегулятор начал расследование в отношении компании из-за функции исчезающих фотографий.

    Весной суд Лос-Анджелеса признал Meta и YouTube ответственными за вред детям из-за дизайна их платформ.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    13 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    Каллас приписала экс-главе МИД СССР Громыко выдуманную цитату
    @ Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС в Дублине попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, однако приписала ему фразу, которую он никогда не произносил.

    «Как говорил министр иностранных дел Советского Союза Андрей Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было», – цитирует Каллас РИА «Новости».

    При этом советский дипломат таких слов не произносил. На самом деле глава евродипломатии описала «ловушку Громыко» – так на Западе называют переговорную тактику, при которой одна сторона выдвигает заведомо жесткие требования и затем выжидает, пока другая пойдет на уступки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол России Константин Долгов указал на необходимость отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии исключила обсуждение с Россией и США архитектуры безопасности.

    Летом Каллас заявила о необходимости согласования жестких требований перед возможными переговорами с Москвой.

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    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии не планируют отказывать в визах российским спортсменам, но продолжат настаивать на недопуске сборной России к чемпионату мира по хоккею 2027 года, заявил министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ.

    «Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира», – приводит слова Рауэ РИА «Новости» со ссылкой на сайт бундестага.

    Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

    Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. По его словам, аналогичные действия ожидаются и перед взрослым чемпионатом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев заявил о пользе возвращения российских хоккеистов на международные турниры благодаря росту конкуренции.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ властей Канады выдавать визы российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение канадских властей не выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

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    13 ноября 2026, 19:33 • Новости дня
    Ученые: Вороны оказались вдвое сообразительнее людей

    Science: Вороны удивили ученых сочетанием скорости и точности решений

    Ученые: Вороны оказались вдвое сообразительнее людей
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Ученые Тюбингенского университета выяснили, что вороны способны принимать решения на основе зрительной информации вдвое быстрее людей и обезьян. В эксперименте птицам требовалось в среднем 235 миллисекунд, чтобы определить направление движения точек на экране и обозначить свой выбор.

    Исследование провели Филипп Шмидбауэр и профессор Андреас Нидер из Института нейробиологии Тюбингенского университета. Результаты опубликованы в журнале Science.

    В опытах участвовали две черные вороны. На сенсорном экране им показывали движущиеся точки. Птицы должны были определить, куда перемещается большинство из них – влево или вправо, – и клюнуть соответствующую мишень.

    В этой задаче вороны оказались вдвое более сообразительными, чем люди и обезьяны: они быстрее определяли направление движения точек, сохраняя высокую точность ответов. Даже когда направление движения было трудно различить, вороны справлялись лучше, чем при случайном выборе ответа. Если же изображение давало четкий сигнал, доля правильных решений приближалась к 100%.

    Во время выполнения задания исследователи регистрировали активность отдельных нейронов в каудолатеральном нидопаллиуме. Этот участок мозга птиц участвует в обработке информации и принятии решений, выполняя функции, сходные с функциями префронтальной коры человека.

    Уже через 70 миллисекунд после появления точек ученые фиксировали различия в активности нейронов, связанных с двумя вариантами ответа. По мере оценки изображения нейронная активность нарастала до порога, связанного с принятием решения. Она отражала как четкость направления движения, так и окончательный выбор вороны.

    Несмотря на различия в строении мозга птиц и млекопитающих, обнаруженные процессы соответствуют существующим моделям принятия решений у людей и других приматов. У птиц нет коры больших полушарий со слоистой организацией, однако это не мешает им обрабатывать информацию по сходным принципам. В данном зрительном задании вороны справлялись вдвое быстрее приматов.

    Авторы предполагают, что такая скорость могла сформироваться в ходе эволюции. Зрение помогает птицам выполнять быстрые и точные маневры в полете, а также направлять клюв к объектам при поиске пищи.

    При этом конкретные биологические механизмы, обеспечивающие преимущество ворон, пока неизвестны. Чтобы объяснить, как иначе устроенный мозг позволяет им настолько быстро решать подобные задачи, потребуются дальнейшие исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе финские ученые обнаружили связь между активным использованием смартфонов в детстве и более высокими когнитивными способностями в подростковом возрасте. Летом исследователи, чья работа была опубликована в журнале New Scientist, сообщили о сходстве организации мозга плода и взрослого человека, что позволяет формироваться элементам сознания еще до рождения.

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    13 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины

    Туск: Польша прекратит финансирование закупок американского оружия для Украины

    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Kai Taller / Arena Akcji/A/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша больше не будет вносить средства в программу НАТО по закупке американского вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Я сообщил генсеку (НАТО Марку Рютте), что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины», – заявил Туск на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Польский премьер пояснил, что такое решение обусловлено высоким дефицитом бюджета и значительными расходами на оборону страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении потратить 65 млрд долларов на закупку вооружений у США.

    В августе бывший министр обороны Мариуш Блащак исключил передачу американских ракет для систем ПВО Patriot на Украину.

    В июне Варшава отказалась снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной на средства Евросоюза.

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    13 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    ГОСТ на русскую кухню исключил окрошку на кефире

    Росстандарт: ГОСТ не рекомендует заправлять окрошку кефиром

    ГОСТ на русскую кухню исключил окрошку на кефире
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый ГОСТ на русскую кухню предписывает заправлять окрошку квасом, а использовать для заправки кефир и другие кисломолочные блюда не рекомендуется.

    Квас для заправки окрошки должен обладать выраженно кислым вкусом, допускается добавление рассола, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Росстандарта.

    Под окрошкой в ГОСТе подразумевается холодное сборное блюдо из мелко нарезанных запеченного или жареного мяса, птицы, дичи или рыбы, овощей и пряных трав, заправленное кислым хлебным квасом. Дополнительными ингредиентами могут стать свежие, запеченные или отварные овощи, копчености и мясные деликатесы, раковые шейки, отварные яйца, плоды и ягоды, грибы, свежий лимон и другое.

    Окрошка бывает мясной, рыбной, постной и со студнем. Подавать блюдо рекомендуется холодным при температуре не выше 14 градусов Цельсия. Отдельно подаются сметана, тертый хрен, горчица и кусочки льда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в России начал действовать государственный стандарт на блюда традиционной русской кухни. В тот же день глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил об утверждении единого государственного стандарта на блюда традиционной русской кухни.

    Во вторник Роскачество сообщило о согласовании ГОСТа на русскую кухню.

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    14 ноября 2026, 09:29 • Новости дня
    Путин помиловал осужденную на пять лет блогера Лерчек
    Путин помиловал осужденную на пять лет блогера Лерчек
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), сняв с нее судимость и освободив от назначенного наказания.

    «Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 года Гагаринским районным судом города Москвы, сняв судимость», – говорится в документе.

    Ранее Чекалина, приговоренная судом к пяти годам условно и штрафу 9,3 млн долларов за вывод денег в ОАЭ, обратилась к главе государства с прошением о помиловании.

    В феврале у блогера выявили рак желудка четвертой стадии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Москве отказал блогеру Валерии Чекалиной в разрешении на выезд в Китай для лечения рака желудка.

    Также Чекалина направила президенту России Владимиру Путину прошение о помиловании.

    Кроме того, Мосгорсуд оставил в силе пятилетний условный срок и штраф по делу о незаконных валютных операциях.

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    13 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией

    Bloomberg: Фон дер Ляйен вызвала раскол в ЕС из-за диалога с Россией

    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    @ IMAGO/Lucian Alecu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив начало подготовки возможного обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры Европы в частном порядке настаивают на необходимости проявить готовность к переговорам, чтобы удержать вовлеченность США и России, пишет Bloomberg.

    Другие европейские лидеры резко раскритиковали инициативу как в публичном, так и непубличном поле, в очередной раз повторив требование о необходимости прекращения огня до переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил о расчете Москвы на поддержку европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.

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    13 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Медведев назвал главу евродипломатии Каллас слишком глупой для переговоров
    Медведев назвал главу евродипломатии Каллас слишком глупой для переговоров
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что главу евродипломатии Каю Каллас никто не видит в роли переговорщика от Европы из-за ее глупости, при этом Евросоюз пока не приглашали на переговоры по урегулированию.

    «Кая цитирует Громыко, пишет, что должна представлять Евросоюз и что «русские ее не хотят видеть» в этом качестве. Ее вообще никто не хочет, но не потому, что она «жесткий переговорщик», а потому, что она просто глупая», – заявил Медведев в Max.

    Зампред Совбеза подчеркнул, что Каллас никто не хочет видеть в роли переговорщика от Европы.

    «И вообще, ЕС никто пока на переговоры не звал», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать кандидатуру Каллас в качестве переговорщика от Европы по Украине.

    Глава европейской дипломатии попыталась процитировать бывшего министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, приписав ему выдуманную фразу.

    В прошлом месяце Каллас закатила глаза при вопросе о возможных переговорах с Россией и США по урегулированию конфликта на Украине.

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    14 ноября 2026, 13:22 • Новости дня
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    МИД: Фон дер Ляйен признала, что ЕС переплатил 100 млрд евро за газ
    @ Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что страны Евросоюза переплатили 100 млрд евро за импорт газа из-за решений Брюсселя.

    Страны ЕС продолжают закупки энергоресурсов из России и с 2022 года заплатили за них 320 млрд долларов, пояснил ТАСС Биричевский.

    «При этом, по признанию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС с начала 2026 года переплатил за свой совокупный импорт газа 100 млрд евро по сравнению с 2025 годом», – добавил дипломат.

    Он назвал Россию надежным и ответственным поставщиком природного газа, а также одним из ключевых участников глобального энергетического рынка. Он подчеркнул, что попытки изолировать страну с крупнейшими в мире запасами газа в условиях роста потребления этого энергоресурса лишены смысла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце фон дер Ляйен заявила о намерении Брюсселя свести к нулю долю российского газа в импорте до конца года.

    Летом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил об энергетическом кризисе в Европе из-за отказа от российского сырья.

    Весной фон дер Ляйен назвала вынужденный отказ от российских энергоресурсов тяжелым испытанием для европейской экономики.

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    14 ноября 2026, 00:18 • Новости дня
    США ввели запрет на вылеты во всех аэропортах страны
    США ввели запрет на вылеты во всех аэропортах страны
    @ Niyi Fote/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временной остановке вылетов самолетов из всех аэропортов страны из-за чрезвычайных обстоятельств.

    «В связи с чрезвычайными обстоятельствами и в целях безопасности… по распоряжению командного центра федеральной авиации во всех аэропортах введен запрет на вылет. Весь вылетающий трафик должен оставаться на земле до дальнейшего уведомления. Прибывающие международные рейсы будут обслуживаться в индивидуальном порядке», – говорится в экстренном уведомлении ведомства.

    Согласно уведомлению, ограничения вступили в силу в 15.53 по времени США (23:53 мск) и предварительно рассчитаны до 23.00–23.30 по времени США (07.00–07.30 мск), передает РИА «Новости».

    В ведомстве пояснили, что это связано с «поломкой оборудования, повлиявшей на работу системы управления полетами», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Управление гражданской авиации США остановило наземное обслуживание и выполнение рейсов в семи аэропортах страны из-за технического сбоя.

    В марте в столичном регионе США приостановили вылеты из трех аэропортов из-за крупного сбоя в системе управления полетами.

    В феврале в районе аэропорта Эль-Пасо в Техасе временно ограничили полеты из-за недопонимания между Федеральным управлением гражданской авиации США и Пентагоном насчет испытаний лазерной технологии против беспилотников.

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    14 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Новый гибридный двигатель увеличил время полета дронов в два раза

    Российский гибридный двигатель гсу-10 увеличил время полета дронов в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель самарского предприятия «Аэрокосмические технологии» Андрей Булатов сообщил, что беспилотники с новейшим гибридным двигателем гсу-10 могут находиться в воздухе вдвое дольше аппаратов с обычным электромотором.

    Полностью электрический беспилотник схожего веса способен летать около 30 минут, тогда как новая установка позволит аппарату работать от одного до двух с половиной часов в зависимости от полезной нагрузки, передает ТАСС.

    «При прочих равных БПЛА с гсу-10 летят в два раза дольше дронов с обычным электрическим двигателем», – сказал Булатов.

    Гсу-10 представляет собой двухцилиндровый двухтактный двигатель объемом 120 кубических сантиметров мощностью 12 лошадиных сил и электрическую машину весом 2 кг. Установка получила инжекторную систему питания и электронное зажигание собственной разработки. Презентация прошла в Московском авиационном институте по итогам конкурса Up Great «Гибридный полет», призовой фонд которого составил 270 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командир батареи БПЛА-перехватчиков с позывным Золотой рассказал о стопроцентной эффективности российских дронов-перехватчиков.

    Также новейший разведывательный дрон «Скат-220» оснастили датчиком для защиты от вражеских беспилотников.

    Кроме того, в России успешно завершились испытания демонстратора винтокрылого беспилотника с электрическими силовыми установками.

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    14 ноября 2026, 10:44 • Новости дня
    МВД разъяснило правила отказа россиян от гражданства Украины

    МВД утвердило порядок отказа россиян от украинского гражданства через «Госуслуги»

    МВД разъяснило правила отказа россиян от гражданства Украины
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Граждане России, которые ранее имели гражданство Украины, могут подать заявление об отказе от него в территориальные органы Министерства внутренних дел или через портал госуслуг.

    Россияне, одновременно являющиеся гражданами Украины, будут считаться не имеющими украинского гражданства со дня подачи заявления о нежелании в нем состоять. Соответствующее обращение можно подать в территориальный орган ведомства по месту жительства или в электронной форме, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

    В ведомстве пояснили, что за детей, не достигших 14-летнего возраста, заявление подает один из родителей или усыновитель. В случае с детьми, оставшимися без попечения родителей и находящимися в образовательных, медицинских или социальных организациях, документы оформляет опекун или уполномоченный представитель учреждения. По итогам рассмотрения заявитель получает подтверждающую справку.

    При этом заявление будет аннулировано, если человек продолжит реализовывать права гражданина Украины, в том числе использовать украинский паспорт. Подать повторное обращение в таком случае разрешается только через 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о прекращении гражданства России семи выходцам из Центральной Азии и Закавказья.

    В прошлом месяце в миграционной службе МВД назвали документы для подтверждения российского гражданства у детей в возрасте до 14 лет.

    В прошлом году управление ФСБ по Камчатскому краю отказало украинцу в российском гражданстве из-за контактов с представителем ВСУ.

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    14 ноября 2026, 13:29 • Новости дня
    Сотрудники миграционной службы США задержали российского фитнес-тренера

    В США сотрудники миграционной службы задержали российского фитнес-тренера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Филадельфии сотрудники американской Иммиграционной и таможенной службы задержали российского фитнес-тренера Эсина Гасанова, когда он вышел из дома вынести мусор.

    В США сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) задержали россиянина Эсина Гасанова в тот момент, когда он вышел из дома вынести мусор, пишет lenta.ru со ссылкой на Shot.

    Мужчина вместе с супругой и двухлетним сыном переехал в Филадельфию в мае 2022 года. В США он устроился работать фитнес-тренером и до октября 2026 года проблем с законом не имел.

    Первое задержание произошло из-за жалобы соседей на громкие семейные ссоры. Прибывшая полиция забрала россиянина в участок, предъявив ему обвинения в нападении и создании угрозы окружающим, однако вскоре его отпустили под залог.

    Через несколько дней последовало повторное задержание, инициаторами которого стали миграционные власти. К Гасанову применили нормы законодательства, предназначенные для въезжающих в страну иностранцев, несмотря на то что он прожил в Соединенных Штатах более четырех лет. Суд уже постановил освободить россиянина, но он по-прежнему остается в центре временного содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник федеральный суд во Флориде перенес на 17 ноября предварительные слушания по уголовному делу в отношении экстрадированных из Болгарии граждан России Олега Ольшанского и Сергея Ивина.

    В тот же день россиянин сообщил об использовании своего голоса злоумышленниками в Мьянме для вымогательства денег у американцев.

    Ранее генеральное консульство России в Мумбаи рекомендовало гражданам внимательно изучить миграционные правила перед поездкой в Индию на фоне сообщений о массовых депортациях.

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    13 ноября 2026, 22:08 • Новости дня
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    Европейский альянс информационных агентств исключил ТАСС
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральная ассамблея Европейского альянса информационных агентств (EANA) по итогам тайного голосования лишила агентство ТАСС членства в организации, не уведомив российскую сторону и не указав мотивы решения.

    «Деградация ряда европейских структур продолжается. Примечательно, что правление Европейского альянса национальных агентств недавно направило в ТАСС письмо с угрозой исключения из структуры, в котором так и не смогло привести ни одного примера дезинформации со стороны нашего агентства», – сказал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.

    В феврале 2022 года руководящий орган EANA – Совет альянса – сообщил ТАСС о приостановке членства, заявив, что из-за введенных Роскомнадзором ограничений российское агентство «действует вопреки назначению EANA, а именно не может больше выступать поставщиком непредвзятых новостей», передает ТАСС.

    Во время ассамблей EANA в 2022 и 2023 годах участники альянса уже обсуждали возможное исключение ТАСС, однако тогда за такую меру не набиралось достаточного количества голосов, в результате чего было решено ограничиться приостановкой членства российского агентства без его формального вывода из организации.

    EANA объединяет по одному новостному агентству от каждого европейского государства и был создан в 1956 году на конференции по медиатехнологиям в Страсбурге; органом управления является ежегодная Генеральная ассамблея и две конференции EANA в год. После исключения ТАСС и включения ELTA в альянсе осталось 33 участника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний.

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