Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Суд в США оштрафовал Meta на рекордные 25 млрд долларов за обман пользователей
Суд обязал корпорацию Meta выплатить 25 млрд долларов за обман потребителей
Суд штата Нью-Мексико обязал корпорацию Meta* (признана экстремистской и запрещена в России) выплатить 25 млрд долларов за систематический обман аудитории и нарушение закона о защите прав потребителей.
«Присудить в пользу штата и взыскать с Meta* гражданский штраф в размере 219 498 600 000 долларов, при этом сумма штрафа снижается до 25 млрд долларов», – говорится в постановлении, которое приводит РИА «Новости». Судья Фрэнсис Мэтью также обязал компанию выплачивать 15% годовых до полного погашения долга.
Присяжные признали корпорацию виновной почти в 43,9 млн умышленных нарушений законодательства штата о недобросовестной торговой практике в период с мая 2010 по август 2021 года. Изначальная сумма штрафа составляла почти 219,5 млрд долларов, исходя из ставки в 5 тыс. долларов за каждое нарушение.
Речь идет о публичных заявлениях руководства компании, включая Марка Цукерберга и Шерил Сэндберг, о контроле пользователей над личными данными и расследовании утечек. Суд пришел к выводу, что топ-менеджеры намеренно вводили аудиторию в заблуждение ради коммерческой выгоды, зная о невозможности выполнить обещания.
Так, согласно выводам суда, руководители Meta, в том числе Марк Цукерберг и Шерил Сэндберг, 26 раз публично заверяли пользователей, что те полностью распоряжаются своими данными. При этом руководство знало, что компания не в состоянии обеспечить обещанный контроль. Суд признал, что такие заверения были сознательным обманом, направленным на получение коммерческой выгоды.
Также за период с мая 2010 года по август 2021 года присяжные установили почти 43,9 млн случаев умышленного нарушения закона штата, запрещающего недобросовестную торговую практику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд в США счел Meta и Google ответственными за вред детям из-за дизайна платформ.
Американка отсудила у Meta и YouTube 3 млн долларов за вред психическому здоровью.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ